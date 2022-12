15 astuces pour avoir une photo de profil Tiktok originale

Tout le monde souhaite apparaître sous son meilleur jour sur Tiktok. Découvrez 15 astuces permettant d’avoir une photo de profil originale.

Comment utiliser TikTok pour la première fois ?

À voir aussi

Un smartphone avec des applications comme Tiktok Crédit photo : hapabapa

TikTok fait partie des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. Plus de 732 millions de personnes sont inscrites sur cette plateforme. Pour rappel, TikTok est une plateforme de partage de vidéos courtes, drôles ou d’apprentissage. Ces séquences peuvent être consultées par les membres inscrits. Seulement, les personnes qui ne possèdent pas de compte sur TikTok ne peuvent pas réagir aux vidéos. Elles ne peuvent ni les enregistrer, ni les liker, ni les commenter. La seule chose qu’il est possible de faire est de les partager sur d’autres plateformes comme Facebook, WhatsApp ou Twitter.

Si vous souhaitez être actif sur TikTok, vous devez ainsi créer votre propre compte. Pour cela, il faut suivre quelques étapes :

Téléchargez l’ application sur GooglePlay pour un smartphone sous Android ou sur App Store pour un iPhone.

pour un smartphone sous Android ou sur App Store pour un iPhone. Installez le programme et ouvrez-le.

Cliquez sur « Moi » et suivez les instructions en fonction du mode d’inscription que vous avez choisi.

Comment ajouter une photo sur TikTok ?

Une femme choisissant une photo pour un compte Crédit photo : Prostock-Studio

Maintenant que vous avez votre propre compte TikTok, vous pouvez désormais le personnaliser. L’une des plus importantes étapes à réaliser est l’ajout de la photo de profil. Cette phase se réalise facilement en quelques clics :

Vous devez commencer par cliquer sur l’option « Modifier le profil ». Ensuite, il est possible d’ajouter la photo de votre choix. Pour cela, cliquez sur le lien qui se trouve au milieu de l’écran. À partir de là, vous avez deux options, à commencer par prendre une photo via l’option capture. Il est également possible de choisir une image drôle ou jolie dans la galerie de votre smartphone. L’étape suivante consiste à recadrer et à enregistrer la photo, puis à la valider.

Pourquoi mettre une photo TikTok originale ?

Une personne en train de changer la photo d'un compte sur un ordinateur Crédit photo : grinvalds

L’ajout d’une photo de profil sur TikTok se réalise en quelques minutes seulement, sauf si vous hésitez sur le choix. Hésiter est tout à fait normal, car il est important de sélectionner un cliché de qualité et originale. En effet, la photo de votre compte reflète votre personnalité. Si elle paraît intéressante, vous pourrez vous faire des amis plus rapidement. Vous n’aurez même pas à envoyer des demandes. Les autres voudront vous suivre si vous paraissez intéressant.

Le fait d’opter pour une photo de profil originale peut aussi vous permettre d’obtenir des opportunités. L’une des raisons du succès de TikTok est que la plateforme permet de devenir une star du jour au lendemain. Pour cela, il est nécessaire d’avoir un compte qui se distingue des autres. Tout commence par l’ajout d’une photo de profil originale.

Quelques astuces pour avoir une photo ou une vidéo TikTok de qualité

Une femme réfléchissant à une idée de cliché à mettre sur un compte Tiktok Crédit photo : ArLawKa AungTun

La photo du compte est la couverture qui est visible par le public. Elle définit chaque utilisateur. Quelques astuces permettent d’obtenir une belle photo, à part le fait de prendre un selfie.

1. Créer un avatar

De nombreux avatars au choix Crédit photo : klyaksun

Vous pouvez vous distinguer en utilisant un avatar sur TikTok. La plupart des utilisateurs vont choisir une photo de leur smartphone. Vous, vous pouvez choisir une version de vous en dessin animé. En effet, la plateforme TikTok vous permet de créer votre propre avatar. Pour cela, vous devez vous rendre sur « modifier mon profil ». Ensuite, cliquez sur « définir l’avatar comme photo de profil ». Vous pouvez le personnaliser avant de valider votre choix.

