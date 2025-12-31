Évelyne Leclercq, animatrice emblématique de « Tournez manège ! », est morte à l'âge de 74 ans

Évelyne Leclercq, ex-animatrice de « Tournez manège ! », s’est éteinte ce mardi 30 décembre, à l’âge de 74 ans.

Évelyne Leclercq n’est plus. L’ancienne animatrice emblématique de l’émission phare « Tournez manège ! » est décédée ce mardi 30 décembre. Elle était âgée de 74 ans.

C’est sa fille, Céline Olive, qui a annoncé la triste nouvelle via un communiqué transmis à l’Agence France-Presse (AFP). La septuagénaire s’est éteinte à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, «entourée de sa famille, des suites d’une longue maladie».

Selon ses proches, la native de l’Oise a affronté ses lourds problèmes de santé «avec un courage hors du commun, portée jusqu’au bout par l’amour des siens».

Crédit Photo : Évelyne Leclercq / Instagram

Plus jeune speakerine de France

Évelyne Leclercq est née le 11 juillet 1951 dans la commune de Nointel (Oise), mais celle-ci grandit dans les Alpes-Maritimes. Après l’obtention de son baccalauréat, la jeune fille envisage de devenir hôtesse de l’air.

Face au refus de son père, elle entame des études dans une école de secrétariat, section « hôtesse ». Par la suite, l’étudiante est repérée par le directeur de l’ORTF-Nice après la diffusion d’un reportage, où elle fait une apparition. Commence alors, pour elle, une carrière à la télévision.

Crédit Photo : MaxPPP

Du haut de ses 17 ans, elle devient alors la plus jeune speakerine – personne en charge de présenter les programmes TV en amont de leur diffusion – de France.

Dans les années 1980, elle coanime plusieurs jeux télévisés sur TF1, comme « Tournez manège ! » ou « Intervilles ». À la radio, l’animatrice est par ailleurs une invitée régulière de l’émission les « Grosses Têtes », alors animée par Philippe Bouvard.

Une carrière éclectique

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Évelyne Leclercq possédait de nombreuses cordes à son arc. Elle a notamment foulé les planches par le biais de plusieurs pièces de théâtre entre les années 80 et 2010, et fait quelques apparitions à la télévision et au cinéma.

Elle a également poussé la chansonnette dans quatre albums. Enfin, elle s’est illustrée dans le domaine littéraire, en publiant quatre ouvrages.

Évelyne Leclercq était en parallèle une personne engagée puisque cette dernière était la marraine de l’association « Le lever de soleil des pit'chounes ».

L’ex-animatrice était également connue pour sa proximité avec ses fans.

« J'aime bien les gens. Rencontrer les gens dans toute la France, ça me touche. Je fais un peu partie de leur famille. On a vieilli ensemble », avait-t-elle déclaré à ce sujet auprès de TF1.

Évelyne Leclercq laisse derrière elle sa fille, ainsi que trois petits-enfants.