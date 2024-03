Finistère : après les grandes marées, des ossements humains retrouvés sur une plage ?

Dans le Finistère, un pêcheur a découvert des ossements échoués sur une plage, après les grandes marées. Des analyses sont en cours.

Depuis le 10 mars et jusqu’à ce jeudi 14 mars, des grandes marées touchent le Finistère. Avec un coefficient pouvant aller jusqu’à 116 sur 120, ces grandes marées pourraient être les plus importantes dans la région depuis une dizaine d’années. Ce phénomène est tellement impressionnant que le Mont-Saint-Michel est redevenu une île le temps de quelques heures et des épaves de bateaux ont été découvertes ainsi que... des ossements.

Ces ossements ont été trouvés sur la plage de Plouescat, dans la baie de Kernic. C’est un pêcheur à pied qui a fait cette découverte ce mercredi 13 mars.

Des ossements humains ?

Alertés, les gendarmes de la compagnie de Plourin-lès-Morlaix ont récupéré les os pour les faire analyser.

“Le technicien en identification criminelle va se mettre en relation avec des anthropologues”, a expliqué Marion d’Hérouville, la commandante de la compagnie de gendarmerie.

Crédit photo : iStock

Pour le moment, on ne sait pas encore si ces ossements sont humains ou non. Il faudra attendre un certain temps pour le savoir, peut-être même plusieurs mois. Les os, devenus spongieux après le temps passé dans l'eau, sont plus difficiles à analyser.