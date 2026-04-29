À 19 ans, elle perd la vue subitement à cause d'une... simple douche

Victime d'une très rare infection, alors qu'elle séjournait à l'étranger, une jeune femme est devenue aveugle.

Ça devait être des vacances de rêve, mais le séjour s'est transformé en cauchemar.

Grace Jamison, une jeune étudiante américaine, a perdu une partie de la vue dans des circonstances étranges après une simple douche, prise dans l'hôtel où elle résidait. Victime d'un parasite présent dans l'eau, elle est devenue aveugle de l'œil gauche peu de temps après s'être lavée. Sa cécité devrait néanmoins ne pas être définitive.

Crédit photo : Grace Jamison

Elle prend une douche avec ses lentilles de contact et devient... aveugle

C'est à l'occasion de vacances passées en République dominicaine, au mois de janvier dernier, que cette jeune femme, âgée seulement de 19 ans, a vécu cette terrible mésaventure, racontent nos confrères américains de CNN.

En prenant sa douche avec ses lentilles de contact, Grace Jamison a ainsi contracté une kératite amibienne, une infection rarissime causée par des parasites appelés Acanthamoeba, que l'on trouve souvent dans les eaux impures, ou encore les sols de certains habitats.

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Mais le pire dans cette histoire, c'est que Grace aurait pu être soignée rapidement si le problème avait été détecté à temps. Hélas, à son retour de vacances, la pathologie de la jeune femme n'a pas été traitée comme il le fallait, car les médecins n'ont pas effectué le bon diagnostic. Une erreur qui a aggravé son infection au point de la rendre aveugle de l'œil gauche, une semaine seulement après la douche fatale. Une cécité totale qui aura duré 2 mois

Crédit photo : Grace Jamison

Après plusieurs semaines que l'on devine angoissantes, il a fallu attendre le deuxième avis d'un spécialiste pour que le parasite soit enfin repéré et traité en conséquence. Grace, qui a raconté son calvaire sur TikTok, doit désormais suivre un traitement adapté qui durera au maximum une année. Fort heureusement, l'évolution de son état s'avère positive puisque sa vue est déjà partiellement revenue au niveau de l'œil gauche.

« La kératite amibienne est très difficile à traiter. Mon traitement va durer environ six mois à un an, et je devrai ensuite suivre un traitement supplémentaire pour soigner les cicatrices et les lésions causées à mes yeux » (Grace Jamison)

Pour espérer recouvrer la vue totalement, Grace doit maintenant s'administrer des gouttes pour les yeux toutes les heures, voire toutes les demi-heures, quotidiennement.

Le plus dur commence.