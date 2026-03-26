Elle se filme en train d'uriner sur des meubles Airbnb... et vend les vidéos en ligne

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Nicolette Keough

Une Américaine a été arrêtée après avoir été accusée d’avoir uriné sur des meubles dans des Airbnb et vendu les vidéos en ligne.

Quand marquer son territoire devient une action lucrative !

Certaines personnes se lancent parfois dans des activités étonnantes en ligne pour gagner leur vie : cette Galloise de 28 ans, par exemple, empoche 3000 euros par mois en vendant ses pets sur OnlyFans.

De son côté, Nicolette Keough, une Américaine de 31 ans, a choisi une pratique pour le moins lunaire : elle se filme en train d’uriner sur des meubles dans des Airbnb, puis vend ensuite les vidéos sur un site pour adultes.

Manque de chance, c’est strictement interdit ! Elle vient de l’apprendre à ses dépens.

Nicolette KeoughCrédit Photo : Nicolette Keough

Elle urine sur des meubles dans des Airbnb…

Comme le rapporte le magazine People, les incidents ont eu lieu dans deux locations Airbnb à Pensacola, en Floride. Une plainte a été déposée le 15 mars 2026.

La jeune femme aurait filmé ces actes pendant son séjour, avant de les monétiser via un abonnement sur une plateforme classée X.

« Une façon très inhabituelle de gagner de l’argent… en détruisant le bien d’autrui », a déclaré un policer.

Nicolette KeoughCrédit Photo : Nicolette Keough

La suite après cette vidéo

Les autorités estiment que la créatrice de contenu a provoqué des dégâts pouvant atteindre 8 000 dollars (environ 7 360 euros).

La propriétaire des deux logements a indiqué que la locataire avait dégradé de nombreux objets : une chaise ancienne, un tapis, une machine à écrire, quatre chaises de salle à manger, une cafetière, un lit, une télévision, et même un grille-pain.

Selon elle, l’odeur d’urine persiste toujours.

… et se fait arrêter par la police

La propriétaire a découvert le pot aux roses après avoir eu vent des agissements de Nicolette Keough. Elle a ensuite visionné des vidéos en ligne montrant la scène. Face à cette situation, elle s’est rendue au commissariat pour déposer une plainte.

La jeune femme a été arrêtée le jour même par la police de Pensacola, puis placée en garde à vue pour deux chefs de dégradations criminelles. Elle a toutefois été libérée sous caution.

Nicolette KeoughCrédit Photo : Escambia County Sheriff's Office

Dans un communiqué transmis à People, un porte-parole d’Airbnb a condamné les actes de la suspecte :

« Ce type de comportement n’a pas sa place sur Airbnb. Nous avons retiré cette utilisatrice de notre plateforme et continuons d’accompagner l’hôte dans sa demande de remboursement (…) », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter :

« Les incidents de dégradation des biens lors de séjours Airbnb sont rares, et nos hôtes bénéficient d’une assistance disponible 24h/24 et 7j/7 ».

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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