Cette collection de peluches IKEA a été réalisée à partir de plastique récupéré dans l'Océan

IKEA a lancé des peluches à l'effigie d’animaux marins. Mais il ne s’agit pas de n’importe quelles peluches. Ces dernières ont été réalisées à partir de plastique recyclé récupéré directement dans des cours d’eau.

Crédit : IKEA

À voir aussi

L’entreprise suédoise d'ameublement a de l'ambition, puisqu’elle souhaite devenir plus respectueuse de l’environnement d’ici 2030. Et cela commence par une bonne initiative. IKEA vient en effet de lancer une série de cinq peluches qui représentent les cinq animaux marins les plus populaires auprès des enfants.

Parmi eux, on retrouve une baleine bleue, une tortue, une pieuvre, un dauphin et un orque qui forment la collection nommée BLÅVINGAD. Cette collection spéciale vise à sensibiliser les plus jeunes (mais aussi les moins jeunes) à l’importance de la conservation des espèces marines et terrestres et à la préservation des fonds marins.

Des peluches réalisées à partir de plastique recyclé

Ces peluches très mignonnes ont été confectionnées à partir de plastique recyclé, repêché dans les cours d’eau avant qu’il n’atteigne les océans. Leur prix de vente est ainsi plus abordable. Par exemple, le dauphin est au prix de 4,99 euros tandis que la peluche de la baleine bleue mesurant un mètre de long est au prix de 24,99 euros.

Les peluches sont disponibles sur le site de IKEA qui propose aussi un jeu de pêche, des coques de pâte à modeler et des rouleaux de coloriages inspirés des animaux marins.

Crédit : IKEA

Crédit : IKEA

Crédit : IKEA

Crédit : IKEA

Crédit : IKEA

Crédit : IKEA

Crédit : IKEA

Crédit : IKEA

Crédit : IKEA

Crédit : IKEA

Crédit : IKEA

Crédit : IKEA