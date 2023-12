Née avec deux utérus, elle donne naissance à deux petites filles à 10 heures d'intervalle

Kelsey Hatcher, une jeune maman de 32 ans, a récemment donné naissance à deux petites filles. Si la grossesse s’est bien passée, l’accouchement a été particulièrement long puisque les deux bébés se développaient… dans deux utérus différents !

Rappelez-vous : il y a un mois, on vous parlait de l’histoire incroyable de Kelsey Hatcher. Cette jeune femme américaine âgée de 32 ans est originaire de l’Alabama et est née avec une anomalie congénitale très rare : un utérus didelphys. Cela signifie qu’elle a deux utérus, tous les deux fonctionnels, qui ont chacun leur propre col. Aujourd’hui, on estime que cette malformation ne touche que 0,3% des femmes.

En plus d’avoir cette spécificité très rare, Kelsey est tombée enceinte des deux utérus, ce qui signifie qu’elles avaient deux bébés dans le ventre, qui se développaient chacun dans un utérus différent.

“La pathologie de l’utérus didelphe est déjà très rare en soi, mais les chances d’être enceinte en même temps dans chaque utérus sont d’environ une sur un million”, a déclaré le docteur Richard Davis, qui s’est occupé de Kelsey.

Des bébés nés à 10 heures d’intervalle

Après neuf mois d’attente, Kelsey a finalement donné naissance à ses deux bébés les 19 et 20 décembre dernier. Elle est devenue maman de deux petites filles qui sont nées à 10 heures d’intervalle. Kelsey est donc restée 20 heures en salle de travail. La première petite fille, Roxi, est née le mardi 19 décembre tandis que sa sœur, Rebel, est arrivée le lendemain matin. Pour donner naissance à Roxi, Kelsey a accouché par voie basse tandis qu’une césarienne a été nécessaire pour faire sortir Rebel.

Crédit photo : @doubleuhatchlings

Les deux petites filles ne sont pas des jumelles à proprement parler puisqu’elles se développaient dans deux utérus différents. Elles avaient donc leur propre utérus, sac, placenta et cordon ombilical.

“Il semble approprié qu’elles aient deux anniversaires. Elles avaient toutes les deux leur propre maison et ont maintenant toutes les deux leur propre histoire de naissance”, a estimé Kelsey.

Aujourd’hui, tout le monde se porte bien. Roxi et Rebel ont rejoint la grande famille et ont fait connaissance avec leurs trois autres frères et sœurs, tous nés d’une grossesse classique. Un vrai cadeau pour les parents à quelques jours de Noël.