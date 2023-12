15 textes de Noël courts pour une carte

À l’approche de Noël, tout se prépare : la décoration, les repas, les cadeaux… Et n’oubliez pas le petit texte de Noël court à inscrire sur une carte pour accompagner vos cadeaux !

Un texte de Noël court comme marque d’amour et d’affection

Une personne écrivant un court texte pour une carte de Noël - Crédit : Antonio Suarez Vega

Envoyer une carte de vœux pour souhaiter joyeux Noël et bonne année est une tradition perpétuée depuis des siècles. Malgré les divers progrès technologiques, cela fait toujours plaisir de recevoir une jolie petite carte qui accompagne les cadeaux sous le sapin de Noël. Sur ces cartes de vœux, vous pourrez écrire un court texte pour souhaiter un joyeux Noël et pour prononcer de bonnes choses pour la nouvelle année. Ce petit geste attentionné sera apprécié et bien vu par vos proches.

Les petits messages et lettres de Noël vous permettent d’exprimer vos vœux de bonheur et de paix. Ce beau geste d’amour ne manquera pas de faire apparaître un sourire sur le visage du destinataire. De nos jours, écrire une lettre à la main est devenu assez rare. Les gens envoient des mails ou s’écrivent à travers les réseaux sociaux. Les SMS sont aussi courants, et il n’y a aucun mal à utiliser ce genre de canaux. Cependant, pour Noël, et aussi pour un anniversaire, rien ne vaut les courts textes sur les belles cartes de vœux.

Vous montrez ainsi que vous vous êtes vraiment donné du mal et que vous êtes allé chercher de l’inspiration pour écrire un message qui ira droit au cœur. De plus, si vous écrivez à une personne éloignée, et que vous envoyez la lettre par la poste, elle le verra comme un geste romantique ou très attentionné. Ce genre de petit geste est un cadeau inestimable pour Noël. Les personnes qui font se perpétuer la tradition des cartes de vœux pour Noël ont donc compris la vraie valeur des gestes et des sentiments. De plus, les textes et les poèmes écrits dans les cartes restent gravés dans le cœur et peuvent être gardés comme de précieux souvenirs à lire pendant le réveillon de Noël.

Un texte de Noël court pour souhaiter de joyeuses fêtes et renforcer les liens

Une famille lisant un texte de Noël - Crédit: Anna Ostanina

Un court texte de Noël qui accompagne les cadeaux est aussi un excellent moyen de renforcer et de maintenir les liens familiaux et fraternels. Noël est une période où les gens se réunissent en famille, entre amis, c’est-à-dire avec les personnes qui leur sont chères. Cependant, il arrive que certains proches ne puissent pas être présents physiquement. Les cartes de vœux et les petites lettres sont un moyen de maintenir le lien en transmettant des pensées positives et de l'amour à ceux qui sont éloignés géographiquement. Ces pensées de bonheur seront gardées précieusement et consultées de temps en temps dans les moments de mélancolie.

Ces petits textes courts sont aussi une manière de partager la magie de Noël : l'amour, la joie, le bonheur de se retrouver, la générosité et la bienveillance qui caractérisent cette période de l’année. Envoyer des cartes de vœux permet de partager cette atmosphère festive avec ses proches, surtout ceux qui se trouvent loin. Les cartes de vœux reflètent parfaitement l’expression : « loin des yeux, près du cœur ». Pour certaines familles, s’écrire des cartes de vœux fait partie des traditions de Noël. Cela représente un geste symbolique qui renforce le sentiment d'appartenance.

Vous avez la possibilité de personnaliser les vœux selon vos goûts personnels et selon la personnalité des destinataires. Par exemple, si la personne à qui est destinée la lettre ou le court texte est passionnée de musique, vous pouvez offrir une carte décorée de notes de musique ou représentant son instrument préféré. Pour un enfant, les cartes à l'effigie de son dessin animé favori seront les bienvenues. Les possibilités sont infinies, il suffit d’avoir un peu d’imagination pour des résultats originaux. Sinon, vous trouverez de nombreuses astuces et tutoriels pour personnaliser les textes et les lettres de Noël. Les décorations rendront vos cartes tout à fait uniques !

15 textes de Noël courts pour souhaiter Joyeux Noël avec amour

Un texte court de Noël peut suffire pour renforcer les liens - Crédit : Anna Ostanina

Vous souhaitez sortir du lot cette année en accompagnant votre cadeau de Noël d’un texte de Noël court, mais touchant ? Si vous êtes à court d’idées, voici 15 messages de souhaits à écrire dans une carte de vœux ou une lettre de Noël. En lisant votre court texte, vos proches auront du baume au cœur !

