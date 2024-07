Construite à l'envers, cette maison va vous donner le tournis avec son intérieur renversant

Petit tour en Pologne pour la visite d'un bien unique qui vaut le détour.

Si vous pensiez avoir tout vu en matière de construction, croyez-nous sur parole lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas au bout de vos surprises.

Tiens, savez-vous par exemple qu'il existe, quelque part dans le monde, une maison où l'on peut marcher... au plafond, sans avoir besoin des fantastiques pouvoirs de l'homme-araignée ? Oui, vous avez bien lu !

Construite à l'envers, cette bâtisse qui a de quoi donner le tournis est en effet totalement inversée, comme si elle était tombée d'une falaise.

Crédit photo : Tam i z powrotem / Capture d'écran YouTube

Cette maison polonaise a été construite à l'envers

Cette demeure pour le moins atypique est bel et bien réelle et se trouve en Pologne, dans la ville de Szymbark, située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Gdansk. Non habitée, elle est en réalité l'une des attractions touristiques du Centre de l'éducation et de la promotion régionale de la commune.

Bâtie au pied de la plus haute montagne de la région, qui culmine à 329 mètres d'altitudes, cette maison, dont le décor intérieur s'inspire des traditions socialistes des années 1970, symbolise la chute du communisme en Pologne. On y trouve ainsi tout le mobilier d'époque avec notamment des commodes et autres meubles typiques de cette période aujourd'hui révolue. Des œuvres d'art y sont par ailleurs exposées.

Crédit photo : Tam i z powrotem / Capture d'écran YouTube

Crédit photo : Tam i z powrotem / Capture d'écran YouTube

Crédit photo : Tam i z powrotem / Capture d'écran YouTube

Crédit photo : Tam i z powrotem / Capture d'écran YouTube

En raison de sa disposition unique, sa construction aura nécessité cinq fois plus de temps qu'une maison traditionnelle. Les ouvriers qui l'ont bâtie ont également eu recours à davantage de matériaux qu'à l'accoutumée, étant donné la complexité du chantier. Rien que pour faire les fondations, il a fallu par exemple utiliser 200 m3 de béton, ce qui s'avère considérable.

Ouverte aux visiteurs, elle offre au public une perspective à la fois étrange et déroutante. L'entrée se fait par la fenêtre et on se déplace à l'intérieur en marchant sur le plafond, ce qui donne l'impression d'avoir constamment la tête en bas. Une expérience assez troublante.

Renversant, n'est-ce pas ?