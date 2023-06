Depuis des années, ce milliardaire transporte des arbres par bateau pour enrichir son jardin personnel

Bidzina Ivanishvili, l'ex-premier ministre de Géorgie, est passionné d’arbres. À tel point que le milliardaire a décidé de créer son propre jardin, peuplé de nombreuses variétés exotiques, qu’il n’hésite pas à déraciner pour peupler son parc.

Bidzina Ivanishvili est un milliardaire dont la fortune est estimée à 4 milliards d’euros. Cet homme, qui est l'ex-premier ministre de Géorgie, a une passion pour les arbres. Chaque semaine, et ce depuis des années, il transporte de nombreuses variétés d’arbres par bateau pour enrichir son jardin personnel.

Crédit photo : Dogwoof

Pour se les procurer, il n’hésite pas à déraciner des végétaux vieux de plusieurs centaines d’années, appartenant à des communautés qui ont façonné leur mode de vie autour de ces arbres.

Des arbres transportés par bateau

Magnolias, baobabs, chênes… Des arbres gigantesques sont déracinés de leur terrain d’origine puis transportés en camion et en bateau pour arriver jusqu’en Géorgie, où se trouve le jardin de Bidzina Ivanishvili. Ces arbres parfois spectaculaires sont difficiles à déplacer et doivent être transportés sur des péniches pour traverser la mer Noire. Quand les routes empruntées par les camions sont trop étroites, Bidzina Ivanishvili n’hésite pas à abattre d’autres arbres sur sa route pour laisser passer son convoi.

Les arbres sont ensuite transportés au “Taming the Garden”, le jardin personnel de l’ancien premier ministre. Ce parc luxuriant, de près de 60 hectares, abrite des milliers d’arbres et de plantes exotiques. Bidzina Ivanishvili a décidé de collectionner les espèces et il examine et étudie attentivement chaque végétal dès son arrivée.

Le parc peut se visiter et l’accès est gratuit. Chaque année, on estime que plus de 1,5 million de visiteurs s’aventurent dans ce jardin pas comme les autres, symbole de la folie des grandeurs de ce milliardaire bien loin de se préoccuper des questions environnementales.