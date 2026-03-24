Surpris en train de faire l'amour sur une tombe, ce couple risque la prison

Une scène surréaliste s’est produite le week-end dernier en Malaisie : un couple a été surpris en plein ébats intimes sur une… tombe !

La semaine dernière, un visiteur dans un cimetière a assisté malgré lui à une scène dont il se serait bien passé : un couple en train de s’adonner aux plaisirs de la chair sur une tombe.

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Il surprend un couple en plein ébats sexuels sur une tombe

Les faits se sont produits dimanche 22 mars au cimetière United Hokkien à Penang, en Malaisie, selon le Daily Star.

Un témoin a filmé un homme de 58 ans et une femme de 37 ans en train d’avoir un rapport charnel sur une sépulture.

Les images montrent un individu debout, nu, dos à la caméra, tandis que sa partenaire est assise sur une pierre tombale, elle aussi dénudée.

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D’après le promeneur, ce n’est pas la première fois que les deux tourtereaux se livrent à de tels ébats. Dans la vidéo, il ne manque pas les interpeller.

« Je vous retrouve ici encore une fois. Les gens viennent ici pour prier, et vous, vous venez pour faire l’amour. Vous manquez de respect aux défunts avec un acte aussi indécent », a-t-il lancé.

La suite après cette vidéo

À la suite de cette interpellation, l’homme s’est empressé de remonter son pantalon et de présenter ses excuses. Mais cela n’a pas suffi à calmer la colère du visiteur. Choqué par la situation, il n’a pas hésité à alerter les forces de l’ordre.

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Une pratique passible de prison

Le chef de la police de Penang, Datuk Azizee Ismail, a confirmé que le couple avait été arrêté à George Town le lendemain, et a précisé qu’une enquête était en cours.

« Les premières vérifications ont montré qu’ils n’étaient pas mariés », a-t-il déclaré.

De son côté, un porte-parole du cimetière a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé, le couple ayant déjà été surpris en train de commettre des actes similaires.

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Le cimetière se trouve dans une zone reculée, au fond d’une vallée, entourée d’une forêt et de collines, ce qui complique la surveillance des lieux depuis l’entrée.

En cas de condamnation, les fauteurs de troubles, qui seraient étrangers, risquent une peine de trois mois à cinq ans de prison pour indécence publique et atteinte à la pudeur.

En France, avoir des rapports intimes sur une tombe peut être considéré comme une exhibition sexuelle et une profanation de sépulture, deux délits passibles de peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.