50 mots d'amour à dire à sa moitié pour prouver que vous l'aimez

Écrire des messages d’amour à la femme ou à l’homme que l’on aime n’est pas un exercice facile mais devrait être quotidien. Voici 50 idées de mots d’amour à partager à sa moitié.

Des messages d'amour à écrire sans modération / Crédit photo : Istock

À voir aussi

Il y a des milliers de façons de dire “je t’aime”, voire mieux, de le montrer. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, et la raison a ses torts que le cœur élabore. Nul besoin d’attendre la fête de la Saint Valentin pour exprimer son amour, car tous les jours, de journée comme de nuit, sont une fête pour les amoureux.

Mêmes dans vos rêves les plus fous, vous n’auriez jamais imaginé être aussi amoureux ou amoureuse d’une femme ou d’un homme. La passion romantique qui vous unit, et qui se solde parfois par un mariage de cœur et de raison, doit être consommée sans modération.

L’homme ou la femme de votre vie devient vite le soleil de votre coeur. Quelle phrase romantique qui n’est pas une citation issue de quelques poèmes que je n’aurai aucune difficulté à écrire.

Des messages d’amour pour l’homme et la femme de votre coeur

Des messages venant du cœur, une phrase, une citation de passion romantique, écrire des poèmes pour des vœux de mariage ou une fête amoureuse comme la Saint Valentin (ou n’importe quelle journée de soleil ou de pluie). Une pointe d’humour, de passion et d’amour à travers une citation romantique, une phrase issue de poèmes, des rêves de soleil.

Si l’envie vous prend, en cette belle journée, d’écrire un message romantiques ou plusieurs messages à la femme ou l’homme qui représente le soleil de votre coeur, vous devriez trouver le mot d’amour idéal dans notre listes ci-dessous.

Poèmes, citation, messages, phrase romantique, il y a l’embarras du choix pour l’amoureux ou l’amoureuse que vous êtes et qui vivez une histoire d’amour qui va bien au-delà de tous vos rêves.

50 messages d’amour à écrire à l’homme ou la femme de votre coeur :

Une passion romantique à exprimer sans modération / Crédit photo : Istock

1.Grâce à toi, j’ai découvert ce que le verbe aimer veut dire. Mais il est plus simple de te l’écrire directement. Je t’aime mon amour.

2. La douce musique de ta voix enveloppe tendrement mon cœur d’un parfum de bonheur.

3. On dit qu’on ne tombe amoureux qu’une fois dans sa vie, et pourtant chaque jour qui passe, je retombe amoureux de toi à nouveau. Et à chaque fois, ce que je ressens est plus fort.

4. Quand sur tes lèvres se dessine un sourire ! J’aime y déposer un baiser d’amour.

5. Lorsque j’écris pour toi, mes mots sont remplis d’amour et de passion.

6.Ton amour est un cadeau précieux qui me fait avancer. Il me renforce quand je suis faible, me fait sourire quand je suis triste et me fait vivre des moments merveilleux.

7. J’ai tout mais tu es loin de moi, alors je n’ai rien parce que tu es tout pour moi…

8. Tu me fais un bien fou. Je t’aime infiniment car le « un peu, beaucoup, passionnément, à la folie » ne suffit pas.

9. T’aimer sans te connaitre c’est peut-être possible, mais te connaître sans t’aimer c’est impossible…

10. Tout mon amour t’est destiné, je t’aimerai maintenant et pour l’éternité.

11. Tout ce dont j’ai besoin et envie pour être heureux dans cette vie, c’est toi. Toi et rien que toi, t’avoir à mes côtés, que ce soit sous la chaleur d’été ou le froid en hiver, je veux tout vivre avec toi.

12. Je veux suspendre le temps et m’accrocher à ton cœur pour longtemps.

13. Dans mon cœur tu es enfermée et pour te garder, j’ai perdu la clé.

14.Le meilleur sentiment au monde est de t’aimer et de savoir que tu m’aimes en retour de la même manière. Cet équilibre dans notre couple est notre force et ensemble, je sais qu’on ira loin.

15. Je suis noyé dans ton amour qui m’emporte loin dans un rêve de bonheur.

Des mots d'amour pour la femme ou l'homme de votre vie / Crédit photo : Istock

Ecrire des messages romantiques pour l'élu(e) de votre coeur

16. Merci pour ces papillons dans le ventre, ces étoiles dans les yeux, ce sourire permanent sur mon visage.

17. Pas un jour ne passe sans que je réalise la chance que j’ai de t’avoir à mes côtés et de partager l’amour qui est le nôtre.

18. Dès que j’entends ton prénom, je relève la tête, l’air de rien, et on me dit qu’on peut voir des étoiles briller dans mes yeux.

19. Je compte les jours avant de pouvoir enfin te retrouver, toi mon autre, mon alter ego, mon amour, mon évidence.

20. Pour moi mon amour la plus belle mélodie c’est le son de ta voix.

21. Je n’ai pas peur de t’aimer, j’ai juste peur de te perdre. Les promesses en amour sont difficiles à tenir, je le sais, mais j’espère que nous resterons ensemble pour toujours.

