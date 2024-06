Imaginée par un dessinateur, cette maison atypique est à vendre et va faire rêver tous les fans de Disney

Une drôle de maison est actuellement en vente aux États-Unis. Visite guidée.

Imaginons que vous avez de l'argent, beaucoup d'argent, et que vous souhaitez vous offrir une villa de rêve à la fois originale et luxueuse. Un bien unique en son genre et qui ne ressemblerait en rien à ceux des autres personnes fortunées.

Croyez-le ou non, on a peut-être bien trouvé cette demeure qui sort de l'ordinaire.

En farfouillant sur la toile, nous avons en effet découvert qu'une maison très atypique était à vendre dans l'État américain du Tennessee.

Crédit photo : Zillow

Cette maison atypique est à vendre pour la modique somme de 5,5 millions d'euros

Mise en vente au prix de 5 950 000 dollars (soit 5 542 900 euros environ), cette villa, qui possède la particularité d'avoir été construite par un ancien illustrateur de chez Disney, ne cesse de faire parler outre-Atlantique, tant elle offre des prestations rares et insolites.

On y trouve par exemple un... restaurant au sous-sol, ou encore un café.

Située dans la ville de Brentwood, la maison est dotée d'une superficie hallucinante de... 1 000 m2, répartis sur 4 étages et deux sous-sols. Le tout sur un gigantesque terrain d'1,67 hectare, entouré d'une petite forêt.

Construite en 2015, la villa est un véritable « bateau de croisière sans océan », pour reprendre les termes d'un internaute, car tous ses espaces sont dédiés aux plaisirs et à la réception.

Parmi les pièces uniques de cette maison, on retrouve une cuisine professionnelle, un théâtre avec une scène, un glacier mais aussi - comme précisé plus haut - un café et un restaurant. Les futurs propriétaires pourront aussi bénéficier d'un ascenseur et d'une station de recharge pour véhicules électriques, installée dans le grand garage, pouvant accueillir au moins trois voitures.

Crédit photo : Zillow

Crédit photo : Zillow

Crédit photo : Zillow

Crédit photo : Zillow

D'autre part, le mobilier est unique et ne se retrouve nulle par ailleurs puisque « beaucoup de chaises et d'accessoires proviennent de Disney» , précise ainsi l'agent immobilier en charge de vendre cette maison.

Dans les étages supérieurs, les paliers desservent en outre cinq chambres et neuf salles de bain,

La demeure renferme également une vaste salle de réception au rez-de-chaussée, laquelle est suffisamment grande pour accueillir des événements avec du public. Les lieux sont d'ailleurs utilisés en ce moment pour célébrer des... offices religieux. Enfin, notez que cette maison hors du commun est alimentée en électricité par des panneaux solaires, ce qui lui assure ainsi une certaine indépendance énergétique.

Crédit photo : Zillow

Crédit photo : Zillow

Impressionnant, n'est-ce pas ?