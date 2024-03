Il découvre que son terrain a été vendu à son insu et que quelqu'un y a construit une maison à 1,3 million d'euros

Aux États-Unis, un propriétaire est tombé des nues en découvrant que son terrain avait été vendu à son insu et qu’une maison était en construction dessus.

Daniel Kenigsberg, un Américain résidant à Long Island, a vécu un véritable cauchemar lorsqu’il a appris que le terrain qu’il possède depuis 1991 avait été vendu sans son accord.

Comme le rapportent les médias, la parcelle est située à côté de sa maison d’enfance à Fairfield, dans le Connecticut. Elle appartenait autrefois à son père, qui l’avait achetée en 1953 pour 5000 dollars (environ 4 609 euros).

Il y a deux ans, Daniel Kenigsberg a appris par l’un de ses amis qu’une maison était en cours de construction sur son terrain. Le hic ? Le propriétaire n’a jamais mis sa parcelle en vente.

Crédit Photo : iStock

Face à cette situation, il s’est rendu sur place pour mener l’enquête. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier est tombé des nues en découvrant le chantier. Il a également découvert que le terrain avait été vendu à un promoteur immobilier pour la coquette somme de 350 000 dollars (322 000 euros).

Mais ce n’est pas tout ! À l’époque, la maison était vendue au prix de 1,475 million de dollars, soit 1 359 500 d’euros.

Le propriétaire a été victime d’une arnaque bien ficelée

Sans surprise, le propriétaire déchu s’est empressé de poursuivre la société pour vol, intrusion ou encore pratiques commerciales déloyales. Il a réclamé l’annulation de la vente, ainsi que 2 millions de dollars (environ 1 843 460 euros) de dommages et intérêts.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’homme a perdu son terrain à cause d’une arnaque. En effet, une personne aurait pris son identité et aurait signé une procuration «manifestement falsifiée» dans le but de «voler des biens immobiliers».

« Nous avons appris à notre grande surprise et consternation que Daniel ne nous avait pas vendu la propriété. Au lieu de cela, un tiers s’était fait passer pour lui et - à cause de la négligence des différents professionnels de l’immobilier impliqués dans la transaction - a réussi à lister, commercialiser et vendre la propriété sans que personne ne s’en rende compte », a expliqué la société mise en cause dans cette affaire, qui a décidé de porter plainte contre les professionnels de l’immobilier qui ont autorisé cette vente.

Crédit Photo : iStock

De son côté, Daniel Kenigsberg s’est vu proposer la somme de 500 000 dollars (460 000 euros) pour racheter ses terres. Une offre déclinée par le principal intéressé, qui ne comprend pas comment une telle situation a pu se produire.

«Je suis en colère que des personnes aient pu être si négligentes et que cela ait pu arriver. C’est plus qu’odieux».

Pour le moment, on ignore si le propriétaire a pu récupérer son terrain.