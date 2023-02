25 images drôles pour commencer une journée avec humour

Vous souhaitez commencer votre journée avec un énorme rire ? Alors voici 25 images drôles à absolument enregistrer dans son téléphone !

La thérapie du rire

Un père et son fils qui rient Credits : PeopleImages

Le rire est une action impulsive, induite par une parole, une action, ou une imagedrôle. Le rire est associé à la bonne humeur et à la joie.

Si à l’évocation de cette situation absurde vous avez esquissé un sourire ou gloussé légèrement, vous comprendrez plus facilement ce qui est appelé la thérapie par l’humour. En fait, elle diffère de toute autre thérapie, puisqu’elle n’est pas forcément prescrite à la suite d’une quelconque maladie. La thérapie du rire consiste tout simplement à utiliser l’humour pour mettre de l’amour dans son cœur et du soleil dans sa journée.

Il est possible de provoquer le rirechez quelqu’un. L’humour est une chose assez subjective. Par exemple, une personne pourrait rire aux éclats à la situation susmentionnée, lorsqu’une autre pourrait s’en retrouver offusquée. En effet, il existe plusieurs types d'humour. Cela va de l’humour absurde à l’humour intellectuel, en passant par l’humour noir et l’humour au premier degré. Dans tous les cas, le but de la personne à l’origine de la blague, du message, de l’image ou du GIF est d’apporter du bonheur à celle qui en est la destinataire.

Les premières pensées du réveil sont les plus importantes. Ce sont celles qui donnent l’impulsion de la journée, et définissent votre humeur tout au long. Autant dire que si la première chose que vous voyez au réveil est la tête de Maître Yoda ou un article qui parle des envies et des désirs des poules Sussex en fin de vie, vous n’êtes pas forcément dans l’optique de passer une merveilleuse journée.

De ce fait, pour vous aider à passer une bonne journée, voici un condensé de 25 images drôles à regarder directement le matin, au réveil. Commencer la journée avec humour est toujours mieux que de la commencer avec un grognement !

25 images drôles pour bien commencer sa journée

Femme qui rit Credits : Atstock Productions

Le lever du soleil a eu lieu il y a déjà une heure, et vous avez déjà éteint votre réveil cinq fois ? C’est que le matin est là et qu’il est grand temps de vous lever. Alors, prenez votre téléphone portable, ouvrez votre navigateur internet, et avant toute chose, accordez-vous quelques minutes sous le signe de l’humour en jetant un coup d’œil à l’une des images drôles de cette sélection. Parce que nous voulons vous donner beaucoup d’amour, c’est cadeau !

Ne jamais empiéter sur le ménage !

Juge et policier qui parlent au tribunal Credits : pinterest

Le ménage, personne n’aime vraiment faire ça. Surtout votre femme qui n’a rien de mieux à faire de son week-end et qui passe sa journée du samedi à passer la serpillère lorsque l’amour de sa vie (vous) reste devant la télévision, une bière à la main. Si elle a assez d’amour et d’humour pour vous laisser dans vos pensées et ne pas souhaiter que vous mettiez fin à vos jours avec votre bière, alors, n’empiétez pas sur son territoire. Insistez et vous serez le principal intéressé de la scène décrite par l’image ci-dessous.

Les subtilités de la langue française

Godzilla et King Kong qui fuient devant le chien à batte Credits : pinterest

Quatre-vingt-dix-neuf. Vous n’y trouvez rien d’anormal puisque vous avez l’habitude de le dire et de l’écrire. Néanmoins, si vous avez un ami qui vient d’Angleterre et qui souhaite apprendre à parler français, évitez les traductions littérales. Il existe une nette différence entre « ninety nine » et « four twenty ten nine ». N’embrouillez pas nos amis de l’autre côté de la Manche. En vous remerciant.

L’origine de l’œil crevé de Nick Fury

Garçon avec un lance-pierre et Nick Fury Credits : pinterest

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Nick Fury se déguisait en pirate depuis notre enfance ? Aujourd’hui, sachez que c’est à cause du fils de son voisin qui a reçu un lance-pierre à Noël et qui voulait absolument l’essayer parce que « Si je le fais la nuit, je ne verrai pas la pierre et je ne souhaite pas abîmer la fenêtre des voisins ! ». Le petit garçon s’appelait Olivier, et sa candidature pour intégrer les Avengers a été refusée deux fois.

