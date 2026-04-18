À 91 ans, il devient grand-père pour la première fois et établit un record du monde

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Charles et sa petite-fille Isla

À 91 ans, un Australien est devenu grand-père pour la première fois, un moment également marqué par un record du monde.

L’été dernier, Charles Smith, un Australien, a ouvert un nouveau chapitre de sa vie, rapporte le magazine People.

Il est devenu grand-père pour la première fois à l’âge de 91 ans et 209 jours, ce qui lui a permis d'établir un record du monde, selon un communiqué de presse du Guinness Word Records.

Charles, Isla et Ashley Crédit Photo : Guinness World Records

Un grand-père attendri

Au mois d’août, son fils Ashley et sa belle-fille Hanna ont accueilli leur fille prénommée Isla.

Le nonagénaire décrit le moment où il a rencontré sa petite-fille comme « absolument magique ».

« Tout ce que je peux dire, c’est que je l’ai prise dans mes bras et que je ne voulais plus la rendre… sauf pour les changements de couches », a-t-il confié à l’organisme chargé des records.

Si le vieil homme avait hâte de cette naissance, il ne pensait pas entrer dans le Livre des records, précisent nos confrères américains.

Charles et sa petite-fille IslaCrédit Photo : Guinness World Records

Un record du monde au compteur

La suite après cette vidéo

Après la venue au monde de leur fille, Ashley et sa compagne Hanna ont secrètement envoyé une candidature au nom de Charles Smith, puis lui ont fait la surprise de lui remettre le certificat.

Il détient aujourd’hui le record du monde de la personne la plus âgée à devenir grand-père pour la première fois. L’Australien a choisi de se faire appeler « Poppy », qui signifie « coquelicot » en français.

« Il y a beaucoup de grands-pères et de papys. Je trouve que Poppy me va bien », a-t-il expliqué.

Charles et sa petite-fille IslaCrédit Photo : Guinness World Records

Une chose est sûre : il ne compte pas laisser son statut de nouveau détenteur du record lui monter à la tête.

« C’est ma petite-fille. Record ou pas record, elle fait partie de ma famille », a-t-il indiqué.

Son moment préféré est lorsque Isla le regarde et se met à rire, ce qui lui rappelle à quel point il est reconnaissant envers sa famille. De son côté, Ashley a déclaré avec fierté :

« Ce qui m’impressionne le plus chez mon père, c’est son indépendance. Il profite pleinement de sa retraite, voyageant à travers l’Australie dans son camping-car (…) L’âge ne l’a absolument pas ralenti ; je crois même qu’il est plus actif que jamais. Il a une attitude positive et un solide cercle d’amis, ce qui en dit long sur lui (…) ».

Un beau programme !

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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