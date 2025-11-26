Il se déguise en sa mère décédée depuis 3 ans pour réclamer ses allocations

Un quinquagénaire s'est déguisé en vieille femme, dans le but de percevoir la retraite de sa mère décédée. Récit.

Certains y verront des similitudes avec le scénario du fameux film d’Alfred Hitchcock, mais ce n'est pourtant pas du cinéma.

Un homme s'est fait passer pour une vieille femme afin de toucher la pension de retraite que percevait sa mère... décédée depuis 3 ans. L'homme avait en effet caché ce décès à l'administration pour continuer de percevoir l'argent, mais il s'est fait prendre en tentant de renouveler les papiers de la défunte.

Crédit photo : DR

Il se déguise en... sa mère décédée pour toucher sa pension de retraite

Cette histoire rocambolesque s'est déroulée en Italie et plus précisément dans la région de Mantoue, en Lombardie.

Selon nos confrères transalpins du Corriere della Sera, tout a commencé lorsqu'un homme de 57 ans, grimé en vieille femme, s'est présenté à la mairie de Borgo Virgilio afin de renouveler une carte d'identité, celle de sa mère. Pour tenter de duper l'administration, l'individu était vêtu d'une robe et portait une perruque. Un déguisement grotesque qui n'a, bien évidemment, pas échappé aux employés municipaux, lesquels ont immédiatement confronté le quinquagénaire.

La police a ensuite été prévenue et celle-ci a procédé à l'interrogatoire du mystérieux imposteur. Mais en mettant fin à cette supercherie, les policiers, partagés entre consternation et amusement, ont découvert une vérité bien plus sombre. Si l'homme voulait à tout pris renouveler les papiers de sa mère, c'est parce qu'il en avait besoin pour continuer de toucher la pension de retraite de cette dernière. Or la pauvre femme était... décédée depuis déjà 3 ans.

Mais ce n'est pas tout. Pour parvenir à ses fins, l'individu n'a pas hésité à dissimuler le décès, qu'il n'a jamais déclaré, poussant même le vice jusqu'à conserver le cadavre de la défunte, soigneusement caché à l'abri des regards.

Crédit photo : iStock

La police a ainsi découvert le corps momifié de sa mère dans la cave du domicile familial. Selon la presse locale, cette dernière serait décédée de causes naturelles en... 2022. Sa dépouille a été transportée à la morgue de l'hôpital de Mantoue, où une autopsie sera pratiquée prochainement.

Quant au fils, il devrait être inculpé pour dissimulation de cadavre et fraude à la Sécurité sociale.