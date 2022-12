Ce garçon de 10 ans a eu un incroyable réflexe pour échapper à une femme qui le suivait depuis la sortie de son école

Ce jeune garçon a eu un incroyable réflexe pour échapper à une femme qui le suivait. Son acte a impressionné beaucoup de monde, y compris son père.

Crédit : WPVI

Sammy Green, 10 ans, rentrait de son école, située à Pottstown, en Pennsylvanie, quand une femme s’est mise à le suivre, rapporte le média WPVI et relayé par Insider.

La femme marchait aux côtés de Sammy depuis son école et prévoyait de le suivre jusqu’à sa maison. Elle prétendait connaître son père et a fait croire au garçon qu’il les attendait à l’épicerie Wawa. La femme « a commencé à marcher avec Sammy et lui a demandé où était sa famille, et où était son père, raconte Sam Green, le papa, au média américain. Elle a dit qu'elle me connaissait probablement, qu'elle allait à Wawa, que Sammy était censé l'accompagner et qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voudrait ».

Sur les images des caméras de surveillance du magasin Dani Bee Funky, on peut en effet aperçevoir Sammy et la femme qui passent devant la vitrine. C’est là-bas que Sammy a trouvé de l’aide.

« Faites comme si vous étiez ma mère. Cette dame me suit »

Crédit : WPVI

La séquence vidéo montre Sammy se dirigeant vers la caissière assise à son poste, tandis que l’étrange femme l’attend à l’entrée. Hannah Daniels, une jeune fille de 17 ans, était derrière le comptoir lorsque Sammy s’est approché d’elle pour lui murmurer à l’oreille, « Faites comme si vous étiez ma mère. Cette dame me suit », a rapporté son père. Ce à quoi la jeune employée à répondu : « Je lui est dit 'd'accord, va à l'arrière', puis il ne voulait plus me quitter », a raconté Hannah Daniels qui a ensuite verrouillé la porte d’entrée, faisant partir par la même occasion la femme.

Crédit : WPVI

Plus tard, la police de Pottstown a retrouvé la femme avant qu’elle soit « orientée vers des services de santé mentale ». Un épisode qui a profondément marqué le papa de Sammy : « Voir mon enfant chercher de l'aide parce qu'il avait profondément peur pour sa vie, ça vous touche énormément ».

Plus de peur que de mal pour le jeune garçon qui s’en est sorti grâce à son courage et l’aide de la vendeuse.

Crédit : WPVI