22. Beaucoup de charme, un joli sourire, tu es celle que j’aime.

23. Près de toi, je vis en couleurs. Loin de toi, mon existence est en noir et blanc. Reviens vite pour remettre des couleurs dans ma vie.

24. L’étoile qu’incarne ton être fait briller mes yeux, chaque fois que je te regarde je suis ébloui par ta beauté.

25. Dans mes sentiments et dans ma vie tu m’entraînes dans ta folie.

26.Chaque fois que mon téléphone sonne, je croise les doigts pour que le message ou l’appel soit de toi. Et lorsque c’est le cas, je suis alors la femme la plus heureuse au monde.

27. Mon amour pour toi est aussi grand qu’innombrables sont les étoiles dans le ciel.

28. Le proverbe dit « un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Je viens d’en saisir pleinement le sens. Le manque de toi est insoutenable ce soir. Vite, te revoir, te sentir, t’embrasser, te prendre dans mes bras et ne plus te lâcher. A très vite.

29. Des messages venant du cœur, une phrase, une citation de passion romantique, écrire des poèmes pour des vœux de mariage ou une fête amoureuse comme la Saint Valentin (ou n’importe quelle journée de soleil ou de pluie). Une pointe de passion et d’amour à travers une citation romantique, une phrase issue de poèmes, des rêves de soleil quand je pense à toi.

30. Quand nous sommes ensemble, je me sens bien et je comprends que c’est toi que j’aime.

31. Je suis tombé éperdument amoureux de toi.

32. Je ne peux pas m’empêcher de penser à toi tout le temps et où que je sois. Tu es toujours dans mon cœur et dans mon âme. Je t’aime.

33. Chaque jour près de toi est un paradis mais loin de toi chaque jour et un enfer.

34. Si trop d’amour pouvait t*er, crois-moi je serais déjà m*rt. Mon être tout entier rayonne d’amour pour toi. Un amour qui, je le sais au fond de moi, ne mourra jamais.

Dites-lui votre amour avec des mots fleuris / Crédit photo : Istock

Des messages de passion pour l'homme ou la femme de votre vie

35. Tout mon amour, toutes mes pensées, seront pour toi et toi seule.

36. Beaucoup de gens m’appellent mon prénom, mais tu es la seule à rendre ce prénom si spécial à mon oreille.

37. Si tu étais une fleur, je te planterais dans mon cœur afin de pouvoir prendre soin de toi tous les jours.

38. Je me sens l’âme d’un adolescent depuis que je te connais. Avec ce sourire niais sur les lèvres et la tête dans les nuages. J’adore cette sensation retrouvée. Je pense fort à toi, à très vite.

39. Quand tu es avec moi je vis ma vie à 100%, mais quand tu n’es pas là c’est comme si ma vie était sur pause, comme un mal qui me ronge parce que tu me manques.

40. Je me sens chez moi seulement quand je suis avec toi.

41.Je t’aime follement.

42. Ces quelques mots d’amour que je t’envoie ne sont rien comparés à l’amour que j’ai pour toi.

43. Je t’aime comme on aime le soleil, sans lui le monde ne serait que froid glacial, tu es la femme qui rend mon monde plus beau, avec ton amour tous mes rêves se réalisent, je t’aime sans toi ce monde n’est pas le mien.

44. Ton regard, ton sourire, ta voix, tes rires, tes mots, tes caresses, tes baisers. Tout en toi me manque, j’ai tellement hâte de te retrouver enfin.

45. Je suis là pour toi mon amour, pour t’aimer, te prendre dans mes bras et te protéger de tout. Je suis là aussi pour recevoir ton amour en retour. Je suis là parce que je ne pourrais vivre sans toi mon amour.

46.Ecoute mon cœur qui ne cesse de répéter à chaque battement que c’est toi l’auteur de son bonheur. Grâce à ton amour, je revis et jamais je n’ai été aussi heureuse.

47. Notre amour est comme une douce brise, je ne le vois pas mais je le ressens.

48. Les odeurs et les senteurs, les couleurs, les saveurs ne sont pas les mêmes sans toi à mes côtés pour les partager.

49. Ne me laisse pas, ne me lâche pas la main, car je sais que je ne pourrais pas survivre à ton absence.

50. Ton sourire me rend la vie, tu es unique, je ne pourrais jamais vivre sans toi, je te promets que je ferai tout pour te rendre heureuse.

Des messages venant du cœur, une phrase, une citation de passion romantique, écrire des poèmes pour des vœux de mariage ou une fête amoureuse comme la Saint Valentin (ou n’importe quelle journée embellie par le soleil). Une pointe d’humour, de passion et d’amour à travers une citation romantique, une phrase issue de poèmes, des rêves de soleil.

Si l’envie vous prend, en cette belle journée, d’écrire un message romantiques ou plusieurs messages à la femme ou l’homme qui représente le soleil de votre coeur, vous devriez trouver le mot d’amour idéal dans notre listes ci-dessus.

Poèmes, citation, messages, phrase romantique, il y a l’embarras du choix pour l’amoureux ou l’amoureuse que vous êtes et qui vivez une histoire d’amour qui va bien au-delà de tous vos rêves.