En l'espace de 48 heures, les habitants de ces villages ont reçu... plus de 1 200 PV !

Dans les Alpes-Maritimes, les habitants de la vallée de la Roya ont été confrontés à une très mauvaise surprise en ouvrant leurs boîtes aux lettres : plus de 1 200 PV ont été distribués en l’espace de 48 heures.

Depuis plusieurs jours, les habitants de la vallée de la Roya sont confrontés à une situation invraisemblable. En l’espace de 48 heures, plus de 1 200 PV ont été distribués dans les boîtes aux lettres des habitants. Malheureusement, il ne s’agit pas d’une erreur et les contraventions sont bien réelles. Si les habitants sont confrontés à cette avalanche de PV, c’est parce que les amendes ont mis du temps à être envoyées et sont toutes arrivées en même temps.

Si les automobilistes ont reçu des amendes, c’est parce qu’un nouveau radar a été placé sur le territoire de Vintimille, près de la frontière avec l’Italie. Deux nouvelles machines ont été installées sur une portion de route où la vitesse est limitée à 50 km/h. Ainsi, entre janvier et juillet 2023, de nombreux conducteurs ont été flashés. Cependant, les amendes arrivent seulement maintenant, des mois plus tard.

1 200 PV en 48 heures

En plus de recevoir une contravention des mois après avoir effectué le délit, certains habitants sont exposés à un problème bien plus grave car ils se sont fait flashés pendant des mois et ont donc reçu plusieurs amendes. Ainsi, les PV s’accumulent et l’addition est très salée : elle atteint 3 000 euros pour certains particuliers. C’est également le cas des entreprises qui travaillent pour la reconstruction des vallées et qui ont emprunté cette route régulièrement : certaines doivent payer jusqu’à 10 000 euros d’amende.

Crédit photo : iStock

Désespérés face à une telle situation, les automobilistes ont eu le coup de grâce en apprenant qu’ils n’avaient que 5 jours pour payer leurs amendes. Un délai trop court qui provoque la fureur des habitants compte tenu du temps qu’ils ont dû attendre pour recevoir leurs contraventions.

“J’ai reçu un PV de 210 euros à régler dans les cinq jours pour une infraction commise le 9 juillet 2023. Dans le village, on ne parle que de ça ! Je ne connais pas une personne qui n’a pas reçu une amende, à part ceux qui n’ont pas de voitures. J’ai roulé trop vite, j’assume mon erreur. Ce que je conteste, ce sont les délais pour payer quand nous recevons l’amende : nous n’avons que cinq jours pour régler ! On ne sait pas quand ça va s’arrêter, on se dit qu’on a un an d’infractions qui va arriver”, dénonce Marie Bonnet, une infirmière qui a reçu des contraventions.

Pour tenter de régler la situation à l’amiable, Sébastien Olharan, maire de Breil-sur-Roya, a envoyé un courrier au maire de Vintimille, la commune dans laquelle ont eu lieu les infractions. Il a demandé à ce qu’un délai plus long soit accordé aux automobilistes qui ne peuvent pas régler une somme si importante en cinq jours. Le maire a également demandé la suppression des radars ou l’augmentation de la vitesse autorisée sur la route concernée.

Les habitants touchés par ces PV ont quant à eux créé un groupe Facebook pour se mobiliser et faire entendre leurs revendications. Ce groupe comporte déjà plus de 1 000 membres et une association pourrait voir le jour. Quoi qu’il en soit, les habitants ne comptent pas se laisser faire face à cette très mauvaise surprise à l’approche de Noël…