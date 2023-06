Elle trouve un traceur caché sous sa voiture, et n'en revient pas en découvrant à qui il appartient

Une jeune femme a eu la drôle de surprise de découvrir que son père avait mis un traceur sous sa voiture à son insu. Elle s’interroge désormais sur la confiance qu’elle peut lui porter.

À 32 ans, il est temps de voler de ses propres ailes. C’est ce que s’est dit cette jeune femme en allant vivre seule dans son chez-soi, hors du docimile familial. Mais apparemment, son père, surprotecteur, n’est pas en mesure de la laisser mener sa vie comme elle l’entend.

La jeune femme a trouvé par hasard un Apple AirTag (un traceur) sous sa voiture. Le traceur a été placé par son père pour suivre tous les déplacements de sa fille à tout moment. Bien sûr, sa fille n’était pas au courant.

Ces petits traceurs de la marque Apple sont généralement utilisés pour des clés ou un sac à dos pour ne pas les perdre de vue. « Cette semaine, j'ai découvert qu'il avait placé un AirTag, un dispositif de localisation, sur ma voiture sans me le dire », explique la jeune femme sur le forum Reddit.

La jeune femme, très discrète dans la vie, n’a pas bien apprécié la manoeuvre de son père : « J'attache beaucoup d'importance à ma liberté et à ma vie privée. Je fais souvent tout mon possible pour effacer ma présence sur les réseaux sociaux. Je m'assure que seule une poignée d'amis sélectionnés puissent me contacter et encore moins sachent ce que je fais ».

« Quand j'ai été alertée qu'un AirTag inconnu (dont j'ai tout de suite su d'où il venait) me suivait, j'étais furieuse », écrit-elle encore. Les iPhones peuvent détecter les AirTag au suivi indésirable et envoyer alors une alerte au propriétaire du téléphone.

La jeune femme est allée confronter son père pour lui demander des explications, mais elle craint n’être plus en mesure de lui faire confiance à l’avenir. « Je veux juste disparaître et ne plus jamais le revoir (ce que je ne ferais pas mais c'est ce que je ressens) », explique-t-elle encore.

Beaucoup d’internautes ont été choqués par le comportement du père et ont apporté leur soutien à la jeune femme, lui conseillant d’établir des règles claires avec ce dernier et de vivre sa vie.