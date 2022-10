Voici les pires comportements de passagers en avion et certains sont dégoûtants

Dans les avions, le comportement des passagers tient parfois de l’irréel. Un compte Instagram prénommé « Passenger Shaming » (« Les passagers de la honte ») recense les pires comportements capturés en photos ou en vidéos. Certains d’entre eux sont même dégoutants.

Shawn Kathleen est une ancienne hôtesse de l’air américaine qui fait aujourd’hui rire 1,4 million d’abonnés sur Instagram. Sur le compte qu’elle a créé, « Passenger Shaming », Shawn Kathleen compile le pire des comportement en avion, des plus drôles et attendrissants aux plus répugnants.

Parmi les plus drôles, on retrouve un chien tenu en laisse qui s’est endormi au beau milieu de l’allée, un chat qui se promène de siège en siège ou encore l’acteur Jason Momoa (Game of Thrones) qui remplace les hôtesses lors du service des boissons.

Du côté des situations les plus attendrissantes, il y a ces nombreuses photos d’enfants profondément endormis dans des positions étranges. Ou bien, cette hôtesse de l’air qui fait son service avec un bébé dans les bras et attire tous les sourires des passagers.

Une pédicure en plein vol et des pieds sur les sièges

Mais tout n’est pas que tendre et amusant à bord d’un avion. C’est dans ces cas précis notamment que Shawn Kathleen se fait un plaisir de rappeler les bonnes règles de conduite à bord d’un appareil.

Elle cible particulièrement les passagers qui prennent un peu trop leurs aises en plein vol. Photos à l’appui, l’ancienne hôtesse de l’air montre des passagers pieds nus sur les sièges, sur les dossiers et empiétant sur celui de leur voisin. Dans le pire des cas, une passagère a été surprise en train de se faire une pédicure.

Tous ces moments réunissent quotidiennement des millions de visiteurs sur la page de Shawn Kathleen. Le compte de l’ancienne hôtesse de l’air est si populaire qu’il fait même partie des 100 meilleurs comptes Instagram du classement Rolling Stones, puisqu’il figure à la très respectable 20ème place.

