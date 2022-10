Cette jeune femme recouvre tous ses tatouages, et la réaction de sa maman fait chaud au coeur

À quoi ressemblerait cette jeune femme de 26 ans si elle n’avait pas tous ses tatouages sur la peau ? C’est ce qu'a tenté de découvrir une émission le temps d’une journée afin d’observer comment réagirait sa maman.

Crédit : Esquire

Amber est Australienne et est une mordue de tatouages. Depuis ses 16 ans, la jeune femme n’a cessé de recouvrir son corps d’encre indélébile. Une véritable passion pour laquelle Amber n’a pas hésité à dépenser 130 000 dollars australiens, soit 84 206,20 euros.

Une somme mirobolante que Amber ne regrette en aucun cas. Comme elle l’explique dans l’émission Tranformed, sur Youtube, ses tatouages sont comme une deuxième peau pour elle. Harcelée durant sa jeunesse, Amber précise que ses tatouages fonctionnent comme « une armure » qui l’aident à faire face à ses insécurités.

Autant dire une part de son identité qui lui est vitale et sans laquelle elle ne pourrait vivre. Pourtant, pour l’émission Transformed, Amber a décidé de se séparer de ses tatouages, le temps d’une journée seulement.

Des tatouages comme une armure contre les traumatismes

Capture d'écran : Truly/ Youtube

« Ça va être super super excitant, étant donné que je ne me suis pas vue comme ça depuis que je suis très jeune », admet Amber. Il faut dire que depuis ses 16 ans et ses premiers tatouages dispersés sur son corps, les choses ont beaucoup changé. Le corps de Amber est aujourd’hui recouvert à 98% de tatouages. Le blanc de ses yeux s’est teinté d’encre bleue et sa langue est désormais fendue en deux.

Malgré son envie de se prêter à ce changement qu’impose l’émission, Amber garde quelques appréhensions : « Mon traumatisme d'enfance d’avoir été victime de harcèlement et tout, sans mes tatouages, ça va me secouer un peu ».

Durant de longues heures, Amber a vu ses tatouages disparaître sous les coups de pinceaux de la maquilleuse professionnelle Suzi. Cette dernière a d’abord appliqué une couche de base rose pour recouvrir les couleurs des tatouages avant de les recouvrir d’un teint de peau similaire à celui de la jeune femme.

« Ma mère n'est pas la plus grande fan de mes tatouages »

Capture d'écran : Truly/ Youtube

À la fin de ce processus, Amber a eu du mal à cacher sa surprise : « Oh mon dieu, p***** . Je ne sais même pas comment réagir. Nom de dieu, j'étais si basique. Je déteste ça, parce que j'ai l'impression d'être à nouveau une adolescente, et ça me fatigue vraiment. Je n'aime vraiment pas ça du tout ».

Une fois la surprise passée, Amber est allée montrer son ‘nouveau’ corps dénué de tatouages à sa maman, Vikki. « Elle soutient ma passion, mais elle n'est pas la plus grande fan », précise Amber. Pour sa plus grande surprise, la réaction de Vikki fut tout aussi étonnante : « Où est ma fille ? Je t'aime bien avec tes tatouages. J'ai tellement l'habitude que tu sois avec des tatouages ».

« Ce fut une belle expérience, car vous n'avez pas souvent la chance de remonter dans le temps et de voir à quoi votre fille pouvait ressembler à cet âge. C'était choquant pour moi. J'ai vraiment aimé son apparence d'antan, mais j'aime son apparence maintenant, dans le présent, avec ses tatouages ».

Une fois l’émission terminée, Amber n’a pas attendu une minute de plus pour se débarrasser du maquillage qui recouvrait ses tatouages.