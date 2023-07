Il se fait renvoyer du mariage de son ami après s'être énervé car il n'y avait pas d'alcool au cocktail

Invité au mariage de l’un de ses amis, un homme s’est énervé car il n’avait pas été prévenu à l’avance qu’il n’y aurait pas d’alcool. Il explique son coup de gueule sur le forum Reddit.

Crédit photo : castenoid/ iStock

Sur Reddit, un homme a raconté sa mésaventure au mariage de son ami. Il commence d’abord par indiquer que son ami « boit de l'alcool » et que « [leur] groupe d'amis se retrouve dans les brasseries quelques fois par mois pour traîner ». Les amis n’ont donc pas de problème à consommer de l’alcool contrairement à la future femme du marié.

« Ma femme et moi avons eu une chambre d'hôtel près de l'espace de réception et avons assisté au mariage. La cérémonie a lieu, nous sommes allés à ce qui était censé être le cocktail mais il n'y avait que du soda et de l'eau. Pas d'alcool. Ce n'était pas quelque chose que nous savions à l'avance », regrette le trentenaire.

Il raconte que ses amis et lui n’étaient pas contents qu’il n’y ait pas de boissons alcoolisées. « Beaucoup d'entre nous avaient dépensé de l'argent pour une chambre d'hôtel et s'attendaient à boire. Je suis un peu énervé ».

L’homme s’est fait renvoyer du mariage de son ami après une dispute

Crédit photo : Serhii Hryshchyshen/ iStock

L’homme poursuit en indiquant que lorsque les mariés sont arrivés au cocktail pour les saluer, il n’a pas manqué de leur demander où était l’alcool. « Sa nouvelle épouse nous a dit que sa famille ne boit pas et qu'ils payaient pour le mariage, donc pas d'alcool. Je leur ai dit que nous aurions dû le savoir à l'avance et que j'avais gaspillé de l'argent dans une chambre d'hôtel et un uber [pour un cocktail sans alcool] ».

L’homme lui rétorque qu’il regrette d’être venu et la mariée s’est emportée : « Elle n’a pas bien bien pris mon commentaire et a sous-entendu que j'avais peut-être un problème avec l’alcool (je n'en ai pas, je ne bois qu'avec mes amis). Le marié m’a dit que je n'avais pas besoin d'être un connard », écrit l’internaute.

Les mariés se sont alors disputés avec lui et, avant de lui demander de partir. L’homme a quitté le cocktail avec sa femme, qui l’a soutenu dans sa démarche mais a regretté qu’il évoque ce sujet à ce moment. Cette intervention a créé du désordre dans le groupe d’amis et l’homme se demande s’il n’aurait pas mal agi.

En réponse à ce témoignage, de nombreux internautes ont reproché à l’homme de n’avoir porté un intérêt au mariage de son ami que pour l’alcool, quand d’autres soulignent son mauvais timing en ce jour spécial.