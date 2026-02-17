L'ex-DRH surprise en pleine infidélité au concert de Coldplay va donner un cours de 30 minutes à... 740 euros la place

Six mois après le scandale qui lui a coûté son poste, Kristin Cabot, l’ancienne DRH de la société Astronomer, tente de donner un nouveau souffle à sa carrière. Elle proposera bientôt une conférence sur un thème qu’elle a bien expérimenté : la communication de crise.

Lorsque les médias et les réseaux sociaux s’emparent d’un sujet ou de la vie d’une personne, tout peut basculer. S’accompagne alors un sentiment d’impuissance et d’absence totale de contrôle sur les conséquences d’une affaire qui s’est ébruitée. Un concert de Coldplay, une kiss cam et une infidélité révélée au grand jour.

En juillet 2025, Andy Byron, PDG de la société Astronomer, était surpris en train d’enlacer Kristin Cabot, DRH de la même société. Les deux étaient amants et ils ne s’attendaient certainement pas à apparaître dans cette posture sur l’écran géant. Les images ont fait le tour du monde.

La suite après cette vidéo Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3 — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025

La DRH avait alors pris la décision de démissionner une semaine plus tard en raison de la polémique qui ne cessait d’enfler. Andy Byron et Kristin Cabot,étaient séparés de leurs conjoints respectifs au moment des faits. Celle-ci affirmait, en décembre au New York Times, n’avoir jamais été en couple avec son patron.

« J’ai bu quelques verres, j’ai dansé et j’ai eu un comportement inapproprié avec mon patron. Ce n’est pas anodin. J’en ai assumé la responsabilité et j’ai sacrifié ma carrière à cause de cela. C’est le prix que j’ai choisi de payer »

Crédit photo : New York Times

Une conférence sur la communication de crise

Six mois plus tard, Kristin Cabot s’apprête à revenir sur le devant de la scène, dans une tentative de reprendre le contrôle sur sa vie, en présentant une conférence. Reprendre le contrôle de son récit, ce sera d’ailleurs l’objet de sa conférence, dont le thème concerne plus globalement la communication de crise.

Mais cette prise de parole ne sera pas gratuite. En effet, la conférence, d’une durée de 30 minutes, sera facturée entre 630 et 740 euros pour la session d’avril prochain. Kristin Cabot partagera ainsi la scène avec la professionnelle des relations publiques Dini von Mueffling, même si d’autres intervenants devraient également prendre la parole.

Crédit photo : New York Times

Dans un témoignage, Kristin Cabot s’était confiée sur les conséquences de ce scandale, qui peuvent prendre des proportions énormes, dépassant même parfois la limite. Elle a affirmé être harcelée par les paparazzis, et avoir été menacée de mort pendant plusieurs semaines.