2. Ajouter une vidéo

Une autre possibilité sur TikTok est de choisir une vidéo comme photo de profil. Pour ce faire, la démarche est simple. Elle consiste à suivre les mêmes étapes que pour l’ajout d’une photo de profil. Seulement, il faut cliquer sur changer de vidéo. Après avoir cliqué sur ce bouton, vous pourrez choisir une vidéo qui durera six secondes en tout. Pour finir, vous n’avez qu’à cliquer sur « enregistrer ».

3. Utiliser photoroom gratuitement

Une femme modifiant un cliché sur un ordinateur Crédit photo : Galéanu Mihai

L’utilisation d’une application facilite la création d’une photo de profil originale. Parmi les possibilités, vous pouvez télécharger et installer Photoroom. Ensuite, insérez une photo de vous, puis choisissez un fond. Le programme va la détourer en quelques secondes pour que vous puissiez la recadrer facilement dans le fond. Vous pouvez aussi ajouter un détourage pour finir. Rassurez-vous, Photoroom est gratuit.

4. Utiliser Photoshop

Un homme utilisant un logiciel d'édition sur ordinateur Crédit photo : gorodenkoff

Vous souhaitez créer vous-même votre photo de profil originale ? Le logiciel Photoshop est votre allié pour cette tâche. Ce programme informatique permet d’améliorer la qualité du cliché. Vous pouvez aussi ajouter des fonds et des effets pour obtenir une photo de profil originale. Si vous en avez le temps, explorez toutes les options proposées par le logiciel. Vous trouverez sûrement une nouvelle idée originale.

5. Utiliser Canva pour avoir un fond transparent

Une femme modifiant le fond d’une photo Crédit photo : grinvalds

L’application Canva fait partie des meilleurs outils d’édition de photo de profil. De plus, elle est facile à utiliser tout en permettant de créer une image sans fond. Pour créer une photo de profil sur fond transparent, Canva vous proposera de créer un cercle qui servira de repère. Vous aurez à glisser une photo de vous à l’intérieur. Pour finir, vous devrez appuyer sur l’option « background », jouer avec la lumière et sélectionner sans fond.

6. Créer une photo pour un réseau social avec pfpmaker

Une personne regardant un cliché Crédit photo : LiudmylaSupynska

Il n’y a pas que sur un smartphone qu’il est possible de créer une photo de profil pour les réseaux sociaux. Il existe aussi des sites permettant d’y arriver avec un PC. Parmi eux se trouve la plateforme newprolific.com. Pour la trouver, il suffit de taper pfpmaker sur un moteur de recherche. Une fois sur la page d’accueil, uploadez votre image. En quelques secondes, le site proposera d’autres images stylées. Il ne vous restera plus qu’à en choisir une pour votre profil Tiktok.

7. Créer une photo stylée

Une personne qui choisit un fond stylé Crédit photo : AndreyPopov

Avoir une photo de profil originale et stylée est devenu facile grâce aux sites comme newprolific.com. De plus, cette solution est rapide tout en étant facile. Il n’est même pas nécessaire de prendre une nouvelle photo. Vous pouvez en utiliser une ancienne que le site améliorera en quelques secondes. Pour ce faire, vous devez simplement coller une photo et attendre les suggestions.

8. Utiliser l'image d'une personnalité connue

Une femme modifiant une photo préexistante Crédit photo : gorodenkoff

Une autre astuce pour avoir une photo de profil originale est d’utiliser l’image d’un personnage connu. Vous pouvez ensuite apporter une petite modification. Par exemple, vous pouvez changer la tête de la personne par la vôtre. Cette technique est amusante et vous permet d’avoir un nouveau corps en quelques secondes. Il est à noter que vous n’êtes pas obligé d’être un expert en modification d’image pour adopter cette astuce.

