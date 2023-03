Vous êtes amoureux ou amoureuse et vous voulez que tout le monde le sache. Découvrez notre sélection de 100 citations idéales si vous vous retrouvez dans cette situation.

Ah l’amour avec un grand A. Quel meilleur sentiment que celui d’être aimé par la personne de son cœur ? Si certains refusent d’être en couple, d’autres au contraire ne jurent que par le couple. Et lorsqu’ils ont trouvé la perle rare, ces personnes n’hésitent pas à le faire savoir.

On le sait, l’amour arrive parfois sans que l’on s’y attende. Une amitié qui se transforme en relation amoureuse, une relation entre collègues qui se mue en relation amoureuse, ou encore un coup de foudre qui nous tombe dessus, etc. Il existe plein de situations d’amour.

Aujourd’hui, vous êtes amoureux ou amoureuse et vous voulez le crier sur tous les toits ? Prenez l’inspiration sur une citation ou un proverbe prononcé par un écrivain, un poète, un artiste ou encore une personne anonyme. Pour cette nouvelle sélection, nous vous proposons 100 citations pour dire qu’on est amoureux ou amoureuse. Et vous allez voir que vous avez l’embarras du choix ! Le plus dur sera de choisir LA citation !

100 exemples de citations et proverbes pour dire qu’on est amoureux

44 citations d’écrivains et de romanciers sur l’amour



L'amour est aveugle. La preuve, en le faisant, il y a des gens qui braillent. - Jean Yanne

L’amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l’âme. - William Shakespeare

Ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. - William Shakespeare

L’amour n’est pas un sentiment, c’est un art. - Paul Morand

Le plus grand bonheur que puisse donner l’amour, c’est le premier serrement de main d’une femme qu’on aime. - Stendhal

S'aimer soi-même, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour. - Oscar Wilde

Seul l'amour peut garder quelqu'un vivant. - Oscar Wilde

On devrait toujours être amoureux. C'est la raison pour laquelle on ne devrait jamais se marier. - Oscar Wilde

L'amour est un sacrement qui doit être pris à genoux. - Oscar Wilde

La Raison parle, mais l'Amour chante. - Alfred de Vigny

L'Homme a toujours besoin de caresse et d'amour ... - Il rêvera partout à la chaleur du sein. - Alfred de Vigny

L'amour consiste à être bête ensemble. - Paul Valéry

L'amour n'est qu'une étape, un arrêt momentané sur la route de la vie. - Octave Uzanne

Je ne dirai pas les raisons que tu as de m'aimer. Car tu n'en as point. La raison d'aimer, c'est l'amour. - Antoine de Saint-Exupéry

Je t’aime parce que tout l’univers a conspiré à me faire arriver jusqu’à toi. - Paulo Coelho

Il n’y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d’exister pour quelqu’un. - Victor Hugo

Aimer, c’est savoir dire je t’aime sans parler. - Victor Hugo

Aimer, c’est vivre ; aimer, c’est voir ; aimer, c’est être. - Victor Hugo

En amour, tel mot, dit tout bas, est un mystérieux baiser de l'âme à l'âme. - Victor Hugo

Il n’y a qu’un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé. - George Sand

L’amour est comme le vent, nous ne savons pas d’où il vient. - Honoré de Balzac

L'amour est un trésor de souvenirs. - Honoré de Balzac

Permets à mon sourire de t’offrir ma tendresse, permets à ma main de t’apporter de doux, permets à mon regard de te dire ton importance, et accepter ainsi ma gratitude au cadeau de ta présence. - Jacques Salomé

Qu'est-ce que l'amour ? Ce n'est pas l'excitation sexuelle. C'est le besoin de se trouver tous les jours dans la compagnie d'un corps qui n'est pas le sien. - Dans l'angle de son regard. - A portée de sa voix. - Pascal Quignard

L'amour, c'est d'abord aimer follement l'odeur de l'autre. - Pascal Quignard

Aimer, c'est donner. Plus grand est le don, plus grand est l'amour. - Fernando Pessõa

L'amour rend aveugle. L'amour doit rendre aveugle ! Il a sa lumière propre. Éblouissante. - Daniel Pennac

L'amour ne se prédit pas, il se construit. - Daniel Pennac

Baiser de la bouche et des lèvres - Où notre amour vient se poser, - Plein de délices et de fièvres, - Ah! j'ai soif, j'ai soif d'un baiser! - Gérard de Nerval

L'amour a besoin des yeux, comme la pensée a besoin de la mémoire. - Suzanne Curchod de Nasse, dite Madame Necker

Seuls l'amour et l'art rendent l'existence tolérable. - William Somerset Maugham

L'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. - Georg Christoph Lichtenberg

