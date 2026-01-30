Ils jettent le corps de leur frère mort dans une poubelle pour ne pas payer ses obsèques

Il y a trois ans, le corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans une poubelle d’un immeuble dans le Var. Le cadavre avait été déposé à cet endroit pour une raison très précise.

Une découverte glaçante.

Un Varois sera jugé ce vendredi 30 janvier devant la tribunal correctionnel de Toulon. La raison ? Il est poursuivi pour avoir abandonné le corps sans vie de son frère dans une poubelle, rapporte Ici Provence.

Le mis en cause a déposé la dépouille à cet endroit car il ne voulait pas payer les frais d’obsèques du défunt.

Crédit Photo : Justice.fr

Un cadavre en état de décomposition avancée

Les faits remontent au mardi 3 octobre 2023. En pleine tournée, un agent de la voirie est tombé des nues en ouvrant le couvercle d’un conteneur poubelle d’un immeuble d’Ollioules, une petite commune située dans le Var.

À l’intérieur se trouvait un cadavre en état de décomposition avancée. Résultat : la victime était difficile à identifier. Une enquête a été ouverte pour découvrir les causes exactes de la mort.

Crédit Photo : iStock

Une autopsie a été réalisée et a permis d’écarter la piste criminelle. L’examen post-mortem a cependant révélé la présence d’une entaille importante au niveau de la taille.

Les investigations ont été confiées à la police judiciaire, qui a décidé de confronter les deux frères du défunt, âgés de 66 et 77 ans.

Les deux frères de la victime avouent tout

Le duo a été placé en garde à vue avant d’être interrogé. Face aux enquêteurs, le sexagénaire et le septuagénaire ont tout avoué.

D’abord, ils ont expliqué avoir trouvé le corps de leur frère à son domicile. Son décès serait dû à des causes naturelles. Ils se seraient alors retrouvés dans l’incapacité de financer les frais d’obsèques décrits comme trop élevés.

Crédit Photo : iStock

Face à cette situation, ils ont fait le choix de se débarrasser de la dépouille dans les ordures. C’est dans ce contexte que la coupure serait apparue. Mais cette version a été mise à mal par les conclusions du médecin légiste, soulignent nos confrères.

Selon le spécialiste, cette blessure est apparue après une tentative de découpage de la victime pour faciliter son déplacement. Il s’agirait donc un acte volontaire.

Aujourd’hui, seul un prévenu passera devant la justice puisque le second est décédé depuis la révélation de cette affaire.