9. Personnaliser un cliché

Une personne personnalisant un cliché Crédit photo : Tero Vesalainen

Sur un site comme photofunia.com, vous pouvez personnaliser facilement et rapidement une photo. Vous pouvez ensuite utiliser le résultat sur votre profil TikTok. Pour y arriver, vous avez besoin d’une photo avec un fond simple de préférence. Vous devez aussi vous inscrire pour profiter de toutes les options. Ensuite, ajoutez-y votre cliché tout en choisissant un effet, et c’est fini! Vous aurez une nouvelle photo de profil originale en seulement quelques minutes.

10. Créer une photo originale

Une personne en train de rajeunir une photo ancienne Crédit photo : EvgeniyShkolenko

Qui a dit qu’il faut toujours utiliser une nouvelle photo pour avoir un meilleur profil ? En effet, il est tout à fait possible d’utiliser un ancien cliché. Il suffit qu’il soit assez net pour faciliter votre identification. Ensuite, vous l’améliorez sur une plateforme comme Landscape. La modification s’effectue en quelques clics et en toute simplicité. Une fois le résultat affiché, vous pouvez le télécharger, puis l’utiliser sur un réseau social.

11. Modifier un cliché banal grâce à de beaux filtres

Un ordinateur avec une photo à modifier Crédit photo : EvgeniyShkolenko

L’évolution de la technologie dans le domaine de la photographie impressionne de plus en plus. C’est ce que montre l’application BeautyPlus. Elle vous permet de créer une photo de profil facilement. Vous pouvez modifier votre apparence générale grâce à cet outil. Vous êtes libre de vous offrir un make-up sans vous rendre dans un salon. Cette solution permet aussi l’ajout d’un fond et l’amélioration de l’éclairage. Le plus intéressant est que la plupart des options sont gratuites.

12. Retoucher une photo à l'aide d'une application

Un mac avec un logiciel de retouche de photo Crédit photo : frinvalds

Snapseed est le nom d’une application qui vous permettra de retoucher rapidement une photo. Elle permet de rajeunir une image si elle a été prise il y a longtemps. Elle propose aussi des options vous permettant de vous blanchir les dents. Ce programme permet aussi d’enlever les taches sur le visage et d’ajouter un nouveau fond. En somme, Snapseed est ce qu’il vous faut si vous voulez créer facilement une photo de profil originale.

13. Améliorer une photo avec logiciel professionnel

Une personne améliorant la qualité d’une image sur un ordinateur Crédit photo : scyther5

Lightroom est un logiciel de retouche de photo utilisé par les professionnels pour proposer des photos de qualité. Les débutants peuvent aussi profiter des nombreuses options proposées par ce programme. Pour l’utiliser, il est possible de suivre quelques tutos sur Internet. Vous pouvez aussi tout tester directement. Certains effets permettent d’avoir une photo originale que vous pouvez mettre en photo de profil.

14. Engager un professionnel pour prendre une photo originale

Une séance de shooting avec une jeune femme comme modèleCrédit photo : igor_kell

Recourir aux services d’un photographe professionnel est aussi envisageable, à condition d’avoir le budget nécessaire. En effet, une séance photo peut être coûteuse. Il faut également avoir du temps. Si vous avez les deux, vous pouvez opter pour cette solution. De plus, vous pourrez exposer vos attentes au professionnel. Certains photographes privilégient le choix d’un décor insolite ou époustouflant. D’autres choisissent de jouer sur la lumière et de profiter des illusions d’optique. Par exemple, vous pouvez avoir une photo vous montrant en train de tenir le soleil entre vos mains alors qu’il n’en est rien.

15. Créer une photo de profil avec un fond flouté

Une femme qui crée une photo de profil sur un ordinateur Crédit photo : Dragos Condrea

Une image avec un fond flouté est également une idée originale pour améliorer votre profil sur TikTok. Cette idée permet de se focaliser sur l’essentiel, c’est-à-dire vous. Pour y arriver, vous avez besoin d'une appli comme Afterfocus. Vous pouvez l’utiliser pour flouter l’arrière-plan. Elle propose aussi une option permettant d’agrandir l’objet principal et d’ajouter des effets de mouvement d’objectif.