Est-ce que vous vous êtes aperçu à quel point il est rare qu'un amour échoue sur les qualités ou les défauts réels de la personne aimée ? - Jacques Lacan

Un homme peut être amoureux comme un fou, mais non pas comme un sot. - François duc de La Rochefoucauld

Il n'y a qu'une sorte d'amour, mais il y a mille différentes copies. - François duc de La Rochefoucauld

L'amour, sans la jalousie, n'est pas l'amour. - Paul Léauthaud

L’amour, c’est être toujours inquiet de l’autre. - Marcel Achard

En art comme en amour, l'instinct suffit. - Anatole France

L’amour aussi ça s’apprend. - Gabriel Garcia Marquez

Ce qui ressemble à l’amour est toujours de l’amour. - Tristan Bernard

Le plus grand bonheur après que d'aimer, c'est de confesser son amour. - André Gide

Je t’aime dans le temps. Je t’aimerai jusqu’au bout du temps. Et quand le temps sera écoulé, alors, je t’aurai aimée. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé. - Jean d’Ormesson

L'amour a un caractère si particulier qu'on ne peut le cacher où il est, ni le feindre où il n'est pas. - Madame de Sablé

L'amour est toujours dévoué, toujours héroïque, toujours capable de grandes choses, prêt à donner sa vie en échange d'un sourire, et je me porte garant pour l'amour. - Alphonse Daudet

Découvrez les citations les plus célèbres sur l'amour - © iStock

13 citations de poètes sur l’amour

L'amour est toujours devant vous. Aimez. - André Breton

Tout est mystère dans l'Amour. - Jean de La Fontaine

Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire : Adieu prudence. - Jean de La Fontaine

L'amour est tout, - l'amour, et la vie au soleil. - Amour est le grand point, qu'importe la maîtresse? - Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ! - Alfred de Musset

Je ne sais où va mon chemin mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. - Alfred de Musset

L'amour n'est rien d'autre que la suprême poésie de la nature. - Friedrich von Hardenberg dit Novalis

La vie est une cerise - La mort est un noyau - L'amour un cerisier. - Jacques Prévert

Le monde a soif d'amour: tu viendras l'apaiser. - Arthur Rimbaud

Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. - Pierre Reverdy

C’est à partir de toi que j’ai dit oui au monde. - Paul Éluard

Je t’aime comme l’on aime certaines choses obscures, de façon secrète, entre l’ombre et l’âme. - Pablo Neruda

Il n'y a qu'un remède à l'amour: aimer davantage. - Henry David Thoreau

L'amour triomphe de tout. - Virgile

10 citations de chanteurs sur l’amour

Quand notre cœur fait Boum - Tout avec lui dit Boum - Et c'est l'amour qui s'éveille. - Charles Trenet

Mon cœur s'envole vers toi - Et tout seul tendrement je revois - Le temps si court - De ton dernier séjour - Où tous deux nous vivions notre amour... - Charles Trenet

L'amour est un petit bateau - Qui s'en va, tout joyeux, sur l'onde, - Voguant vers des pays nouveaux - Au hasard de sa course vagabonde. - Charles Trenet

Il suffit d'un regard, - D'un aveu, d'une chanson - Pour comprendre l'amour. - Il suffit de ces riens - Pour faire de beaux jours. - Charles Trenet

C’est merveilleux quand on est amoureux. - Edith Piaf

Il n’y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d’exister pour quelqu’un. - Beyoncé

L'amour c'est quand le temps se transforme en mémoire et nous fait le présent d'un passé plein d'espoir. - Yves Duteil

La vie ne vaut d'être vécue sans amour. - Serge Gainsbourg

J'connais les risques de l'amour mais j'ai toujours l'amour du risque. - Nekfeu

Le monde devrait être plein d'amour. L'amour est la chose la plus importante au monde. - Michael Jackson

3 citations d’acteurs sur l’amour

Le bonheur existe. Il est dans l'amour. - Michel Morgan

Le secret du bonheur en amour, ce n'est pas d'être aveugle mais de savoir fermer les yeux quand il le faut. - Simone Signoret

L'amour est un art, comme la musique. Il donne des émotions du même ordre, aussi délicates, aussi vibrantes, parfois peut-être plus intenses. - Pierre Louÿs

Dire à tout le monde que l'on est amoureux/amoureuse - © iStock

3 citations anonymes sur l’amour

Quand tu tombes amoureux de la lune, tu arrêtes de regarder les étoiles. - Anonyme

Lorsque vous êtes amoureux, l'éternité est encore trop courte. - Anonyme

L'amour c'est comme la guerre, facile à démarrer, difficile à finir... et impossible à oublier. - Anonyme