Mapmonde dans le dos

Tatouage d’une mappemonde dans le dos Credits : pinterest

Tout le monde connaît ce point précis qu’il faut gratter frénétiquement lorsque le dos démange. Si une personne a assez d’amour en elle pour vous gratter le dos, elle n’arrive que rarement à vous procurer cette merveilleuse sensation de soulagement lorsque le point précis est identifié. La personne sur cette image a eu la bonne idée de se faire tatouer le monde sur le dos. Quand ça gratte, il suffit de donner le nom de la partie du monde à gratter. Attention, cette méthode nécessite de fortes connaissances en géographie, pour votre ami et vous.

L’espionnage !

Credits : pinterest

Quand tu n’es pas qualifié !

Vache coincée sur une clôture Credits : pinterest

Les animaux peuvent être très drôles et très stupides. Si le chat est l’animal mascotte d’Internet, ici, c’est une vache qui est la digne représentante des animaux drôles. Ce qu’on peut dire, c’est qu’une vache qui se prend pour un cheval peut être sûre de ne pas passer une bonne journée.

Expectation VS réalité

Femme et singe qui sortent de l’eau Credits : pinterest

La réalité n’est pas toujours merveilleuse et peut même être cruelle. La preuve sur cette image qui ne fait que relater une réalité: personne ne ressemble à la femme sur l’image de gauche en sortant de l’eau. Oui, même le jour de votre anniversaire, lorsque tout le monde est gentil avec vous. Ils vous ont menti. Avec amour. Et ce n’est pas la seule fois de la journée.

Curiosité… ?

Personne au cou très long Credits : pinterest

L’homme est une merveilleuse créature de nature très curieuse. Il existe une citation qui dit que la curiositéest un vilain défaut. Mais lorsqu’une personne sort votre nom au beau milieu d’une discussion, qu’il s’agisse d’un SMS ou d’un échange houleux entre deux amis, un beau soir de clair de lune, il est difficile de ne pas vouloir savoir ce qui se dit. Si bien qu’on se retrouve à éplucher un éventuel message subliminal dans la conversation et qu’on finit comme la personne sur l’image ci-dessus.

La définition de « un petit creux » pour Mamie

Table pleine de nourriture Credits : pinterest

Ne dites jamais à votre Mamie que vous avez faim. Ou pire, ne lui faites jamais passer le message comme quoi vous n’avez pas mangé de la journée. Sauf si vous voulez que les pieds de votre lit se cassent au moment où vous y montez après avoir mangé une dizaine de tourtes au poulet. Ne vous faites pas l’ennemi des animaux et de votre lit. Dites non à Mamie.

La racine carrée

Un arbre à la forme étrange Credits : pinterest

Vous souhaitez que votre professeur de mathématiques passe une bonne journée ? Il faut le lui souhaiter en lui envoyant cette image et lui dire que vous l’avez trouvée. Vous pouvez même agrémenter votre SMS d’un petit « Bonne journée de la part de votre élève préféré ! ». Personne ne serait contre quelques points en plus sur le devoir du lendemain matin.

Coupe de cheveux à la mode

4 jeunes et 1 lama Credits : pinterest

L’homme et les animaux ne sont pas si différents. Ils peuvent tous les deux être drôles, et lorsque ces deux êtres se réunissent, une merveilleuse alchimie s’opère. Une merveilleuse alchimie proche de celle entre ces quatre jeunes garçons, ce lama et leur merveilleuse coiffure.

Amateur des 7 Boules de Cristal

Un homme et son fils sur un banc Credits : pinterest

Avez-vous des rêves ? Celui de cet homme fut d’appeler son fils comme l’être le plus puissant de l’univers. Cet homme est un véritable modèle pour tous les pères du monde. Cet homme s’appelle Olivier et il s’est vu refuser deux fois son adhésion chez les Avengers. Faites comme Olivier, cet homme qui a su réaliser ses rêves.

