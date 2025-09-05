À 23 ans, elle est condamnée à la prison à vie à Dubaï à cause d'une « erreur stupide », sa mère lance un appel déchirant

L’année dernière, une touriste britannique a été condamnée à la prison à vie à Dubaï. Dévastée, sa mère a lancé un appel à l’aide pour médiatiser son histoire afin d’obtenir de l’aide.

Danielle McKenna, une mère de famille de 46 ans originaire du Royaume-uni, vit un véritable enfer depuis que sa fille a été emprisonnée à Dubaï, rapporte le Daily Mail.

Hier, la quadragénaire a publié un message sur le site de cagnotte en ligne GoFundMe pour alerter sur la situation de sa progéniture.

À travers son témoignage, elle espère récolter suffisamment de dons pour financer les frais juridiques et son voyage aux Émirats arabes unis.

Crédit Photo : Danielle McKenna

Selon ses dires, sa fille, une dénommée Mia O’Brien, 23 ans, a été condamnée à la prison à vie « après avoir commis une erreur très stupide ».

« Comme vous pouvez tous l’imaginer, en tant que mère, je suis absolument dévastée. Je n’ai pas vu ma fille depuis octobre dernier », indique la Britannique.

Elle ajoute :

« Mia n’a que 23 ans et n’a jamais rien fait de mal dans sa vie. C’est une jeune fille qui est allée à l’université pour étudier le droit et qui, malheureusement, s’est retrouvée mêlée à de soi-disant amis qui l’ont entraînée dans une mauvaise voie. Elle a commis une erreur et en paie maintenant le prix ».

Une mère désespérée

Très affectée par la situation, Danielle McKenna supplie les utilisateurs de faire un don pour aider à améliorer le quotidien de son enfant derrière les barreaux.

«Tout ce que je vous demande, c’est de faire un don, même modeste, ne serait-ce qu'une livre sterling, cela pourrait nous aider énormément et je vous en serais éternellement reconnaissante. Merci beaucoup ».

Dans un autre message, la femme remercie les donateurs. Comme elle le précise, une partie de la somme récoltée sera envoyée à la prisonnière. Le reste de l’argent servira à payer les frais juridiques éventuels et à faire venir les proches à Dubaï.

Crédit Photo : Danielle McKenna

Dans une interview accordée au Daily Mail, la mère de la détenue explique cette dernière traverse « une période difficile ».

« Elle vient d’être transférée dans une autre prison après avoir été condamnée à perpétuité. Cela a été un énorme choc », a-t-elle déclaré.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la cagnotte a recueilli un peu moins de 700 livres sterling (environ 800 euros).

Dubaï : tolérance zéro à l'égard des drogues

Pour l’heure, on ignore tout de la nature du crime dont Mia O’Brien a été reconnue coupable.

Selon le Daily Mail, les peines de réclusion criminelle à perpétuité peuvent être prononcées aux Émirats en cas de trafic de drogue, en fonction des circonstances et de la quantité de drogue.

Crédit Photo : Shutterstock

« Les autres crimes passibles de peines à perpétuité (...) à Dubaï comprennent les actes de violence grave et le terrorisme », souligne le média anglais.

Le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth met en garde les visiteurs de Dubaï sur son site internet : « Il y a une tolérance zéro pour les infractions liées à la drogue ».