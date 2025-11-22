Une Américaine demande à ChatGPT où déménager, puis s'installe dans un village au sud de la France

Elle a choisi de tout quitter mais ne savait pas où aller. Alors, cette Américaine a demandé à ChatGPT qui lui a conseillé de s’installer en France.

Elle demande conseil à ChatGPT pour son déménagement

De nos jours, nombreux sont les internautes à demander divers conseils et services à ChatGPT. Une femme a, par exemple, demandé à l’intelligence artificielle de lui rédiger ses voeux de mariage. Une autre a demandé à l’outil si son mari la trompait… avant de demander le divorce.

Heureusement, parfois, les réponses de ChatGPT peuvent être utiles. C’est ce qu’a constaté Julie Neis. L’Américaine a quitté San Francisco où elle travaillait dans la tech pour s’installer dans le sud de la France sur les conseils de… ChatGPT, révèle CNN.

Souffrant d’un terrible burn-out, Julie Neis raconte à la chaîne américaine qu’elle avait « besoin de changement ». Son dévolu s’est rapidement jeté sur la France, pays qu’elle a « toujours adoré ».

Une Américaine dans le Gard

Crédit photo : Wikipedia

Si Julie Neis savait dans quel pays elle voulait poser bagages, elle a, en revanche, laissé à ChatGPT le soin de choisir la destination. Une chose était sûre, Julie Neis n’avait pas envie d’emménager à Paris où elle avait vécu entre 2004 et 2009. Pour son retour dans nos belles contrées, l’Américaine a préféré un endroit plus calme.

C’est après avoir raconté son parcours de vie et ses envies à l’IA que Julie Neis a obtenu deux suggestions : Sarlat-la-Canéda, en Dordogne, et Uzès, dans le Gard. Incapable de choisir, la jeune femme a demandé à l’outil de le faire pour elle. C’est alors que Uzès, petite commune de 8000 habitants, a été choisie car moins isolée.

Crédit photo : Julie Neis

« Je sais que ça peut paraître fou de laisser une IA prendre une décision aussi importante, mais cela m’a soulagée, je ne me sentais plus submergée et je pouvais prendre ce choix comme une simple aventure », confie-t-elle à CNN.

ChatGPT a « bien choisi », se réjouit Julie Neis qui apprécie pouvoir se balader dans les ruelles de la ville, le climat doux et les habitants chaleureux. La jeune femme raconte son nouveau quotidien sur sa chaîne Youtube, French Julie Travels, et pense rester toute sa vie à Uzès où elle « se sent chez elle ».