Vidéo : cette influenceuse se fait prendre en photo au bord de l'océan, mais son shooting vire à la catastrophe

Cette influenceuse a bien failli voir sa vie basculer lors d’une séance photo à Palos Verdes en Californie. Explications.

L’Océan ne fait pas de cadeau. La preuve, avec l’expérience terrorisante de l’influenceuse Kate Loshkareva.

Une séance photo qui tourne mal

Comme le rapporte le média Ladbible, qui a partagé la vidéo de la scène, la jeune femme était en train de prendre la pose pour un shooting au bord de l’eau, près de rochers, lorsqu’une énorme vague est venue faire perdre l’équilibre du mannequin. Résultat : la jeune femme a bien failli se noyer, emportée par la puissance des courants et des vagues.

“Elle a tellement de chance d'être en vie”

Son amie, Shayla Welch, a capturé la scène et a partagé ensuite la vidéo sur Instagram. Elle raconte en légende : "Nous étions à la fin de la séance photo lorsque Kate a décidé de prendre des photos esthétiques plus près de l'eau. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de grosses vagues, l'eau était calme ! Elle a rampé jusqu'au sol et tout de suite une grosse vague arrive derrière elle, l'entraîne.. Heureusement, elle l'a poussée directement dans la grotte. Nous n'avons pas vu ni entendu Kate pendant plusieurs minutes et avons pensé qu'elle avait coincé sa robe où été poussée vers le rivage. J'ai arrêté de filmer à ce moment-là et les gens m'ont dit de revenir et de ne pas me lancer. Les flics ont été appelés. Un hélicoptère est arrivé.”

Elle a finalement conclu : "Kate a rampé hors de la grotte, totalement indemne. Des égratignures mineures. (...) C’était effrayant, mais une belle leçon a été apprise ce jour-là !!"

En commentaires, de nombreux internautes ont déclaré que cet endroit, appelé Palos Verdes en Californie, était réputé pour être extrêmement dangereux : "C'est l'un des pires endroits où l'on peut prendre des photos”, pouvait-on lire ou encore : “Elle a tellement de chance d'être en vie, c'est effrayant.”

Preuve qu’il faut toujours redoubler de vigilance, même lors d’un shooting au bord de l’eau.