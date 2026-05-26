VIDÉO : des locataires surprennent leur propriétaire en plein ébat sexuel sur leur canapé

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Capture d'écran montrant le propriétaire en plein ébats sexuels

Un couple d’Américains est tombé des nues en découvrant que son propriétaire avait eu des rapports intimes avec une femme chez eux pendant leur absence.

Quand les locataires ne sont pas là, le propriétaire danse… ou copule. Javon Crawford et sa compagne viennent d’en faire l’expérience.

Ces habitants du Michigan, aux États-Unis, ont surpris leur propriétaire en pleins ébats avec une femme dans leur maison, raconte le New York Post.

Le propriétaire pris en flagrant délit chez ses locataires

Cette scène pour le moins ubuesque s’est déroulée le 18 mai dernier dans la ville de Westland.

Selon le journal américain, les Crawford avaient autorisé leur propriétaire à effectuer des réparations dans leur logement pendant qu’ils rendaient visite à un proche malade à l’hôpital.

Lors de leur séjour, Javon et sa petite amie ont consulté les images de vidéosurveillance de leur habitation. Ce qu’ils ont découvert les a laissés sans voix : leur propriétaire y apparaissait en train d’avoir des rapports avec une femme sur le canapé du couple.

Interrogé par Fox News, le locataire explique avoir demandé à son bailleur de réparer un trou dans le toit de leur maison, par lequel des oiseaux entraient et sortaient du grenier.

Le couple, qui avait installé un système de vidéosurveillance chez lui, affirme avoir été choqué en visionnant les images de l’homme en plein acte alors qu’il était censé travailler.

La suite après cette vidéo

Pas de remords

Ce n’est pas fini. Une fois son rapport sexuel terminé, le propriétaire s’est accordé une pause gourmande dans la cuisine, où il s’est préparé un sandwich, toujours entièrement nu.

Capture d'écran montrant le propriétaire en plein ébats sexuels Crédit Photo : Fox News

Sous le choc et en colère, Javon s’est empressé de contacter l’épicurien sans gêne pour le confronter, mais celui-ci n’aurait montré aucun remords.

« Je lui ai dit : ''Je vous ai filmé avec les caméras. Ma femme va aller voir la police.'' Il a répondu :''Et alors ?'' puis il a raccroché », affirme le jeune homme.

De retour chez eux, Javon et sa compagne, décrite comme une « hypocondriaque », ont nettoyé le salon de fond en comble avant d’envoyer les images à la police.

Capture d'écran montrant le propriétaire en plein ébats sexuels Crédit Photo : Fox News

Selon les procureurs, cités par le New York Post, le propriétaire des lieux pourrait être poursuivi pour intrusion ou pour violation de certaines clauses du contrat de location.

Quant aux travaux, ils attendront…

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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