Pérou : un prêtre démissionne après avoir couché avec 17 femmes, dont une religieuse

Au Pérou, une prêtre a été contraint de démissionner après qu’une enquête a révélé que l’homme d’église a entretenu des liaisons avec une quinzaine de maîtresses.

Coup de tonnerre dans la région de Juri (Pérou), où un prêtre s’est retrouvé sous le feu des projecteurs pour une raison surprenante.

Serviteur de Dieu, Quispe Lopez, 51 ans, a quitté le clergé après avoir remis sa démission au pape, selon les informations du Times, relayées par Le Parisien.

La raison ? Le quinquagénaire a vu sa vie secrète exposée au grand jour par une enquête menée par le Vatican. Celle-ci révèle que l’homme d’église a entretenu des liaisons avec dix-sept femmes.

Crédit Photo : iStock

Une affaire peu commune

Paola Ugaz, une journaliste péruvienne ayant consulté l’enquête, a donné des détails sur cette affaire peu commune dans les colonnes du journal britannique.

« Une religieuse qui était l’une des maîtresses de Quispe était jalouse d’une avocate que l’évêque fréquentait également et a envoyé des informations sur ses aventures à une troisième maîtresse qui s’est disputée avec l’avocate », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« La plupart des dix-sept femmes avaient trop peur pour se manifester, car elles avaient peur de lui ».

Crédit Photo : Archidiocèse de Cuzco

Des preuves irréfutables

C’est un journaliste péruvien, Kevin Moncada, qui a donné l’alerte en premier en 2024, après avoir été contacté par une source.

Celui qui travaille au sein du quotidien Sin Fronteras a alors eu vent d’une dispute entre deux jeunes femmes ayant eu des rapports intimes avec le prêtre.

Crédit Photo : iStock

Au cours de ses investigations, Kevin Moncada a réuni un ensemble de preuves prouvant que l’évêque avait des amantes. Ce dernier avait, par exemple, envoyé des textos, des vidéos, ainsi que des messages audio à ses différentes maîtresses.

Ce n’est pas tout. La femme de ménage de Quispe Lopez est aussi impliquée dans cette histoire. Celle-ci a en effet dénoncé son patron auprès de sa hiérarchie après avoir reçu par erreur des vidéos destinées à ses « compagnes », souligne Paola Ugaz. De son côté, Kevin Moncada ajoute que l’employée a également retrouvé des cheveux féminins dans la salle de bain.

Crédit Photo : DR

Dénonçant une campagne de dénigrement contre sa personne, Quispe Lopez- en poste depuis 2018 - est aussi soupçonné de détournement de fonds ecclésiastiques.

Un beau scandale !