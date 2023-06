Le style éclectique des années 90 fait son grand retour. La liste suivante détaille les 25 choses que vous portiez dans les années 90.

Les vêtements à la mode de l’année 90

Les années 90 étaient une époque marquante en matière de mode, avec de nombreuses tendances emblématiques qui ont marqué cette décennie.

1 - La chemise à carreaux

La chemise à carreaux est un vêtement emblématique de l’année 90. À cette période, tout le monde en portait. Les célébrités telles que NTM, Dr Dre et Johnny Hallyday ont contribué à la rendre tendance à travers leurs vidéos. Le groupe Backstreet Boys et TLC l’ont également fait connaître.

Elle est souvent portée ouverte sur un t-shirt ou nouée autour de la taille pour un look punk, décontracté et rebelle. Ce vêtement à succès peut être porté avec un pantalon, une jupe ou même un short.

2 - Le pantalon taille haute

Le pantalon à taille haute de l’année 90 se porte à toutes les occasions. Il peut être marié avec un t-shirt pour une allure décontractée, ou avec un haut plus habillé et des talons pour une occasion plus formelle.

3 - Veste en jean oversize

La veste en jean oversize est une pièce à succès des années 90. Avec sa coupe ample, elle se porte souvent ouverte sur des t-shirts à motifs pour un look décontracté et rebelle. Les stars comme Mariah Carey et Paris Hilton ont contribué au succès de cette pièce.

4 - Le jean 501 de Levis

Le jean 501 est un modèle classique de Levi’s très en vogue dans les années90. Il se caractérise par sa coupe droite ou regular, offrant un style intemporel et polyvalent.

Il est souvent porté avec un t-shirt ou une chemise à carreaux pour un look décontracté et authentique. Teri Moïse, David Hallyday et George Michael font partie des adeptes de cette pièce. Les amateurs de musique house de l’époque l’ont tous porté. À cette période, les animateurs radio optent plus pour la version délavée associée à une chemise à carreaux et des associations de bijoux.

5 - Le pantalon flare

Le pantalon flare a une coupe ajustée au niveau des cuisses et s’évase légèrement à partir du genou. Il offre une allure rétro et se porte souvent avec des plateformes pour accentuer l’effet évasé. Il est souvent confectionné en denim épais et de couleur bleue, mais d’autres options de couleurs et de tissus étaient également disponibles.

6 - Le pantalon taille basse

Le pantalon taille basse est une tendance dominante des années 90. Il se caractérise par une taille située au niveau des hanches, et plus basse que les pantalons traditionnels. Cette tendance est particulièrement populaire parmi les jeunes et est souvent associée à un look décontracté et sexy. Il est généralement associé à des hauts courts, mettant en valeur les hanches et le ventre.

7 - Le baggy

Le baggy des années 90 est un pantalon ample et décontracté qui a connu une popularité significative. Il est transmis par la culture hip-hop et porté aussi bien par les hommes que par les femmes. Les marques de streetwear populaires comme FUBU et Karl Kani étaient connues pour leurs baggys grâce à des artistes tels que Dr Dre et NTM.

8 - La salopette

La salopette est une pièce polyvalente et tendance des années 90. Elle se présente sous différentes coupes et modèles. La salopette est appréciée pour son côté pratique et décontracté.

9 - Le jean mom

Il s’agit de la version à taille haute du pantalon avec coupe droite. Populaire auprès des femmes des 90’s, il est souvent porté avec un haut rentré pour mettre en valeur la taille. Cette pièce est utilisée pour créer une allure rétro et décontractée. Whitney Houston, rendue célèbre dans les années90 avec son titre Saving all my love for you, est une adepte de ce pantalon.

10 - Le bermuda

Le bermuda est un choix estival courant dans les années 90. Ce short au-dessus du genou est généralement en denim ou en tissu léger. Il offre un look décontracté et pratique pour les journées chaudes. Des stars comme Patrick Bruel, Notorious Big, Jean Jacques Goldman et David Hallyday adoptent volontiers ce short confortable.

Les chaussures à la mode durant l’année90

Les chaussures des années 90 reflètent la diversité de la mode de l’époque, allant du grunge décontracté au style sportif rétro pour des options adaptées à toutes les occasions.

1 - Les baskets à plateforme

Les baskets à plateforme sont très à la mode dans les années 90. Les Spice girls ont même sorti une collection en édition limitée pour leurs fans. Ces chaussures sont souvent associées au look grunge et sont portées avec des pantalons à taille basse ou des jupes plissées.

2 - Les chaussures de skate (Skate shoes)

Elles se caractérisent par leur design robuste, leurs semelles épaisses et leur adhérence accrue pour la planche à roulettes. À cette période, tout le monde apprécie ces chaussures pour leur look punk, décontracté et leur durabilité. Elles peuvent être portées avec tout: sweat, jupe, pantalon, cycliste, robe…

3 - Les chaussures de sport rétro

Les années 90 ont vu la popularité des chaussures de sport rétro atteindre de nouveaux sommets. Des marques emblématiques telles que Nike, Reebok et Adidas ont relancé des modèles classiques avec des coloris vifs et des détails rétro, renforçant l’engouement pour ces baskets à la fois sportives et stylées. Mélanie C des Spice girls est la première célébrité anglaise à en porter sur l’affiche ‘Spice world » de son groupe. D’autres stars comme Patrick Bruel ont également adopté ces chaussures.

