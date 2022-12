30 effets mandela très étranges

Savez-vous ce qu’est l’effet mandela, ces faux souvenirs collectifs mondialement partagés ? Voici une liste de 30 effets mandela étranges pour comprendre.

L’effet mandela, c’est quoi ?

Deux jeunes femmes surprises en découvrant la liste des effets mandela les plus connus Crédit : AntonioGuillem

Phénomène très répandu, mais pas forcément connu de tous, l’effet mandela désigne des souvenirs ou des croyances communément admises, mais qui se révèlent en réalité erronées ! Il peut s’agir d’images, dont l’interprétation visuelle a été collectivement altérée, d’un événement qui s’avère inexistant ou encore d’une citation emblématique d’un personnage de film, voire d’une parole de chanson que tout le monde est persuadé de connaître sans que ce soit réellement le cas. À bien y penser, le phénomène a de quoi pousser à la réflexion. En effet, qu’une personne ait en mémoire une version erronée d’une image ou d’un fait en particulier est une chose. Cependant, que cette version erronée soit partagée par beaucoup dans une sorte de fausse mémoire collective paraît invraisemblable. Pourtant, l’effet mandela n’en est pas moins une réalité et beaucoup y voient la preuve tangible de l’existence de dimensions parallèles ! En effet, certains de ces souvenirs erronés ont l’air si réels que la découverte de la vérité est accueillie avec scepticisme et incrédulité.

1- La date de décès de Nelson Mandela

Une plaque indiquant la date et le lieu de décès de Nelson Mandela Crédit : Magda Ehlers

Alors qu’il était bel et bien vivant en prison dans les années 1980, beaucoup ont été convaincus que Nelson Mandela, icône de la lutte contre l’apartheid sud-africain, n’était plus de ce monde. Quelle ne fut pas leur surprise lorsque l’homme politique a été libéré de prison, puis élu démocratiquement au poste de président ! C’est d’ailleurs en réalisant cette erreur qu’elle n’était pas la seule à avoir commis que Fiona Broome a créé l’expression « effet mandela ».

2- La mascotte de Monopoly a une excellente vue

Un plateau de Monopoly avec les pions d’origine Crédit : Suzy Hazelwood

Jusqu’à ce jour, beaucoup continuent d’être persuadés que le personnage emblématique du célèbre jeu de société Monopoly, le bonhomme à la moustache et au chapeau, porte un monocle, tant l’accessoire semble naturellement correspondre au personnage. Toujours est-il qu’il n’en a jamais porté !

3- La queue de Pikachu est jaune jusqu’au bout

Une figurine Pikachu en position défensive, la queue redressée Crédit : nicescene

Pikachu, le Pokémon le plus connu, fait l’objet d’un effet mandela visuel très répandu. Beaucoup affirment se rappeler avec conviction que la queue du monstre de poche de couleur jaune est noire au bout. Si c’est bien le cas de ses oreilles, sa queue, elle, est bien jaune jusqu’au bout !

4- Le logo de Fruit of the Loom n’est qu’un amas de fruits

Produit de la marque Fruit of the Loom Crédit : https://www.ebay.com/ _ 12.99 $

La marque américaine d’habillement Fruit of the Loom a un logo des plus simples : un amas de fruits colorés. Pourtant, beaucoup semblent se rappeler, d’on ne sait où, de la présence d’une corne d’abondance derrière le tas de fruits que représente le logo. Naturellement, il n’a jamais été question d’une corne d’abondance !

5- KitKat s’écrit en un seul mot

Une barre chocolatée KitKat dans son emballage Crédit : robtek

La personne qui s’est mise en tête et s’est convaincue que la marque emblématique de chocolat KitKat s’écrivait en deux mots unis par un trait n’est pas la seule à l’avoir fait. Toute une population est persuadée que KitKat s’écrit séparément, ce qui n’a, bien évidemment, jamais été le cas.

