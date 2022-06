7 histoires pour faire dormir vos enfants

«Papa, maman, une histoire avant de dormir !». Tous les soirs, cette phrase vous laisse dans l'embarras… vous n'avez pas d'inspiration. Voici 7 histoires pour endormir votre enfant le soir.

L'histoire du soir est un moment important pour les enfants. Qu'ils soient petits ou grands, le rituel de l'histoire pour dormir est un passage obligé qui favorise le développement de l'enfant. La nuit, et particulièrement le coucher, peuvent être un moment de peur et d'angoisse pour les enfants. Pour contribuer au bon développement psychique de votre enfant, prenez l'habitude de lui lire une histoire, un conte ou un livre.

À voir aussi

Le coucher peut être un véritable casse-tête pour les parents. Écrans, livres, jouets, chansons… tout y passe. Les parents mettent tout en œuvre pour aider leurs enfants à s'endormir. Alors comment faire pour aider ses enfants à dormir ?

Racontez les plus belles histoires pour dormir à vos enfants. Crédit : IStock

Depuis quelques années, le phénomène podcast se développe. Le podcast se décline sous toutes ses formes, il existe des dizaines de thèmes : le podcast musical, le podcast de replay télé ou radio, le podcast entretien ou conversation, le podcast narration ou encore le podcast instructif. Les enfants aussi ont le droit à leur podcast ! Des créateurs ont mis en place des podcasts pour endormir les enfants. Sans image, ils racontent des histoires pour dormir. Des études ont montré que les podcasts étaient très riches pour le développement des enfants. En effet, écouter une bande sonore sans image, sans écran et sans animation aide les enfants à développer leur imagination. Le podcast aide les enfants à se détacher des écrans.

Retrouvez des podcasts pour dormir sur Spotify, Apple Music ou Storyplay'r, une plateforme qui a mis en place des livres audio pour les enfants.

Découvre 7 histoires pour dormir, à lire ou à faire écouter à vos enfants pour qu'ils tombent dans les bras de Morphée.

Histoire pour dormir : Tu ne dors pas petit ours

«Tu ne dors pas petit ours», une histoire à lire à votre enfant avant de dormir. Crédit : Fnac

La peur du noir est l'une des plus grandes peurs des enfants. C'est cette peur qui rend le coucher des enfants si difficile. Aidez votre enfant à s'endormir avec cette histoire qui a plus de 30 ans : petit ours a peur du noir, donc il appelle ses parents…

Retrouvez le livre «Tu ne dors pas petit ours», ici.

Histoire pour dormir : Jojo n'a pas sommeil

«Jojo n'a pas sommeil» fait partie des histoires à livre avant de s'endormir. Crédit : Amazon

Aidez votre enfant à dormir en lui lisant les aventures de Jojo. Jojo est un personnage coquin et plein d'entrain. À l'image des enfants le soir, Jojo n'a pas envie de dormir…

Retrouvez le livre «Jojo n'a pas sommeil», ici.

Histoire pour dormir : Abracadanoir

Le livre pour surpasser sa peur du noir. Crédit Fnac

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont confrontés à l'une de leur plus grande peur : l'obscurité. Racontez-lui une histoire pour développer son imagination et atténuer ses peurs. Ce livre permettra à votre enfant de voir la couleur noire différemment… Il imaginera des couleurs dans sa chambre, des formes et des animaux.

Retrouvez le livre «Abracadanoir», ici.

Histoire pour dormir : Boucle d'or et les trois ours

Une histoire pour le soir qui vaut le détour. Crédit : Amazon

Ce livre est un incontournable dans les contes pour enfants. Ce conte raconte les aventures de la jeune Boucle d'or qui se promène une forêt et entre dans une maison, intriguée…

Retrouvez le livre «Boucle d'or et les trois ours», ici.

Si vous voulez faire travailler l'imagination de votre enfant, faites-lui écouter la version audio sur Storyplay'r.

Histoire pour dormir : Au dodo

Racontez cette histoire à votre enfant avant de dormir. Crédit : Fnac

Ce livre est le livre parfait pour encourager votre enfant à aller dormir. Il va tourner les pages et dire bonne nuit à tous les animaux du livre. Au dodo, petite grenouille, au dodo, les papillons, au dodo, les coccinelles…

Retrouvez le livre «Au dodo», ici.

Histoire pour dormir : Quand il fait nuit

Un livre tout en poésie pour le soir. Crédit : Fnac

Cette histoire pleine de poésie plongera votre enfant dans les bras de Morphée. «Quand il fait nuit» est le livre qui contribuera au développement de l'imagination de votre enfant.

Retrouvez le livre «Quand il fait nuit», ici.

Podcast pour dormir : La Veilleuse du sommeil

Ce podcast disponible sur Audible amène relaxation et apaisement à vos enfants. Composé de 8 épisodes, ce podcast est destiné aux enfants de 3 à 8 ans. Il favorise le sommeil, le développement psychique et l'apaisement du coucher.

Retrouvez le podcast «La Veilleuse du sommeil», ici.