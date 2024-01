« J'ai 41 ans et je ne sais pas conduire » : il refuse de passer son permis pour une simple raison, les gens se moquent de lui

Du haut de ses 41 ans, cet Australien refuse de passer le permis de conduire pour plusieurs raisons.

Gary Nunn est un journaliste de 41 ans originaire de Sydney, en Australie. Alors que la voiture est un moyen de transport incontournable dans la vie des Australiens, ce quadragénaire refuse de passer son permis de conduire.

Il explique son choix dans les colonnes du magazine Insider : «J’ai 41 ans et je ne sais pas conduire. Les gens se moquent de moi, mais je suis mieux sans voiture». Comme le précise le site d’information, Gary Nunn vit à Sydney où il préfère se déplacer à vélo. À noter que ce dernier prend les transports en commun lorsque c’est nécessaire.

Sydney. Crédit Photo : iStock

Sans réelle surprise, son mode vie sans voiture fait l’objet de moqueries ou de critiques: «Un ancien collègue australien m’a demandé si j’avais un handicap qui m’empêchait de conduire (ce n’est pas le cas). En Australie, les distances sont très grandes et les transports en commun ne peuvent pas aller très loin», explique le journaliste auprès du site d’information.

Avant d’ajouter : « L'un de mes amis s'est moqué de ma petite taille (je mesure environ 1,70 m) et m'a demandé si je ne conduisais pas à cause de cela (…) Ces plaisanteries ne me dérangent pas, elles m'amusent. En fait, je suis assez fier de ne pas conduire».

Il refuse de passer son permis pour des raisons économiques

Alors qu’il avait l’âge minimum pour prendre des leçons de conduite, Gary a préféré se rendre à l’université : «Lorsque j'avais 17 ans et que d'autres passaient leur permis de conduire, je me souviens que mon père m'a dit qu'il pouvait soit m'aider à aller à l'université, soit m'aider à prendre des leçons de conduite, mais qu'il n'avait pas les moyens de financer les deux. J’ai choisi l’université».

Il poursuit : «Par la suite, j'ai toujours vécu dans des villes bien desservies. Je déménage souvent et je partage mon temps entre Londres, Sydney et Buenos Aires. Je suis actuellement à Sydney, où il y a beaucoup de pistes cyclables».

Gary Nunn refuse de posséder une voiture pour des raisons économiques : «Conduire coûte cher (…) Je dépense environ 20 dollars par mois dans les transports publics. J’aime prendre le bus et voir le monde tout en utilisant mon smartphone», a-t-il confié.

Crédit Photo : iStock

Mais ce n’est pas tout ! Il ne conduit pas pour éviter d’être paresseux. Enfin, il ne passe pas son permis pour protéger l’environnement. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Gary ne regrette pas son choix.

«Monter dans une voiture est parfois inévitable, mais je n'en ai pas besoin. Je suis en meilleure santé, j'ai plus d'argent et je peux me déplacer à vélo, prendre les transports en commun ou sauter dans un Uber pour aller où je veux (…) En revanche, j’ai mon permis bateau et j'emmène mes amis et ma famille en balade sur le port. Je n'en possède pas, mais je loue le même bateau à chaque fois».

Crédit Photo : Gary Nunn