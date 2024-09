Ce métier est celui où les employés sont les plus infidèles, selon une étude

Une étude révèle quels sont les métiers dans lesquels les employés sont le plus susceptible de commettre l'adultère.

Quand on est en couple, la crainte la plus répandue est de voir son histoire d'amour se terminer à cause d'une ou plusieurs infidélités.

L'adultère s'avère être l'un des motifs principaux de séparation et personne n'est à l'abri. Ces tromperies se déroulent parfois sous nos yeux et impliquent très souvent des collègues de travail. Et dans certaines professions, c'est même devenu monnaie courante.

Figurez-vous qu'il existe en effet des milieux professionnels où le risque de tromperie est plus élevé qu'ailleurs. C'est du moins ce que révèle une étude, réalisée par une société de paris en ligne.

Crédit photo : iStock

Voici les 10 métiers où les salariés sont les plus infidèles

Dans cette étude, effectuée auprès de 3 500 travailleurs britanniques, on apprend notamment que 85 % des infidélités se déroulent sur le lieu de travail.

D'autre part, l'enquête a permis de mettre en lumière les dix métiers les plus susceptibles d’être touchés par cette réalité de l'adultère. Et certains de ces derniers ont de quoi surprendre.

Ainsi, les commerciaux se trouvent en tête de ce classement avec 14,5% d’infidèles. Viennent ensuite les enseignants (13,7%) puis les professionnels de la santé (12,5%) qui complètent ce podium peu glorieux.

Aux quatrième et cinquième places, on retrouve les travailleurs du transport et de la logistique (9,8%), puis les employés travaillant dans l’hôtellerie et l’événementiel (7,7%). La sixième position du classement est occupée par les ingénieurs et autres fabricants (6,6%). Quant à la septième, elle concerne les salariés du secteur de l’immobilier et de la construction (5,5%).

Les domaines de la comptabilité, de la banque et de la finance (5,4%) ainsi que le milieu de l’informatique et des médias (4,6%) se retrouvent respectivement aux huitième et neuvième rangs.

Enfin, les personnes travaillant dans les forces armées (4%) ferment la marche de ce top 10.

Crédit photo : iStock

Le Top 10 :

1 - La Vente - 14,5 %

2 - Enseignants, formation et éducation - 13,7 %

3 - Secteur de la santé - 12,5 %

4 - Transport et logistique - 9,8 %

5 - Hôtellerie et gestion d’événements - 7,7 %

6 - Ingénierie et fabrication - 6,6 %

7 - Immobilier et construction - 5,5 %

8 - Comptabilité, banque et finance - 5,4 %

9 - Technologies de l’information - 4,6 %

10 - Forces armées - 4 %