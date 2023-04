Cette position sexuelle est la plus dangereuse du monde, responsable de 50% des fractures du pénis

Une partie de jambes en l’air peut être dangereuse pour la santé. La preuve, avec cet homme qui a été victime d’un douloureux accident. Explications.

Faire l’amour n’est pas toujours une partie de plaisir. Comme le rapportent Santé Magazine, ainsi que le média The Sun, un couple a vu ce moment intime virer au cauchemar. Selon le média britannique, ce duo aurait décidé de tenter la position sexuelle de la “Cow girl inversée”. Vous savez, cette position où la femme est sur l’homme, dos à lui et réalise des mouvements de va-et-vient ? Alors que le couple pratiquait cette position du Kamasutra, l’homme a entendu un craquement au niveau de son pénis avant de ressentir une intense douleur et l’incapacité d’uriner. La raison ? L’homme s’était fracturé le pénis. Le couple s’est très vite rendu aux urgences et le constat est vite tombé.

Crédit : IStock

Comme le précise le média, “les médecins ont diagnostiqué une fracture du pénis avec des lésions urétrales et ont dû effectuer une intervention chirurgicale pour réparer les dommages.” Heureusement, plusieurs semaines après, l’homme s’est remis de cette mésaventure.

Crédit : Men'sHealth

La position la plus dangereuse du monde ?

Selon The Sun, le premier cas de fracture du pénis a été enregistré en 1924. Depuis, plus de 1 600 cas ont été enregistrés dans le monde. D’après une étude menée en 2014 et publiée dans la revue Advances in Urology, cette position serait la plus dangereuse au monde. En effet, celle-ci serait responsable de 50 % des fractures du pénis. Messieurs, vous êtes prévenus !