100 citations positives qui vont vous redonner goût à la vie

Pour vous inspirer des pensées positives, lisez ces 100 citations positives, pour voir la vie en rose.

Il arrive qu'on ait le moral dans les chaussettes. Et pour se remonter le moral, on aime lire ces citations positives, qui nous remettent sur le bon chemin. La vie n'est pas toujours rose et les épreuves de la vie sont là pour nous le rappeler. Alors, pour voir la vie du bon côté, faites le plein de pensées positives pour passer une bonne journée. Citations sur la vie, phrases sur l'amour ou inspirations motivantes, vous trouverez parmi ces 100 citations positives, celle qui vous fera le plus grand bien.

Apprendre à se relever après des épreuves, ça peut passer par une étape de lecture d'un livre de motivation, ou de phrases et citations inspirantes. Parfois, un proverbe sur la vie peut tellement vous plaire, qu'il peut même aller jusqu'à vous coller à la peau... Vous voyez où je veux en venir ? Parmi ces 100 citations positives sur la vie, vous trouverez votre futur tatouage...

Pour voir la vie en rose, voici 25 citations sur le bonheur

La vie est belle ! Crédit : IStock

Citation N°1 :

"Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de vous." - Dalaï Lama

Citation N°2 :

“N’attendez pas d’être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d’être heureux.” - Edward Louis Kramer

Citation N°3 :

"Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur !" - Albert Camus

Citation N°4 :

"Le bonheur c’est le plaisir sans remords" - Socrate

Citation N°5 :

"Il n’y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat" - Jean-Jacques Rousseau

Citation N°6 :

"Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir" - Saint Luc

Citation N°7 :

"Ni l’or ni la grandeur ne nous rendent heureux" - Jean de La Fontaine

Citation N°8 :

"Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l’entendre comme récompense et non comme but" - Antoine de Saint Exépury

Citation N°9 :

"On ne peut être heureux quand on ne vit que pour soi, quand on rapporte tout à son propre intérêt. On ne vit vraiment pour soi qu’en vivant pour un autre" - Sénèque

Citation N°10 :

"Le bonheur consiste dans la vie heureuse et la vie heureuse, c’est la vie vertueuse" - Jules Barbey d’Aurevilly

Citation N°11:

"Le bonheur n’est jamais immobile ; le bonheur c’est le répit dans l’inquiétude" - André Maurois

Citation N°12 :

"Le bonheur est une joie secrète qui se vit comme en songe" - Robert Lalonde

Citation N°13 :

"Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis" – Baden Powell

Citation N°14 :

"Le bonheur c’est de continuer à désirer ce que l’on possède" – Saint Augustin

Citation N°15 :

"Le bonheur n’est pas une destination, mais une façon de voyager" – Margaret Lee Runbeck

Citation N°16 :

"Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage" – Albert Schweitzer

Citation N°17 :

"La nécessité de rechercher le véritable bonheur est le fondement de notre liberté" – John Locke

Citation N°18 :

"Pour moi le bonheur c’est d’être amoureux de sa propre vie." Florence Servan-Schreiber

Citation N°19 :

"Le devoir a une grande ressemblance avec le bonheur d’autrui" – Victor Hugo

Citation N°20 :

"L’amoureux qui espère ressent plus de bonheur que l’amoureux qui a obtenu" – Albert Jacquard

Citation N°21 :

"On ne peut le saisir : le bonheur a des ailes" – Damoclès Vieux

Citation N°22 :

"Le succès c’est d’avoir ce que vous désirez. Le bonheur c’est d’aimer ce que vous avez" – H. Jackson Brown

Citation N°23 :

"Le bonheur fuit celui qui le cherche" – Auteur Anonyme

Citation N°24 :

"Le malheur peut être un pas vers le bonheur" – Gilbert Cesbron

Citation N°25 :

"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d’autre" – Paul Eluard

Faites le plein de pensées inspirantes avec ces 25 citations inspirantes sur l'amour

Amour ou amitié, il existe plein de belles citations ! Crédit : IStock

Pensée N°1 :

"Apprends à t'aimer, non d'un amour narcissique, mais d'un amour de bienveillance." - Jacques Salomé

