Arnaque : ce couple touchait le RSA alors qu'il possédait 500 000 euros sur ses comptes bancaires

Un couple est parvenu à arnaquer la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) durant deux ans alors que ses revenus sont à six chiffres. Démasqué, il a été contraint de rembourser la somme perçue.

Crédit photo : Richard Villalonundefined undefined/ iStock

Pendant deux ans, un couple a perçu le RSA alors qu’il possédait plus de 500 000 euros sur une dizaine de comptes bancaires.

Le couple a ainsi reçu des aides de la CAF à hauteur de 40 000 euros alors qu’il n’en avait pas besoin. Il faut dire que ces parents ne déclaraient qu’une partie de leurs revenus, à savoir 7700 euros.

Une supercherie qui a permis au couple d’être éligible au Revenu de Solidarité Active (RSA) alors qu’ils vivaient dans une situation confortable. Les parents avaient omis de déclarer 300 000 euros sur leur déclaration de revenus et ne manquaient jamais d’effectuer les démarches pour percevoir le RSA chaque trimestre.

Condamné à rembourser les sommes perçues

Crédit photo : lakshmiprasad S/ iStock

Le couple a finalement été démasqué et s’est retrouvé au tribunal en juin 2021 pour tenter d’expliquer sa supercherie.

Le père de famille a raconté que son frère lui avait demandé d’ouvrir tous ses comptes bancaires afin de vendre des matériaux publics. Le tribunal n’a pas cru à l’histoire de l’homme qui a écopé d’une peine de 18 mois de prison avec sursis probatoire.

Lui et sa femme ont été condamnés à rembourser les sommes perçues durant tout ce temps et de payer les impôts qu’ils n’avaient pas déclarés à l’administration fiscale. La mère de famille a elle aussi écopé d’une peine de prison de six mois.