À 22 ans, un étudiant en ingénierie conçoit des dentiers en 3D pour redonner le sourire aux patients les plus démunis

À 22 ans, un étudiant en ingénierie américain utilise ses compétences pour concevoir des dentiers destinés aux patients dans le besoin.

Alors que les soins médicaux coûtent une fortune aux États-Unis, Connor Gibson, 22 ans, s’est donné pour mission d’aider patients les plus démunis.

Comment ? En mettant ses compétences d’ingénieur au service de la fabrication de dentiers imprimés en 3D.

Dans une interview accordée à la chaîne CNN, il revient sur son parcours inspirant.

Il fabrique des dentiers pour les patients dans le besoin

Tout a commencé lorsqe Connor a commencé à faire du bénévolat pour Remote Area Medical, une association qui propose des soins dentaires, ophtalmologiques et médicaux gratuits grâce à des cliniques mobiles qui traversent le pays.

À l’époque, le jeune homme étudiait l’ingénierie au Walters State Community College, dans le Tennessee.

Un jour, il s’est rendu compte qu’il pouvait mettre son expertise académique à profit pour concevoir des prothèses dentaires imprimées en 3D destinées aux personnes dans le besoin.

Crédit Photo : Remote Area Medical/YouTube

Son initiative a rapidement porté ses fruits : elle a réduit le délai de fabrication et de livraison de trois mois à quelques heures.

L’étudiant, qui ne connaissait rien à la dentisterie ni à l’impression 3D, a utilisé ses compétences en conception et en logiciels pour apprendre à créer des prothèses dentaires adaptées à l’anatomie de chaque patient.

Grâce à sa persévérance, il est devenu un expert dans le domaine, au point de devenir responsable des technologies dentaires chez Remote Area Medical.

Crédit Photo : Remote Area Medical/YouTube

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Des milliers d’Américains aidés gratuitement

Depuis, Connor a permis à des milliers d’Américains en difficulté de bénéficier gratuitement de prothèses dentaires.

« Franchement, si on m’avait dit il y a trois ans que c’est ce que je ferais aujourd’hui, j’aurais pensé que cette personne était folle », confie-t-il.

Crédit Photo : Remote Area Medical/YouTube

Selon ses dires, son moment préféré est de voir des personnes âgées se regarder dans un miroir et découvrir leur nouveau sourire.

« Voir cette émotion humaine à l’état brut et savoir que j’ai participé à changer la vie de cette personne… c’est extrêmement touchant et très fort. Je me sens incroyablement privilégié », ajoute-t-il.

Ces derniers temps, il passe presque tous ses week-ends dans le laboratoire mobile de prothèses dentaires numériques, où il utilise les deux imprimantes 3D de l’organisation pour fabriquer jusqu’à 35 paires de dentiers par semaine.

Crédit Photo : Remote Area Medical/YouTube

Une belle expérience enrichissante !