22 citations autres sur l’amour

La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure. - Saint Augustin

Mais la beauté de l'amour, c'est l'interpénétration de la vérité de l'autre en soi, de celle de soi en l'autre, c'est de trouver sa vérité à travers l'altérité. - Edgar Morin

L'excès de sagesse devient fou, la sagesse n'évite la folie qu'en se mêlant à la folie de la poésie et de l'amour. - Edgar Morin

Le sens de l'amour et le sens de la vie, c'est le sens de la qualité suprême de la vie. Amour et poésie, quand ils sont conçus comme fins et moyens du vivre, donnent plénitude de sens au "vivre pour vivre". - Edgar Morin

L'amour n'a point d'âge; il est toujours naissant. Les poètes l'ont dit. - Blaise Pascal

Qu'une vie est heureuse quand elle commence par l'amour et qu'elle finit par l'ambition. Si j'avais à en choisir une, je prendrai celle-ci. - Blaise Pascal

L'amour est aveugle. - Platon

Plus l'amour est nu, moins il a froid. - John Owen

En amour, il n'y a que le premier faux pas qui coûte. - Albert Willemetz

La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. - Gandhi

Ne croyez pas que le chocolat soit un substitut à l'amour... L'amour est un substitut au chocolat. - Ingram Miranda

L'Amour, c'est l'énergie renouvelable à souhait. - Kheira Chakor

L'Amour, c'est l'eau de vie du bien-être. - Kheira Chakor

Quand l'amour est solaire, tout rayonne. - Kheira Chakor

L'Amour, c'est l'argentier universel de l'Humanité. - Kheira Chakor

L'Amour, c'est l'arôme de la vie. - Kheira Chakor

Quand le coeur irrigue, l'amour navigue. - Kheira Chakor

L'amour, c'est être mitoyen l'un de l'autre. - Kheira Chakor

L'amour est un océan où l'on aime s'échouer. - Radmou

L'amour le vrai ne connaît qu'un seul langage. Tout le monde le comprend. Il parle avec les yeux. - Radmou

L'amour est le coffre-fort des sentiments du cœur. - Jean-Pierre Szymaniak

Le véritable amour atteint l’extase des sentiments, la symbiose parfaite de reconnaissance du respect et du partage entre deux cœurs voués à une vie ensemble. - Mostefa Khellaf

5 proverbes sur l’amour

La magie du premier amour est d'ignorer qu'il puisse finir un jour. - Proverbe afghan

Là où on s’aime, il ne fait jamais nuit. - Proverbe africain

Pour bien aimer une vivante, il faut l'aimer comme si elle devait mourir demain. - Proverbe arabe

Amoureux est celui qui, en courant dans la neige, n'y laisse pas la trace de ses pas. - Proverbe turc

L'amour est un beau trésor mais beaucoup l'ignore. - Proverbe français

S'inspirer de citations trouvées dans les livres - © iStock

L’amour et la passion : les citations de l’écrivain Christian Bobin

Dans cette large sélection, nous aurions pu ajouter des exemples de citations sur l’amour extraites des livres de Christian Bobin. Dans chacun de ses ouvrages, l’écrivain Christian Bobin fait souvent référence aux amours et à la passion. Nous vous proposons une petite sélection de citations extraites de ses livres, que nous vous partageons avec amour à la fin de cet article.

Rencontrer quelqu'un, le rencontrer vraiment - et non simplement bavarder comme si personne ne devait mourir un jour -, est une chose infiniment rare. La substance inaltérable de l'amour est l'intelligence partagée de la vie.

- Christian Bobin, La dame blanche

L'amour c'est quand quelqu'un se met à vous parler comme une rivière, comme une étoile ou comme la fleur de chèvrefeuille...

- Christian Bobin, L'homme-joie

Devant les livres, la nature ou l'amour, vous êtes comme à vingt ans: au tout début du monde et de vous.

- Christian Bobin, Une petite robe de fête

Tu es, mon amour, la joie qui me reste quand je n'ai plus de joie.

- Christian Bobin, L’inespérée

J'ai trouvé, mon amour, le nom le plus secret et le plus clair pour dire ce qu'est ta vie dedans ma vie : l'air. Tu es l'air qui ne me fait jamais défaut, cet air si nécessaire à la pensée et au rire, cet air qui rafraîchit mon coeur et fait de ma solitude une place battue par tous les vents.

- Christian Bobin, L'éloignement du monde

La promenade est un art amoureux, un art du tissage. Le mouvement des corps et celui des pensées, le fou rire d'un ruisseau et l'effarouchement des bêtes sous les buissons, tout va ensemble, tout fait une seule étoffe, entrelaçant l'air et le songe, le visible et l'invisible.

- Christian Bobin, Isabelle Bruges