Pensée N°2 :

"Quand l'amour s'écrit avec un grand cœur, le paradis se dessine sur terre" - Sonia Lahsaini

Pensée N°3:

"Aimer, c'est donner. Plus grand est le don, plus grand est l'amour." - Fernando Pessõa

Pensée N°4 :

"L'amour est le réconfort de l'âme" - Anonyme

Pensée N°5 :

"Quand on s’attache, c’est l’amour qui s’amarre" - Jean-Pierre Szymaniak

Pensée N°6 :

"Aimer, ce n’est point nous regarder l’un l’autre, mais regarder ensemble dans la même direction." - Antoine de Saint-Exupéry

Pensée N°7 :

"Vous ne trouvez pas l’amour, il vous trouve. Cela a un peu à voir avec le destin, le destin et ce qui est écrit dans les étoiles" - Anaïs Nin

Pensée N°8 :

"Et à la fin, l’amour que vous prenez est égal à l’amour que vous faites" - Paul McCartney

Pensée N°9 :

"Seul l'amour peut garder quelqu'un vivant." - Oscar Wilde

Pensée N°10 :

"Ce qu'a lié l'amour même, Le temps ne peut le délier" - Germain Nouveau

Pensée N°11 :

"La Raison parle, mais l'Amour chante." - Alfred de Vigny

Pensée N°12 :

"Une année d'amour est mieux qu'une vie tout seul" - Anonyme

Pensée N°13 :

"On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux." - Antoine de Saint-Exupéry

Pensée N°14 :

"Tous les amoureux ont douze ans, d'où la fureur des adultes" - Philippe Sollers

Pensée N°15 :

“À qui sait bien aimer, il n’est rien d’impossible.” - Pierre Corneille

Pensée N°16 :

"La haine ne peut pas chasser la haine, seul l’amour le peut.” - Martin Luther King

Pensée N°17 :

“L'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. ” - Marcel Proust

Pensée N°18 :

"Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut de l’amour et rien d’autre." - Paul Éluard

Pensée N°19 :

“Il n’y a qu’un remède à l’amour : aimer davantage.” - Henry David Thoreau

Pensée N°20 :

“Aimer, c'est bien, savoir aimer, c'est tout.” - Chateaubriand

Pensée N°21 :

"L'amour est aveugle ? Quelle plaisanterie ! Dans un domaine où tout est regard !" - Philippe Sollers

Pensée N°22 :

"Plus l'amour est parfait, plus la folie est grande et le bonheur sensible." - Didier Erasme

Pensée N°23 :

“Et vivre sans aimer n'est pas proprement vivre.” - Molière

Pensée N°24 :

"L'amour n'est pas un sentiment, c'est un art" - Paul Morand

Pensée N°25 :

"Quand on aime, on aime toujours trop" - Marcel Achard

Voici 25 phrases positives sur la motivation

Soyez reconnaissant envers la vie. Crédit : IStock

Phrase inspirante N°1 :

"Les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par la persévérance." - Samuel Johnson

Phrase inspirante N°2 :

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » - Nelson Mandela

Phrase inspirante N°3 :

« Un jour, tu te réveilleras et tu n'auras plus le temps de faire ce que tu voulais faire. Fais-le donc maintenant. » - Paulo Coelho

Phrase inspirante N°4 :

« Vous ne pouvez pas être ce gamin qui reste figé en haut du toboggan en réfléchissant. Vous devez glisser. » - Tina Fey

Phrase inspirante N°5 :

« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » - Martin Luther King

Phrase inspirante N°6 :

"Si on veut obtenir quelque chose que l’on n’a jamais eu,il faut tenter quelque chose que l’on n’a jamais fait." - Périclès

Phrase inspirante N°7 :

« Ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. » - Théodore de Banville

Phrase inspirante N°8 :

« La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. » - Franklin Delano Roosevelt

Phrase inspirante N°9 :

« Dans 20 ans, tu seras plus déçu par les choses que tu n'as pas faites que par celles que tu auras faites. Alors, sors des sentiers battus. Mets les voiles. Explore. Rêve. Découvre. » - Mark Twain

