Une Américaine demande à ChatGPT où déménager, puis s'installe dans un village au sud de la France

Par |

Jeune femme sur son téléphone et un chat IA

Elle a choisi de tout quitter mais ne savait pas où aller. Alors, cette Américaine a demandé à ChatGPT qui lui a conseillé de s’installer en France.

Elle demande conseil à ChatGPT pour son déménagement

De nos jours, nombreux sont les internautes à demander divers conseils et services à ChatGPT. Une femme a, par exemple, demandé à l’intelligence artificielle de lui rédiger ses voeux de mariage. Une autre a demandé à l’outil si son mari la trompait… avant de demander le divorce.

Heureusement, parfois, les réponses de ChatGPT peuvent être utiles. C’est ce qu’a constaté Julie Neis. L’Américaine a quitté San Francisco où elle travaillait dans la tech pour s’installer dans le sud de la France sur les conseils de… ChatGPT, révèle CNN.

Souffrant d’un terrible burn-out, Julie Neis raconte à la chaîne américaine qu’elle avait « besoin de changement ». Son dévolu s’est rapidement jeté sur la France, pays qu’elle a « toujours adoré ».

Une Américaine dans le Gard

Commune de UzèsCrédit photo : Wikipedia

Si Julie Neis savait dans quel pays elle voulait poser bagages, elle a, en revanche, laissé à ChatGPT le soin de choisir la destination. Une chose était sûre, Julie Neis n’avait pas envie d’emménager à Paris où elle avait vécu entre 2004 et 2009. Pour son retour dans nos belles contrées, l’Américaine a préféré un endroit plus calme.

C’est après avoir raconté son parcours de vie et ses envies à l’IA que Julie Neis a obtenu deux suggestions : Sarlat-la-Canéda, en Dordogne, et Uzès, dans le Gard. Incapable de choisir, la jeune femme a demandé à l’outil de le faire pour elle. C’est alors que Uzès, petite commune de 8000 habitants, a été choisie car moins isolée.

Julie Neis à UzèsCrédit photo : Julie Neis

« Je sais que ça peut paraître fou de laisser une IA prendre une décision aussi importante, mais cela m’a soulagée, je ne me sentais plus submergée et je pouvais prendre ce choix comme une simple aventure », confie-t-elle à CNN.

ChatGPT a « bien choisi », se réjouit Julie Neis qui apprécie pouvoir se balader dans les ruelles de la ville, le climat doux et les habitants chaleureux. La jeune femme raconte son nouveau quotidien sur sa chaîne Youtube, French Julie Travels, et pense rester toute sa vie à Uzès où elle « se sent chez elle ».

Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Capture d'écran
Il paie secrètement les courses d'une cliente âgée depuis 4 ans
Capture d'écran TikTok
Un chauffeur de taxi restitue un sac de luxe à sa cliente, elle lui offre un voyage pour le remercier
Un appartement Airbnb
Airbnb : une cliente dénonce les images truquées par IA d'un hôte qui lui réclamait 13 000 euros pour des dégâts imaginaires
La maison taguée
Son locataire ne paie plus son loyer, il tague son logement et entame une grève de la faim
Bungarus caeruleus
Mordu par un serpent venimeux, il lui arrache la tête avec les dents... et le paie très cher