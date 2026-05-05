Une actrice de 71 ans utilise le sperme de son fils décédé pour avoir un enfant et ne regrette rien

À 71 ans, l’actrice espagnole Ana Obregón a eu recours au sperme de son fils décédé pour donner naissance à un enfant, réalisant ainsi son dernier souhait.

Une affaire de famille.

En 2023, l’actrice et présentatrice espagnole Ana Obregón, âgée de 71 ans, a accueilli une petite fille prénommée Anita, conçue grâce au sperme congelé de son fils décédé et à une gestation pour autrui, rapporte The Mirror.

Si son choix suscite la controverse, la star de la télévision affirme ne pas le regretter et raconte combien il a changé sa vie.

La septuagénaire confie que l’arrivée de sa petite-fille a apporté « de la lumière » et « des sourires » dans son « monde sombre» et son « enfer personnel ».

Crédit Photo : Ana Obregón / Instagram

Elle utilise le sperme de son fils décédé pour avoir un enfant

Selon Ana, la naissance d’Anita lui a permis de réaliser le dernier souhait de son fils, Aless Lequio, né de son union avec le comte italien Alessandro Lequio.

Le jeune homme est tragiquement décédé en 2020, à l’âge de 27 ans, des suites d’un sarcome, un cancer rare des os.

À la suite de ce diagnostic, il avait fait congeler son sperme, sans imaginer que ce geste prendrait une telle importance. Une semaine avant sa mort, il avait alors confié à son père qu’il souhaitait avoir un enfant.

« C’était sa volonté. Il me l’a dit plusieurs fois », a déclaré la comédienne à la presse espagnole.

Crédit Photo : Ana Obregón / Instagram

Peu après la disparition de son fils, elle a engagé des démarches en vue d’une gestation pour autrui aux États-Unis, cette pratique étant interdite en Espagne depuis 2006.

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Elle a ensuite eu recours au sperme congelé d’Aless, à une donneuse d’ovocytes et à une mère porteuse. La petite Anita est venue au monde en mars 2023. De son côté, Ana, alors âgée de 68 ans, est devenue la mère légale de la fillette.

« Elle ressemble tellement à son père »

Dans une récente interview, cette maman pas comme les autres s’est exprimée sur sa relation avec sa fille, et a évoqué la manière dont elle vit la maternité à plus de 70 ans.

« Elle est la lumière de ma vie. Elle ressemble tellement à son père que parfois, quand elle me regarde, je vois Aless », a expliqué l’actrice ibérique.

Crédit Photo : Ana Obregón / Instagram

Dans une publication Instagram marquant l’anniversaire d’Anita, elle a confié s’être « sentie renaître ».

« Aujourd’hui, cela fait trois ans que je suis née de nouveau lorsque je t’ai serrée dans mes bras pour la première fois, car en faisant cela, j’ai aussi serré dans mes bras une petite part de ton papa », a-t-elle écrit.

Ana a prévu de raconter les circonstances de sa naissance à Anita, qui est à la fois sa fille et sa petite-fille.

« Je veux qu’elle grandisse en sachant exactement qui était son père. Pas comme un fantôme triste, mais comme un homme lumineux qui l’a voulue de toutes ses forces », confie la septuagénaire.

Crédit Photo : Ana Obregón / Instagram

Relayée dans la presse, cette histoire avait suscité des réactions mitigées, entre admiration pour la démarche d’Ana Obregón et vives interrogations sur les enjeux éthiques et juridiques qu’elle soulève.

L’actrice, elle, assure être capable d’élever Anita et veille à ce qu’elle ne manque de rien.

Et vous, qu’en pensez-vous ?