De nombreuses personnes essaient de grimper le building de Taipei après avoir vu Alex Honnold le faire

Capture d'écran

À Taïwan, l’ascension impressionnante et réussie du grimpeur américain Honnold de la tour Taipei 101 a eu une conséquence inattendue et pour le moins dangereuse.

Un drôle de phénomène a lieu à Taipei, capitale de Taïwan. Des habitants ont été aperçus en train de d’escalader le plus grand gratte-ciel du pays : le Taipei 101.

Située dans le district de Xinyi, cette tour atteint les 508 mètres de haut. Les autorités mettent en garde les personnes qui tentent de l’escalader. 

Le Taipei 101Crédit Photo : iStock

Une pratique dangereuse…

Selon les médias locaux, plusieurs riverains ont essayé de s’agripper aux cadres des fenêtres et de se propulser avec leurs pieds contre la façade extérieure du bâtiment, mais elle ont finalement abandonné au bout que quelques secondes.

Crédit Photo : Thread/wsac_qiaooo

Crédit Photo : Thread/wsac_qiaooo

D’après les informations rapportées par nos confrères, la plupart des gens n’ont pas dépassé le premier étage. Certains enfants ont même tenté d’escalader l’édifice à la manière de Spider-Man.

Le personnel du building est intervenu à plusieurs reprises pour mettre fin à ces tentatives, avertissant que la structure extérieure n’était pas conçue pour être escaladée par le public et présentait de graves risques pour la sécurité.

Crédit Photo : Thread/wsac_qiaooo

… à ne surtout pas reproduire

Cette initiative fait suite à l'ascension en solo et sans équipement de sécurité du Taipei 101 par le grimpeur américain Alex Honnold, retransmise en direct sur Netflix, qui a attiré de nombreux spectateurs.

Samedi 24 janvier, le sportif professionnel a escaladé l’un des plus hauts immeubles du monde à mains nues et sans aucune protection, en seulement 1 heure et 31 minutes.

« Je me sentais, vous savez, un peu plus nerveux au moment de décoller. Et puis en grimpant, je me suis de plus en plus détendu », a indiqué la star du free solo après son exploit.

Cette ascension a été réalisée avec l'autorisation et le soutien de la direction du Taipei 101 et de la municipalité, souligne le site 9GAG.

Le Taipei 101 était le plus haut gratte-ciel de la planète de 2004 à 2010, avant d'être dépassé par la Burj Khalifa de Dubaï.

Source : 9GAG
