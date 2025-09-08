Un chirurgien se coupe lui-même les deux jambes pour frauder les assurances

Au Royaume-Uni, un chirurgien a été condamné pour avoir tenté d’escroquer ses assurances en procédant à l’amputation de ses propres jambes.

C’est une affaire qui a fait grand bruit outre-Manche ! Neil Hopper, 49 ans, est un chirurgien réputé pour être l’un des grands spécialistes de l’amputation. Il est tellement spécialiste qu’il a réussi à provoquer l’amputation de ses deux jambes en simulant une septicémie, afin d’escroquer ses assurances.

Le média britannique The Guardian indique qu’à l’époque des faits, en 2019, il aurait malhonnêtement fait une fausse déclaration aux assureurs, affirmant que ses blessures résultaient d’une septicémie. Il avait utilisé de la glace carbonique pour se geler les jambes mais lors de son admission à l'hôpital, il avait déclaré qu'il était malade et avait été traité pour une suspicion de septicémie. Il avait subi une double amputation des pieds, avant d'être finalement amputé sous les genoux.

Crédit photo : Neil Hopper

Il aurait également attesté, sur l'honneur, ne pas s'être auto infligé ses blessures, dans l’intention de réaliser un profit. Dans sa déclaration, il avait donc, de fait, réclamé 466 000 livres à deux assurances, soit 530 000 euros.

Pour ses assureurs, son histoire ne tenait pas debout (sans mauvais jeux de mots). Ces derniers accusent en effet le chirurgien d'une potentielle tentative d'arnaque à l'assurance. Ce jeudi 4 septembre, Neil Hopper a fini par plaider coupable de fraude par fausse déclaration lors de son procès. Il a finalement été condamné à deux ans et huit mois de prison pour fraude à l’assurance.

Crédit photo : BBC

Des amputations liées à la pornographie

Lors du procès, il est apparu qu'il avait depuis longtemps cette volonté d'être amputé et qu'il en tirait un intérêt d'ordre sexuel, comme l’a précisé le juge James Adkin lors de la lecture du verdict :

« Vous avez formulé des demandes frauduleuses d'assurance (...) en présentant la cause de vos blessures comme une septicémie, alors que vous les aviez provoquées vous-même, du moins en partie pour une gratification sexuelle »

En plus d’avoir provoqué sa propre amputation, il était également jugé pour détention d’images de mutilations génitales. En effet, Neil Hopper était aussi poursuivi pour possession d'images pornographiques extrêmes, des vidéos d'un site internet montrant des mutilations génitales. Il a été identifié dans le cadre des enquêtes visant Marius Gustavson, qui a été condamné à la prison à vie à Londres en 2024.

Crédit photo : Neil Hopper

Ce Norvégien était le cerveau d'un groupe ayant procédé à des mutilations, dont des castrations, filmées et diffusées sur un site internet payant. Il avait été jugé pour une série d'infractions liées à des « modifications corporelles extrêmes » sur 13 victimes, dont lui-même, ainsi que l'ablation et la commercialisation de certaines parties du corps des victimes et la mise en ligne de vidéos.