6- Mona Lisa, de la Joconde, arbore un sourire timide

Une affiche publicitaire qui représente le portrait de Mona Lisa Crédit : Mehdi Taamallah

Léonard de Vinci a peint le portrait de Mona Lisa, une desœuvres d’art les plus connues, avec un sourire, un détail qu’un très grand nombre de personnes s'étonne de découvrir à chaque fois. Ces derniers ont le souvenir clairement faux d’une Mona Lisa qui ne sourit pas.

7- Gandhi s’écrit avec un « dh » et non un « Gh »

Une statue à l’effigie de Gandhi Crédit : Yogesh Sahu

Ça paraît logique ! Gandhi devrait s’écrire Ghandi, ou, du moins, c’est ce que pense toute une population de personnes qui ont imprimé cette orthographe dans leur mémoire. Gandhi s’écrit bien avec un “h” derrière la lettre d, et non autrement.

8- “We are the Champions” du groupe Queen, un hymne intemporel

L’étoile du groupe Queen sur le Hollywood Walf of fame Crédit : shalunts

Cette chanson a été entendue encore et encore. Pourtant, si on vous demandait comment elle se termine, votre mémoire, après l’avoir chantonnée dans votre inconscient, vous fera dire “of the world”. Erreur ! Freddie Mercury termine la chanson sur un simple “We are the Champions”, sans suite !

9- C-3PO, le robot de la saga Star Wars, n’est pas que doré

Gros plan sur le visage de C-3PO Crédit : Starwars.com

Les fans vous le diront sans une once d’hésitation, C-3PO est doré de la tête au pied, sauf qu’ils ont tort ! La jambe droite du robot de la saga Star War, un desmeilleurs films de science-fiction, est argentée. Toutefois, beaucoup pensent qu’il est entièrement couvert d’or, sûrement parce que le robot apparaît rarement en entier à l’écran durant le film. L’imaginaire a donc inconsciemment complété l’image et créé sa propre version.

10- « Sex and the city » ou « Sex in the city » ?

Logo officiel de la série Sex and the city Crédit : Keete 37

Face à ce choix, une majorité de personnes vont opter sans ciller pour la deuxième option. Voyez leur sourire tout fier s’effacer lorsqu’ils apprennent que c’est « Sex and the city » et non « in » ! Pour sûr, ce ne sont pas les fans de cette série emblématique du début des années 2000 qui vont se tromper dans le titre, quoique…

11- Rubik’s Cube, le sujet d’un énième souvenir erroné

Une jeune fille qui joue au Rubik’s Cube Crédit : ilkercekic

Combien savent réellement écrire le nom de l’un des plus célèbres casse-têtes de tous les temps ? Beaucoup pensent que la cube aux faces colorées s'appelle Rubix Cube, mais ils ont totalement faux. Le nom du jeu, inspiré de celui de son créateur, Ernő Rubik, s’écrit Rubik’s Cube qui se traduit littéralement par Cube de Rubik, logique !

12- Le film Shazaam, prétendument sorti dans les années 90

L’affiche officielle du film Kazaam Crédit : Disney+

Comment toute une population de personnes peut-elle partager le souvenir d’un film qui n’existe pas ? Beaucoup pensent qu’un certain long métrage intitulé Shazaam est sorti dans les années 90, sauf qu’un tel film dans lequel Sinbad aurait incarné un génie n’a jamais vu le jour ! Il se peut qu’il y ait confusion avec le film Kazaam (1996), mais on ne saurait le confirmer.

13- Le réalisateur de l’iconique « L’étrange Noël de monsieur Jack »

Jack Skellington devant un sapin de Noël Crédit : Allociné

Ce film a été vu et revu, encore et encore, ce qui n’empêche pas la majorité de se tromper de nom de réalisateur ! Beaucoup diront que le film d’animation a été réalisé par Tim Burton. Faux ! La vérité ? Tim Burton a écrit le scénario, Henry Selick l’a réalisé.