Phrase inspirante N°10 :

"Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien." - Abbé Pierre

Phrase inspirante N°11 :

« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. » - Bob Marley

Phrase inspirante N°12 :

« Il faut viser la lune, parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. », - Oscar Wilde

Phrase inspirante N°13 :

“Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.” - Mark Twain

Phrase inspirante N°14 :

« Le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. » - Ralph Waldo Emerson

Phrase inspirante N°15 :

« Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. » - Georges Clemenceau

Phrase inspirante N°16 :

"J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre." - Nelson Mandela

Phrase inspirante N°17 :

« La gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que l'on tombe. » - Confucius

Phrase inspirante N°18 :

“N’aie pas peur d’avancer lentement. Aie peur de rester immobile.” - Proverbe chinois

Phrase inspirante N°19 :

« Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font en sorte que ça arrive. » - Michael Jordan

Phrase inspirante N°20 :

"Au milieu de toute difficulté se trouve cachée une opportunité." - Albert Einstein

Phrase inspirante N°21 :

« Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. » - Félix Leclerc

Phrase inspirante N°22 :

"Quoique tu rêves d'entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie."- Goethe

Phrase inspirante N°23 :

« Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. » - Oscar Wilde

Phrase inspirante N°24 :

« Le succès, c'est vous aimer vous-même, c'est aimer ce que vous faites et c'est aimer comment vous le faites. » - Maya Angelou

Phrase inspirante N°25 :

« En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. » - Sénèque

Ces 25 citations vont vous faire voir que du positif !

Après ces 100 citations, vous verrez la vie en rose. Crédit : IStock

Proverbe N°1 :

"Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant !" - Proverbe indien

Proverbe N°2 :

"C'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir." - Proverbe africain

Citation N°3 :

“Les gagnants cherchent des moyens, les perdants des excuses.” - Franklin Roosevelt

Citation N°4 :

“On a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu’on n’en a qu’une.” - Confucius

Citation N°5 :

"Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera.” - Bouddha

Proverbe N°6 :

“Chaque homme pense que le bonheur se trouve au sommet de la montagne. Alors qu’il réside dans la façon de la gravir.” - Anonyme

Citation N°7 :

“Accomplis chaque acte de ta vie comme s’il devait être le dernier.” - Marc Aurèle

Proverbe N°8 :

“Ne cherche pas le bonheur, crée-le.” - Proverbe

Citation N°9 :

“La vie mettra des pierres sur ta route. A toi de décider d’en faire des murs ou des ponts.” - Anonyme

Citation N°10 :

“Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu en as mille de sourire.” - Anonyme

Citation N°11 :

“Ne t’inquiète pas de l’échec. Inquiète-toi de ce que tu manques si tu n’essayes même pas.” - Jack Canfield

Citation N°12 :

“Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire.” - Walt Disney

Citation N°13 :

« Être heureux, c’est cultiver notre part de lumière, et accueillir notre part d’ombre. » - Anonyme

Citation N°14 :

« Change ta vie, tu changeras le monde. » - Anonyme

Citation N°15 :

“La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie.” - Sénèque

Citation N°16 :

“Avec trop on se perd. Avec moins on se trouve.” - Tchouang Tseu

Citation N°17 :

« Le plus bel investissement que tu puisses faire, c’est investir sur toi. » - Anonyme

Proverbe N°18 :

“Lorsqu’on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu’à avancer.” - Proverbe bouddhiste

Citation N°19 :

“J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé.” - Voltaire

Citation N°20 :

"Ce qui est fait n'est plus à faire" - Proverbe français

Citation N°21 :

"Tu n’as pas 15 minutes pour prendre soin de ta vie aujourd’hui ? Alors prends 30 minutes" - Anonyme

Citation N°22 :

“Qui connaît sa douleur la décime. Mais qui connaît sa joie la décuple.” - Jean Prieur

Citation N°23 :

"Qui pense son bonheur le retrouve" - Jean Prieur

Citation N°24 :

“La vie est une aventure audacieuse ou elle n'est rien.” - Helen Keller

Citation N°25 :

"Être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde.” - Antoine de Saint-Exupéry