1. « Tout l’amour que je vous envoie vous réchauffera mieux qu’un feu de bois. Joyeux Noël et bonne année ! » Voilà un court texte idéal à envoyer à un proche qui vit dans les pays nordiques.

2. « Au sapin de Noël

J’ai accroché pour toi

Entre l’étoile et le houx

Un vœu beau et doux

Pour que Noël soit en joie et aussi l’année nouvelle ! » Si vous êtes plutôt poète, ces quelques vers sublimeront vos cartes de vœux.

3. « Plus qu’un message, plus que des mots, c’est mon amitié et toute mon affection que je vous envoie avec cette lettre pour Noël ! » Un court texte de Noël à adresser à un ami très proche de votre cœur.

4. « Que ce Noël soit pour vous et votre famille un écrin à mille bonheur et réjouissances ! Joyeux Noël et bonne année » Si vous connaissez une famille qui a traversé une période particulièrement difficile cette année, ce court texte de Noël leur fera du bien.

5. « Si je ne devais faire qu’un vœu,

Ce serait un Noël chaleureux

Pour tous ceux qui ont besoin

Qu’on leur tende la main. » Un autre court poème qui invite à penser à ceux qui sont dans le besoin pour les jours de fête.

6. « Cette année encore, les plus belles lumières de Noël seront vues au fond de tes yeux. Joyeux Noël et bonne année ! » De quoi séduire l'amour de votre vie !

7. « Puisse Noël vous rapprocher de toutes les personnes que vous chérissez. Joyeux Noël et bonne année ! » Un message plein de bienveillance qui rapproche les proches !

8. « Que la douce magie de Noël vienne réchauffer tous vos jours de fête. Joyeux Noël et bonne année ! » Impossible de passer de joyeux Noël sans croire à la magie de Noël !

9. « Fêter Noël, c’est croire au pouvoir de l’amour, et c’est bien la seule chose qui compte aujourd’hui ! Joyeux Noël et bonne année ! » Eh oui, l’amour est bien la plus grande richesse à partager pour les jours de fête.

10. « N’oublions pas que vivre, c’est accepter chaque minute comme un miracle qui ne peut être répété. Profitons-en chaque jour : Joyeux Noël et Bonne année ! » Voilà un beau message qui rappelle que la vie est un cadeau et qu’il faut savoir profiter !

11. « Je commence à être vieux, tu sais que mon plus beau cadeau de Noël est d’avoir survécu cette année-là. » Un message que dirait une personne qui a dû imaginer ne pas pouvoir franchir la nouvelle année…

12. « Noël est aussi l’occasion de passer du temps avec les gens qu’on aime, pas uniquement de manger trop ! » Bien sûr, Noël est synonyme de festin, mais le plus important c’est de partager ce festin avec ceux qu’on aime.

13. « Ce que j’aime à Noël, c’est que les gens peuvent oublier le passé avec le présent, envoyé ou non par le Père Noël. Le temps d’une journée, joyeux Noël ! » Un beau cadeau accompagné d’un beau texte de souhait qui vient du cœur peut effacer les mésententes du passé et restaurer la paix entre les proches.

14. « Mon bonheur à moi, c’est des moments à nous ! J’espère qu’on va pouvoir se voir vite, je te souhaite un joyeux Noël et une bonne année ! » Un court texte d'amour à envoyer à son être cher éloigné à l’occasion de Noël.

15. « Qu’il y ait beaucoup de rires et d’harmonie dans le foyer de chacun, et qu’aucun souhait ne reste inassouvi ! Joyeux Noël et bonne année » Un court texte qui souhaite de bonnes choses et qui fait toujours plaisir à lire.

Comment faire une lettre de Noël formelle ?

Lettre courte de Noël entre collègues - Crédit : Anna Ostanina

Il est assez facile d’envoyer de petits messages pour souhaiter un joyeux Noël à des amis et des proches : père, mère, frères et sœurs, etc. Mais lorsqu’il s’agit de votre patron, de vos employés, de vos collègues, de vos fournisseurs ou de vos clients, cela devient plus compliqué. En effet, il est souvent nécessaire de garder un certain formalisme et d’employer les mots appropriés, sans paraître froid ni au contraire trop chaleureux. Trouver le bon équilibre s’impose. Le ton que vous adopterez dans votre message va dépendre de la relation que vous entretenez avec vos collègues, vos supérieurs ou vos employés. Le texte de Noël court sera donc rédigé en fonction du degré de familiarité dans le milieu professionnel. Il existe de nombreuses formulations formelles pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à vos collaborateurs au bureau. Si vous avez une bonne entente entre collègues, n'hésitez pas à envoyer des citations ou des souhaits pleins d'humour. De quoi rendre le message encore plus original !