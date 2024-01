Alors qu'on l'accuse de sortir avec son fils, cette cougar de 48 ans rétorque !

Dans l’émission “Love Don’t Judge”, diffusée sur YouTube, un couple a attisé la curiosité et s’est même attiré les foudres des internautes. Zoom.

L’amour n’a pas d’âge, la preuve. Dans l’émission Love Don’t Judge, comprenez en français, “L’amour sans jugement”, diffusée sur la plateforme YouTube, de nombreux profils de couples hors norme sont mis en avant.



Crédit photo : Love Don't Judge

Un couple avec 22 ans d’écart

Dans un épisode diffusé le 11 décembre 2023, un couple a particulièrement attiré l’attention. En effet, il s’agit du duo Rachel et Alex. Alors que Rachel est âgée de 48 ans, Alex, lui, vient de célébrer ses 26 ans. Un écart d’âge qui ne semble pas les déranger puisqu’ils filent le parfait amour. Le couple a choisi de gagner en notoriété en rendant public sa relation sur la plateforme sociale TikTok. Ainsi, depuis quelques mois, ils partagent des vidéos afin de démocratiser les différences d’âge dans les couples.

Problème : ils ont dû faire face à de nombreux commentaires désobligeants et à une vague de haine, notamment suite à la sortie d’une vidéo intitulée les “Conseils pour sortir avec une cougar”. De nombreux internautes ont accusé Rachel de sortir avec “son fils”.

Crédit : Love Don't Judge

Les conséquences familiales

Dans l’émission Love Don’t Judge, Rachel s’est confiée sur cet acharnement : “Les gens disent que nous nous ressemblons. Il est arrivé que des gens nous prennent pour une mère et son fils ou pour un frère et une sœur.” Elle a ajouté : “Nous appartenons à cette salle de sport et le gars qui travaillait à la réception nous a regardés et a dit 'mère et fils ?' Je peux déjà le dire. Je peux le voir.' Nous en avons juste ri.”

Une relation qui a également eu des répercussions sur la vie de famille de Rachel, maman de deux grands garçons âgés de 19 ans et 24 ans. Son fils le plus âgé a confié dans l’émission : "Au départ, j'étais vraiment bouleversé. Je l'ai découvert grâce à un ami qui m'a envoyé un texto et je ne savais pas ce qui se passait. J'ai vu le TikTok et il s'agissait de sortir avec une cougar. Je me suis dit : "Maman, tu dis ça en public, tu es enseignante, tous les enfants ont TikTok, tout le monde va voir ça".

Pourtant, malgré les critiques, le couple semble plus heureux que jamais et ne compte pas se séparer. Ils l’assurent, leur relation n’a rien d’anormal : “Il n'y a vraiment aucune différence dans cette relation par rapport à une relation ‘normale’, à part le fait qu'elle est plus âgée que moi. Il y a beaucoup d’hommes qui sortent avec une femme beaucoup plus jeune et personne n’y prête attention”, a confié Alex.

Une chose est sûre, ils ne comptent pas s’empêcher d’être heureux et ils ont bien raison. Alors, qu’en pensez-vous ?