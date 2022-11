Cette femme de 23 ans épouse un homme de 63 ans, mais est horrifiée par les réactions des internautes

Ils sont en couple depuis 2015, bientôt mariés et sont les heureux parents d’une petite fille de un an. Tout semble aller pour le mieux pour le couple brésilien, sauf que leurs 40 ans d’écart ne conviennent pas à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les insultes fusent.

Crédit : dudaacrv

Maria Eduardo Dias avait 16 ans lorsqu’elle a rencontré Nixon Motta, âgé de 57 ans à l’époque. Quarante ans les séparent, pourtant l'étudiante infirmière et le DJ vont tomber amoureux.

Les choses vont s’enchaîner pour le couple qui s’est installé ensemble avant d’accueillir son premier enfant, une fille, en 2021. Maria et Nixon sont heureux et fiers de leur famille. Ils ont récemment annoncé, via une vidéo sur TikTok, qu’ils allaient bientôt se passer la bague au doigt.

Mais le résultat ne fut pas celui escompté par Maria : « J'imaginais même que ça deviendrait viral, mais de manière positive. Avec des gens qui pensent : ‘Regardez quelle belle histoire d'amour…’, mais ce n'est pas ce qui s'est passé », regrette la jeune femme aujourd’hui âgée de 23 ans, pour le média brésilien Paraiba.

« C'est tellement inconfortable à bien des égards », selon les internautes

Crédit : dudaacrv

En effet, à l’annonce de son mariage avec Nixon, aujourd’hui âgé de 63 ans, la jeune maman a reçu des milliers de commentaires insultants et déplacés. « C'est tellement inconfortable à bien des égards », a écrit une femme dans la section dédiée. « Nous n'avons pas de terme pour normaliser cela », a fait savoir un autre internaute. Un troisième internaute est allé plus loin en écrivant : « Seize ans ? Ce sont les impacts de la normalisation pédophile dans la société. Non, ce n'est pas normal qu'un homme presque âgé soit avec une fille de 16 ans ».

Depuis cette vague d’insultes, Maria a supprimé cette vidéo qui avait été visionnée près de 10 millions de fois. Dans une autre publication, la jeune femme a tenu à mettre les choses au clair. « C'est facile de juger quand on ne connaît pas l'histoire. Nous sommes très heureux et accomplis, et avons construit une belle et bénie famille. Personne n'a le droit de nous manquer de respect. Vive l'amour ! S'aimer l'un l'autre ! Arrêtez d'inculquer la haine et le mal aux gens libres ».

Beaucoup ont évoqué que Maria est en couple avec Nixon pour l’argent. Ce à quoi le principal intéressé a répondu dans le média Paraiba. « Je ne suis pas riche. Beaucoup de gens disent que je le suis probablement et [que Maria] veut une stabilité financière. Il n'y a jamais eu d'intérêt de sa part », a fait savoir l’heureux papa.

Alors que peu de monde approuvait la relation entre Maria et Nixon, leurs amis et familles compris, ils ont été nombreux à changer d’avis en voyant le soutien et le respect mutuel qu’ils s’accordent.