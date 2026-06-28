À 22 ans, un étudiant en ingénierie conçoit des dentiers en 3D pour redonner le sourire aux patients les plus démunis

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Connor Gibson dans son laboratoire

À 22 ans, un étudiant en ingénierie américain utilise ses compétences pour concevoir des dentiers destinés aux patients dans le besoin.

Alors que les soins médicaux coûtent une fortune aux États-Unis, Connor Gibson, 22 ans, s’est donné pour mission d’aider patients les plus démunis.

Comment ? En mettant ses compétences d’ingénieur au service de la fabrication de dentiers imprimés en 3D.

Dans une interview accordée à la chaîne CNN, il revient sur son parcours inspirant.

Il fabrique des dentiers pour les patients dans le besoin

Tout a commencé lorsqe Connor a commencé à faire du bénévolat pour Remote Area Medical, une association qui propose des soins dentaires, ophtalmologiques et médicaux gratuits grâce à des cliniques mobiles qui traversent le pays.

À l’époque, le jeune homme étudiait l’ingénierie au Walters State Community College, dans le Tennessee.

Un jour, il s’est rendu compte qu’il pouvait mettre son expertise académique à profit pour concevoir des prothèses dentaires imprimées en 3D destinées aux personnes dans le besoin.

Connor Gibson dans son laboratoire Crédit Photo : Remote Area Medical/YouTube

Son initiative a rapidement porté ses fruits : elle a réduit le délai de fabrication et de livraison de trois mois à quelques heures.

L’étudiant, qui ne connaissait rien à la dentisterie ni à l’impression 3D, a utilisé ses compétences en conception et en logiciels pour apprendre à créer des prothèses dentaires adaptées à l’anatomie de chaque patient.

Grâce à sa persévérance, il est devenu un expert dans le domaine, au point de devenir responsable des technologies dentaires chez Remote Area Medical.

Connor Gibson dans son laboratoire Crédit Photo : Remote Area Medical/YouTube

La suite après cette vidéo

Des milliers d’Américains aidés gratuitement

Depuis, Connor a permis à des milliers d’Américains en difficulté de bénéficier gratuitement de prothèses dentaires.

« Franchement, si on m’avait dit il y a trois ans que c’est ce que je ferais aujourd’hui, j’aurais pensé que cette personne était folle », confie-t-il.

Connor Gibson dans son laboratoire Crédit Photo : Remote Area Medical/YouTube

Selon ses dires, son moment préféré est de voir des personnes âgées se regarder dans un miroir et découvrir leur nouveau sourire.

« Voir cette émotion humaine à l’état brut et savoir que j’ai participé à changer la vie de cette personne… c’est extrêmement touchant et très fort. Je me sens incroyablement privilégié », ajoute-t-il.

Ces derniers temps, il passe presque tous ses week-ends dans le laboratoire mobile de prothèses dentaires numériques, où il utilise les deux imprimantes 3D de l’organisation pour fabriquer jusqu’à 35 paires de dentiers par semaine.

Connor Gibson dans son laboratoire Crédit Photo : Remote Area Medical/YouTube

Une belle expérience enrichissante !

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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