4 - Les sandales à plateforme

Les sandales à plateforme sont un choix tendance estival dans les années 90. Elles ont des semelles épaisses en liège ou en caoutchouc, ajoutant de la hauteur et de l’allure à toute tenue estivale. La plupart du temps, ces sandales sont associées à des jupes plissées, des robes ou des shorts cyclistes pour un look décontracté et branché. Les boots à plateforme du chanteur Prince ont contribué à marquer les années 90.

5 - Les chaussures Doc Martens

Les Doc Martens sont des bottes en cuir emblématique des années 90. Elles ont un design robuste, des lacets épais et des semelles résistantes. Elles sont souvent reliées au mouvement grunge et sont portées avec des pantalons déchirés et des t-shirts à motifs alternatifs. Ils sont également en vogue dans les films et clips vidéo de l’époque.

6 - Les mules

Les mules sont des chaussures à talons ouvertes à l’arrière qui sont très à la mode en 90. Elles sont disponibles dans une variété de designs, et même en édition limitée, allant des versions décontractées aux modèles plus habillés. Elles s’associent avec des pantalons évasés, des jupes midi ou des robes pour un look à la fois élégant et décontracté.

7 - Les sneakers à scratch

Les sneakers à scratch étaient un choix populaire pour les enfants et les adolescents vers le début des années 90. Ce sont des chaussures faciles à enfiler grâce à leurs fermetures à scratch à la place des lacets. Elles sont souvent associées à des tenues décontractées pour une touche ludique.

Les accessoires en vogue durant l’année90

Les accessoires du début des années 90 reflètent l’esthétique de cette décennie, allant du grunge décontracté à la tendance hip-hop, en passant par des touches de couleurs et de motifs audacieux. Proposés en édition limitée ou en version basique pour tout le monde, ils ajoutent une touche de personnalité aux tenues de l’époque.

1 - Les chokers

Les chokers sont des colliers courts et ajustés qui se portent près du cou. Ils étaient souvent faits de velours, de perles ou de plastique, et conçus en édition limitée pour compléter différentes tenues: sweat à logo, jupe plissée, pantalon flare ou à taille basse. Les All Saints font partie des célébrités des années 90 à avoir mis en avant cet accessoire.

2 - Les bandanas

Dans les années 90, les bandanas sont utilisés de différentes manières, que ce soit noués autour du cou, du poignet ou dans les cheveux. De Prince à Patrick Bruel ou Michael Jackson, en passant par Norah Jones et le groupe TLC, les bandanas arborent différentes couleurs et styles. Ils apportent une touche de couleur et de caractère à une tenue, et étaient souvent associés au mouvement hip-hop et à la culture skate.

3 - Les lunettes de soleil à monture épaisse

Les lunettes de soleil à monture épaisse sont des accessoires tendance dans les années 90.Elles ont des montures épaisses et larges, souvent dans des formes géométriques ou en version rectangulaire. Ces lunettes de soleil ajoutent une touche audacieuse et rétro à un look.

4 - Les mini sacs à dos

Les mini sacs à dos sont populaires auprès des adolescents des années 90. Ils sont compacts et pratiques pour transporter l’essentiel, tout en ajoutant une touche décontractée à une tenue. Les mini sacs à dos sont souvent ornés de motifs colorés ou d’imprimés funky. Les Spice girls et leur sac en édition limitée ont mis les fans de l’époque dans tous leurs états.

5 - Les barrettes à cheveux et les pinces papillon

Les barrettes à cheveux et les pinces papillon étaient des accessoires incontournables pour coiffer les cheveux dans les années 90. Les barrettes à cheveux s’utilisaient pour attacher les mèches de cheveux en arrière, tandis que les pinces papillon étaient pratiques pour créer des sections de cheveux décoratives. Leur popularité a duré une décennie.

6 - Les bracelets de perles

La collection de bracelets de perles, en particulier ceux fabriqués à partir de perles en plastique colorées, a marqué les années 90. Ils sont portés en superposition sur le poignet pour ajouter une touche de couleur et de fantaisie à une tenue.

7 - Les ceintures épaisses

Les ceintures épaisses sont des accessoires de mode incontournables de la génération des années 90. Elles sont généralement portées sur des pantalons taille basse pour souligner la taille. Les ceintures épaisses étaient souvent ornées de boucles audacieuses.

8 - Les lunettes à verres ronds

Tout le monde s’est approprié les lunettes à verres ronds à leur première commercialisation dans les 90’s. Durant une décennie, elles ont fait le bonheur des amateurs de musique house.

Des stars comme Johnny Hallyday, Notorious Big, Michael Jackson, Daft Punk et Patrick Bruel l’ont aussi rendu célèbre. D’autres peoples comme Mariah Carey, Norah Jones, Teri Moïse, George Michael, Daft punk et Paris Hilton les ont suivis. Des vedettes de radio et de films à la notoriété mondiale ont fait pareil, rendant cet accessoire à la mode durant une décennie.