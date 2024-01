Ces 7 signes prouvent qu'une personne vous trouve attirant, même si elle ne le dit pas

Vous avez récemment rencontré quelqu’un mais vous ne savez pas si vous lui plaisez ? Voici 7 signes qui prouvent qu’une personne est attirée par vous.

Il peut être difficile de savoir si nous plaisons aux autres et si ces derniers nous trouvent attirant. Cela peut être le cas quand on rencontre une nouvelle personne. Si celle-ci ne laisse rien paraître, comment savoir si nous lui plaisons ?

Heureusement, il existe quelques signes qui prouvent qu’une personne nous trouve attirant. Généralement, la plupart de ces signes sont incontrôlables et la personne ne se rend pas compte qu’elle émet des signaux positifs. Voici comment savoir si la nouvelle personne que vous avez rencontré éprouve de l’attirance envers vous.

Le regard et la voix

Pour savoir si quelqu’un vous trouve attirant, observez-bien son regard. Si vous remarquez que cette personne vous observe plus longtemps et plus souvent que nécessaire, cela peut être un signe d’attirance. Si vous le pouvez, observez également ses pupilles : ces dernières ont tendance à se dilater quand nous regardons quelqu’un qui nous plaît. Prêtez aussi attention au ton de la voix car quand une personne est attirée par une autre, le ton de sa voix change sans le vouloir.

Elle se penche vers vous

Si la personne que vous avez rencontré se penche vers vous pour vous parler, cela peut être un signe d’attirance : elle va chercher à se rapprocher de vous le plus possible pour créer de l’intimité. Ce geste inconscient montre qu’elle est intéressée par ce que vous avez à lui dire et qu’elle veut être physiquement plus proche de vous. À l’inverse, si la personne cherche à mettre de la distance entre vous, c’est mauvais signe.

Le toucher

Si certaines personnes sont naturellement tactiles, d’autres ne peuvent s’empêcher de toucher quelqu’un qu’elles trouvent attirant. Il peut s’agir d’un simple contact sur le bras ou la main ou d’un effleurement au niveau du genou quand vous êtes assis. La personne qui est attirée par vous va toujours trouver des excuses pour pouvoir vous toucher et établir un contact avec vous.

Elle vous imite

Quelqu’un qui nous trouve attirant aura tendance à imiter nos gestes, sans s’en rendre compte. Ainsi, si la personne en face de vous se tient dans la même position et qu’elle fait les mêmes actions que vous, comme boire au même moment, cela peut être un signe d’attirance.

Elle s’intéresse à vous

Une personne qui vous trouve attirant va écouter tout ce que vous aurez à lui dire. Elle va sincèrement s’intéresser à vous, à votre vie, vos rêves et vos centres d’intérêt. De la même façon, elle aura tendance à se souvenir plus facilement de tous les petits détails que vous lui aurez confiés.

Elle vous fait des compliments

Voici un signe clair d’attirance : les compliments. Si quelqu’un vous fait de nombreux compliments aussi bien sur votre physique que sur vos traits de caractère, il peut ressentir de l’attirance. En effet, cette personne va chercher à vous montrer qu’elle est intéressée en vous mettant en valeur, aussi bien physiquement que mentalement.

Elle se soucie de votre bien-être

Une personne qui éprouve de l’attirance va réellement se soucier de votre bien-être. Elle va toujours être là pour vous écouter quand vous ne serez pas bien. Elle va vouloir vous aider à aller mieux et va chercher tous les moyens de vous remonter le moral.

L'attirance n'est pas toujours une science exacte, mais si une personne émet tous ces signaux envers vous, il y a de fortes chances que vous ne la laissiez pas indifférente.