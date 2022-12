Il présente à sa mère sa petite amie qui n'est autre... qu'une poupée

En couple avec une poupée en silicone, cet homme a décidé de présenter sa petite amie pas comme les autres à sa mère lors d’un repas de famille.

Pendant la pandémie de Covid-19, les ventes de poupées sexuelles ont explosé. À cause de l’isolement causé par les confinements, plusieurs personnes ont essayé de combler leur sentiment de solitude en achetant des poupées.

Crédit photo : @karina_luvly

C’est le cas de Rod, qui a investi dans une poupée en silicone. Célibataire depuis des années, il a eu du mal à se remettre d’une rupture et ne parvenait pas à lutter contre la solitude.

Il présente sa poupée gonflable à sa mère

En achetant sa poupée, il a décidé d’en faire sa petite amie et d’être en couple avec elle pour oublier son ex.

« Je pensais que ce serait une expérience amusante et j’avais besoin d’un passe-temps pour me distraire de mon isolement, a expliqué Rod. Lentement, mon cœur s’est ouvert et j’ai été distrait de mon chagrin de perdre mon ex. »

Crédit photo : @karina_luvly

Pour avoir près de lui cette poupée très réaliste, qu’il a appelée Karina, Rod a déboursé 3 000 dollars. La relation entre Rod et sa poupée est allée très loin puisque l’homme a même décidé de la présenter à sa mère lors d’un repas de famille. Cette dernière, surprise, a mis du temps avant d’accepter la situation.

Il se fiance avec une vraie femme

Très satisfait de sa poupée, Rod a par la suite décidé d’en acheter une deuxième. Il a pris l’habitude de les habiller et de prendre des photos avec elles, qu’il poste sur les réseaux sociaux. Grâce à ses poupées, Rod a réussi à élargir ses compétences relationnelles et a appris à mieux communiquer avec les autres.

Ainsi, il a pu discuter en ligne avec une femme vietnamienne qui est devenue sa fiancée. Si au départ, la femme a eu du mal à accepter la présence des poupées, Rod et elles sont désormais très heureux en couple.