14- La Méchante Reine dans Blanche Neige et son miroir magique

La Méchante Reine dans sa cape et sa couronne Crédit : Disney Wiki

Quelque part au fil des années, l'idée que la Reine dans le dessin animé culte « Blanche Neige » aurait dit « Miroir, miroir, mon beau miroir » est apparue. Cet effet mandela a radicalement changé le souvenir que beaucoup ont du dessin animé. En vérité, la reine s’adresse autrement à son miroir magique. « Miroir magique, au mur, qui a une beauté parfaite et pure? », dit-elle, sans plus.

15- Looney Tunes…Toons ? Quelle est la version correcte ?

Des pins à l’effigie des personnages de Looney Tunes Crédit : Emre Turkan

Tout le monde connaît Daffy Duck, Bugs Bunny, Titi et Grosminet, de la maison Warner Bros. Ces personnages fictifs qui ont bercé notre enfance font tous partie des Looney…Tunes ! Eh oui, on dit Tunes, et non Toons (comme dans cartoon? ! ).

16- Mickey et son short rouge

Mickey et ses amis dans « La maison de Mickey » Crédit : Apple TV

Qui pense que Mickey porte une paire de bretelles avec son emblématique short rouge ? Apparemment, beaucoup de personnes en sont persuadées. Pourtant, Mickey n’a jamais porté de bretelles avec son short, encore une fausse mémoire partagée par tous.

17- Hannibal Lecter dans le film « Le Silence des Agneaux »

Gros plan sur Hannibal Hopkins Crédit : Allociné

Dans une scène du célèbre « Le Silence des Agneaux » (1991), Hannibal Lecter salue Clarice d’un simple « Good morning » (« Bonjour » dans la version française). Une fausse croyance collective a longtemps supposé qu’il disait « Hello, Clarice », ce qui n’est bien évidemment pas le cas.

18- Mario et ses phrases d’accroche

Mario apparaît d’un tuyau vert Crédit : Czgur

Le plombier italien à la salopette bleue et au chapeau rouge dans Super Mario Bros est connu pour ses phrases d’accroche à l’accent très prononcé. C’est ainsi que beaucoup ont pensé l’entendre dire « Mexico ! ». Pourquoi Mexico ? Mario n’a aucune raison d’évoquer cette ville en particulier, chose qu’il n’a d’ailleurs jamais faite ! En réalité, Mario crie « Let’seeee go ! » en insistant sur le son du « s ». Pour sûr, l’illusion est réelle et plus d’une paire d’oreilles se sont laissé tromper.

19- François Hollande a été président après Sarkozy et avant Macron

L’ancien président de la République française François Hollande Crédit : pinterest

Comment toute la population d’un pays peut-elle omettre un détail aussi important ? Apparemment, beaucoup ont le faux souvenir en tête qu’Emmanuel Macron a succédé à Nicolas Sarkozy à la tête de la République française. Qu’en est-il de François Hollande ? Tout un mandat effacé par l’imaginaire collectif.

20- Les grandes pyramides de Gizeh dans la mémoire collective

Les grandes pyramides de Gizeh vues de loin Crédit : David Collado de la Fuente

Une des sept merveilles de l’ancien monde, les grandes pyramides de Gizeh sont une attraction touristique plébiscitée lors des voyages en Égypte, mais à quel point les connaissez-vous ? Sujet à l’effet mandela, les fameuses pyramides sont présentes au nombre de trois dans les souvenirs collectifs. Que trois ? Qu’en est-il des trois autres ? Car oui, les grandes pyramides de Gizeh sont un groupe de six pyramides ! Attention au piège.

21- Combien d’États comptent les États-Unis d’Amérique ?

Le drapeau américain qui s’agite du haut d’un mât Crédit : rarrarorro

Il s’agit d’une connaissance générale : les États-Unis comptent 50 États. Beaucoup, dans un QCM qui leur demande de choisir entre 50, 51 ou 52 comme réponse, optent sans sourciller pour la réponse n°3 ! Quelque part dans leur mémoire, ils sont persuadés que les États-Unis d’Amérique ont 52 états.