Un peu d’humour noir

Meme sur les chats Credits : pinterest

Si vous avez un chat, il y a une chose à laquelle il faut vous préparer, mais que personne ne supporte lorsqu’elle arrive. Il s’agit de cette journée où le soleil est au plus bas, où le matin est lourd, et où votre chat s’est soulagé sur votre nouveau tapis. Ne souhaitez pas la fin de sa vie. Ce chat vous manquera.

Un sentiment que nous connaissons tous

Femme qui rit bizarrement Credits : pinterest

Vous souvenez-vous de ces messages aux textes douteux que vous vous envoyiez en secret en 6elorsque le professeur ne regardait pas ? La réponse est certainement oui. Vous en avez sûrement beaucoup ri jusqu’à ce que le professeur se retourne et gâche votre bonne journée en lisant tout haut le contenu essentiellement constitué de « coucou, caca et prout ». La tête de la personne sur cette image est la même que celle de notre ami Olivier après interception de son SMS sur papier, sur lequel est écrit « je souhaite sentir mes pieds ». Le professeur l’a lu tout haut, dans la salle de classe, à 9 heures du matin.

De sages paroles !

Rafiki et un dicton drôle Credits : pinterest

Avec cette citation, tout est dit. Ne laissez personne gâcher votre journée avec un débat sans fin. Vous avez déjà raison, alors, autant laisser cet homme devant vous déblatérer sur à quel point la terre est plate et pourquoi Sangoku est l’homme le plus fort de l’univers. Cet homme, c’est Olivier, et ce n’est pas un Avenger.

Un traître !

Livreur Pepsi qui boit un Coca-Cola Credits : pinterest

Le monde entier s’est scindé en deux lorsqu’a commencé la bataille entre Pepsi et Coca-Cola. Ce jeune homme employé chez Pepsi passera sûrement une moins bonne journée lorsque cette image arrivera à son employeur.

L’évidence même

Tal et un Koala Credits : pinterest

Inutile de dire à Tal que ses textes sont aussi profonds qu’une flaque d’eau. Contentons-nous de sourire et de lui souhaiter une bonne journée.

Un peu trop tard, non ?

Couple enceinte qui tient un test de grossesse Credits : pinterest

« Il n’est jamais trop tard ! » est l’une des citations aussi profondes que les textes de Tal. Existe-t-il une personne dans le monde entier assez intelligente pour donner une explication à cette image ?

Montre Pomme en Anglais

Pomme taillée en forme de montre sur le poignet Credits : pinterest

La pauvreté n’est pas un concept. C’est un état que l’homme présent sur cette image vit sûrement tous les jours de sa vie. Cet homme, c’est Olivier, et son fils s’appelle Sangoku.

Toujours vérifier l’arrière-plan

Hommes prenant un selfie Credits : pinterest

Lorsque vous vous concentrez sur une chose en particulier, il peut arriver qu’une autre merveilleuse chose se passe en arrière-plan. Soyez conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Le monde est vaste. Et cet homme sur sa bicyclette va bientôt avoir le visage par terre.

Je t’ai volé ton nez !

Voldemort et la petite qui lui a volé son nez Credits : pinterest

Ne vous êtes-vous jamais demandé où est passé le nez de Voldemort ? Alors, voici votre réponse. Nous espérons qu’elle a eu la chance d’échapper au Avada Kedavra. Dans le cas contraire, elle n’a sûrement pas passé une bonne journée.

Que de similitudes

Yoga, Vodka, Neymar Credits : pinterest

Quelle est la différence entre un yogi, un homme ivre et Neymar ? Il n’y en a pas, aucun ne s’attendait, le matin au réveil, à se retrouver dans ce genre de situation.

TRÈS mauvais perdant

Avant et après Credits : pinterest

Le poulet a sûrement regretté cette carte + 4 au dernier tour.

La disquette du siècle, et sa chute

Conversation sur Twitter Credits : pinterest

Le romantisme n’a jamais disparu. Mais les bonnes manières, si.

Ou comment détester un inconnu !

Anecdote drôle Credits : Vdr-Nation

Auriez-vous aimé être à sa place ?