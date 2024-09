À 35 ans, il dévoile son secret pour gagner 10 000 euros par semaine sans rien faire

Grâce à des activités menées en parallèle de son travail, Ryan Hogue gagne près de 10 000 euros par semaine de revenus passifs. Voici sa méthode.

Ryan Hogue est un homme âgé de 35 ans qui gagne près de 11 400 dollars par semaine (soit environ 10 000 euros) en revenus passifs. Tout a commencé alors que Ryan cumulait deux emplois en tant que développeur web. Même s’il gagnait bien sa vie (106 000 euros par an), il faisait de nombreux allers-retours en voiture et passait près de 8 jours assis dans son véhicule chaque année à cause des embouteillages.

Crédit photo : Ryan Hogue

Rapidement, Ryan Hogue a cherché un moyen de gagner de l’argent autrement, tout en limitant les trajets en voiture. En 2016, il s’est lancé dans l’impression à la demande : via Amazon, il vendait des t-shirts imprimés à la demande des clients. Aujourd’hui, son entreprise s’est étendue puisqu’il vend également des débardeurs, des chemises, des sweatshirts, des coques de téléphones, des coussins et des sacs imprimés. Il a des clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Allemagne, en France et en Italie.

Près de 1 500 euros par jour

Cette activité parallèle a permis à Ryan de quitter son emploi en 2020. Aujourd’hui, pour 10 000 à 15 000 dollars, il crée des entreprises d’impression à la demande avant de les confier à des clients. Il propose également des cours en ligne, des services de coaching individuel et possède une chaîne YouTube. Toutes ces activités sont une source de revenus passifs.

Crédit photo : @ryanhogueofficial / Instagram

Quand il a débuté son activité, pour gagner plus d’argent, Ryan se fixait un objectif : chaque jour, il essayait de gagner plus d’argent que la veille. Au départ, il réalisait 4 dollars de bénéfice, puis 8, puis 10, etc. Au bout de trois ans, Ryan gagne bien plus que les deux salaires qu’il avait eus par la passé.

“L’état d’esprit du dollar par jour vous aide à comprendre la valeur de votre temps. Il faut beaucoup de temps à de nombreux êtres humains, parfois 5, 10 voire 20 ans, pour atteindre cet objectif. Il faut simplement s’y tenir et s’inspirer pour s’assurer de pouvoir y parvenir”, a-t-il déclaré.

L’année dernière, Ryan gagnait plus de 1 600 dollars par jour (environ 1 450 euros). Actuellement, l’entrepreneur cherche à augmenter progressivement ses revenus annuels sans oublier de continuer à développer de nouvelles activités annexes. Une fois qu’une nouvelle entreprise lui rapporte des revenus durables, il consacre moins d’heures de travail et se concentre sur autre chose, pour gagner encore plus de revenus.