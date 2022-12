Grâce à un traceur GPS, il fait une demande en mariage incroyable en parcourant 7 000 km à travers le Japon

Une demande en mariage est toujours un instant qui reste gravé à vie dans la mémoire. Et celle que vous allez découvrir dans cet article est juste incroyable !

Crédit : Google

Il existe différents types de demandes. Cela va des moments intimes à deux à de grands événements très organisés devant des centaines, voire des milliers de personnes. Seulement voilà, il est souvent difficile de faire le bon choix et d’être créatif à la fois. Au Japon, un homme a fait quelque chose de vraiment extraordinaire pour demander à sa petite amie de l'épouser : il a traversé le pays pour écrire sa question avec l'aide de Google Earth. Le résultat ? Les mots « Marry Me » accompagnés d’un cœur traversé par une flèche dessinés sur une carte du Japon à l'aide d'un traceur GPS.

Ce geste romantique et hallucinant a été réalisé par Yasushi Takahashi, alias Yassan, qui a eu l'idée de cette demande en mariage en 2008. Après avoir planifié l'itinéraire, il a quitté son emploi et a passé six mois à conduire et à explorer des endroits où il n'était jamais allé auparavant. Lorsqu'il a terminé, il a téléchargé les données sur Google Earth et a vu son message prendre vie en lettres jaunes, ainsi qu'un cœur qui a pris place sur l'île d'Hokkaido, située à l’extrême nord du pays.

Crédit : Google

Inutile de dire que la partenaire de cet ambitieux romantique, nommée Natsuki, s’est empressée de dire un grand « oui » en découvrant ce qu’avait fait son homme pour la surprendre, lui faire part de son amour et lui demander de devenir sa femme pour la vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En plus de l’incroyable voyage qui a mené à la création de ce mot magique sut Google Earth, le périple a ouvert des voies et provoqué de nouvelles opportunités professionnelles pour le jeune homme. Et pour cause, la demande particulièrement élaborée de l'aventurier amoureux a été reconnue par le Guinness World Records comme le plus grand dessin GPS jamais réalisé par un individu, un record qu'il détient toujours à ce jour. « Le plus grand dessin GPS mesure 7 163,67 km de long et a été créé par Yasushi Takahashi, au Japon en 2010 » peut-on lire dans le célèbre livre.

Le dessin GPS, un véritable art

Aujourd’hui reconnu pour son talent si spécial grâce à sa demande en mariage qui a fait le tour du monde, le créateur parcourt régulièrement les villes du monde entier pour réaliser des dessins de la taille d'une ville. Selon son site web, Yassan est un « artiste GPS professionnel avec plus de 1 400 œuvres d'art au compteur » et a créé ses designs sur plus de 100 000 kilomètres dans pas moins de 24 pays. « Je considère l'art GPS comme un outil permettant de découvrir l'histoire et la culture locales. En me déplaçant, je dessine quelque chose, et en même temps, j'entre en contact avec l'histoire et la culture, ce qui approfondit ma compréhension de la région » déclare-t-il.

Impressionnant, n'est-ce pas ?