22- La révélation de Darth Vader dans la saga Star Wars

Un cosplay de Darth Vader à un festival de cosplay Crédit : Otto Rascon

Dans le 5e opus de la saga des étoiles, Darth Vader ne dit pas « Luke, I am your father » comme beaucoup le pensent. À la place, il clame, mot pour mot : « No, I am your father ». Eh oui, l’une des plus célèbres répliques du 7ème art est en réalité une fabrication collective, comme quoi même les grands fans de la saga n’y peuvent rien face au mystère de l’effet mandela.

23- « I’m a Barbie girl », la chanson iconique du groupe Aqua

Le logo officiel de la franchise Barbie Crédit : pinterest

Intemporelle, intergénérationnelle, la chanson « I’m a Barbie girl » est toujours tendance. D’ailleurs, saviez-vous que la chanteuse dit « I’m a Barbie girl, in THE Barbie world » ou faites-vous partie des personnes tombées dans le piège de l’effet mandela ? La majorité vous dira avec certitude qu’elle chante « in A Barbie world », tant ce faux souvenir est ancré.

24- La date de parution du roman 1984 de George Orwell

Une étagère de bibliothèque garnie de livres Crédit : Pixabay

C’est une certitude pour beaucoup : l’ouvrage intitulé 1984 aurait été publié en … 1948, une simple mnémotechnique qui consiste à inverser le nombre 84 pour obtenir l’année de parution. Toutefois, il y a une légère erreur dans cette affirmation, dans la mesure où le livre est paru en 1949, soit une année plus tard.

25- Le mot « Ewok » n’est jamais mentionné dans la saga des étoiles

Deux sabres lasers entre-croisés Crédit : Natalia_80

Les Ewok désignent des créatures capables de gagner contre l’Empire dans l’univers de Star Wars. Tout le monde sait qu’ils s’appellent ainsi. Comment ? Car il n’en est à aucun moment fait référence dans toute la saga !

26- Le singe dans le dessin animé « Curious George »

Le singe George dans l’affiche du dessin animé « Curious George » Crédit : NBC

En voilà un personnage bien curieux, un singe dépourvu de queue ! Eh non, le petit singe dans « George le petit curieux » n’a pas de queue. Tout souvenir qui suppose le contraire est faux.

27 - Tom Cruise dans le film « Risky Business »

Extrait de la scène emblématique de Tom Cruise dans « Risky Business » Crédit : Vogue

Ils en mettraient leur main à couper : dans la fameuse scène où Tom Cruise danse, habillé d’une simple chemise déboutonnée, d’un sous-vêtement et d’une paire de chaussettes, il porterait également une paire de lunettes noires. Vous l’aurez compris, ce n’est absolument pas le cas, contrairement à ce que les gens disent.

28- Un Oscar pour Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans leur rôle de Jack et Rose pour Titanic Crédit : Variety

Beaucoup sont persuadés que l’acteur principal de « Titanic » avait remporté par le passé un Oscar pour son rôle iconique dans ce film intemporel. Erreur ! S’il a bien un Oscar au moment où nous parlons, c’en est un qu’il n’a obtenu qu’en 2016 grâce à son jeu d’acteur dans le long métrage « The Revenant ».

29- Les jumeaux dans « Alice au pays des merveilles »

Tweedle Dee et Tweedle Dum, les jumeaux dans Alice au pays des merveilles Crédit : Disney Wiki

Selon vous, les jumeaux d’« Alice rencontre au pays des merveilles », avaient-ils des hélices ou des drapeaux sur leurs casquettes ? Un faux souvenir collectif suppose qu’il s’agissait d’une paire d’hélices alors que non, ce sont deux drapeaux verts.

30- La célèbre réplique de Gandalf dans « Lord of the rings »

Gandalf et son sceptre en main Crédit : IGN

« Courez, pauvres fous », dit Gandalf, dans la trilogie « Le seigneur des anneaux », ou, du moins, c’est ce que nombreux croisent se souvenir ! L’effet mandela est passé par là et a créé une nouvelle version de cette réplique dans l’imaginaire. En réalité, Gandalf dit : « Fuyez, pauvres fous ».