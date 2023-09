À 7 ans, sa maman le laisse porter des vêtements pour filles à l'école, mais reçoit une vague de critiques haineuses

Ce petit garçon est considéré comme une « source d'inspiration » par ses camarades pour avoir porté des vêtements de fille à l’école. Mais cette liberté n’est pas du goût de tout le monde.

Theo Easton est un petit garçon de 7 ans qui change son style de vêtement au gré de ses envies. Un jour, il s’habille avec des vêtements pour filles, un autre, c’est avec des vêtements de garçons. Sa mère, Marion, n’est pas surprise par les choix vestimentaires de son garçon qui, depuis un an, porte des vêtements destinés aux petites filles.

Cette année, pour sa rentrée à l’école, Theo a même demandé à sa mère s’il pouvait porter un tablier d’école. Le jour J, Theo est arrivé vêtu d’un tablier, de chaussettes hautes, de chaussures richelieu et d'un polo avec un col écarlate.

Dans son école primaire de Hilltop, à Airdrie, dans le North Lanarkshire, une division au Sud de l’Écosse, Theo a reçu beaucoup d’éloges, y compris de la part de ses professeurs. « Il s'identifie comme un garçon, mais il ne se sent tout simplement pas à l'aise dans les vêtements de garçons », explique sa maman.

L’histoire de Theo a provoqué des réactions virulentes sur TikTok

Le style de Theo n’a pas l’air de déranger ses camarades de classe. Lorsqu’il s’est présenté à l’école dans sa tenue, l’un de ses amis lui a dit : « Nous t'aimerons toujours peu importe ce que tu portes, Theo ».

Crédit photo : Daily Record

Face aux retours bienveillants et positifs, Marion a partagé l’histoire de Theo sur TikTok. Mais sur le réseau social chinois, les internautes n’ont pas été aussi tendres avec la mère de famille et le jeune garçon. « J'ai fait un TikTok sur Theo et les gens disaient "Tu iras directement en enfer pour avoir permis à ton fils de faire ça" ».

Malgré la dureté des propos, Marion ne compte pas changer quoi que ce soit à l’éducation de son fils. « J'essaie donc de laisser cela passer parce que je préfère que mon fils soit heureux dans sa peau plutôt qu’il développe des problèmes psychologiques plus tard. Je ne me le pardonnerais jamais si mon fils en arrivait à cette étape de sa vie ».

Marion ne désire qu’une chose, que son fils soit heureux. « C'est juste un petit garçon heureux qui apprécie l'amour, la gentillesse et l'acceptation. Les vêtements qu'il porte ne devraient pas définir qui il est en tant que personne. Je pense que c'est une histoire positive et je veux que les gens l'entendent », conclut-elle en espérant que cela poussera les gens à être plus ouverts.